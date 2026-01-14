Béc tưới dao động OS 5.320 SV
Béc tưới dao động OS 5.320 SV dùng để tưới các khu vực, sân vườn có diện tích vừa và lớn. Điều khiển lưu lượng có thể điều chỉnh (0-max.). Diện tích lên đến 320 m2.
Béc tưới dao động OS 5.320 SV dùng để tưới các khu vực, sân vườn có diện tích vừa và lớn. Độ phủ của vòi phun nước tối đa 320 m2. Đầu phun cải tiến với khả năng kiểm soát lưu lượng từ 0 đến tối đa. Vòi tưới được trang bị các gai có thể tháo rời khi cần thiết. Các vòi phun nước dao động mới của Kärcher giờ đây thậm chí còn dễ sử dụng hơn. Chúng có tính năng bảo vệ SplashGuard tích hợp để định vị và căn chỉnh thuận tiện. Vòi phun nước Karcher có hệ thống kích đã được thử nghiệm và dễ dàng kết nối với vòi tưới vườn. Sự lựa chọn sáng suốt cho nhu cầu tưới vườn của bạn.
Tính năng và ưu điểm
Có thể điều chỉnh liên tục
- Tưới nước chính xác.
Vòng để treo thiết bị tích hợp vào tay cầm
- Để lưu trữ / treo đơn giản.
Chiều rộng phun có thể điều chỉnh
- Các góc phun khác nhau để tưới theo mục tiêu.
Phụ kiện chống văng nước
- Căn chỉnh thuận tiện
Thông số kỹ thuật
Thông số kỹ thuật
|Khu vực rắc (2 thanh)
|20 - 190 m²
|Khu vực rắc (4 bar)
|30 - 320 m²
|Chiều rộng phun (2 bar) (m)
|5 - 12
|Chiều rộng phun (4 bar) (m)
|6 - 16
|Vùng phủ sóng (2 bar) (m)
|5 - 16
|Vùng phủ sóng (4 bar) (m)
|6 - 20
|Màu sắc
|Đen
|Trọng lượng (Kg)
|0,811
|Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
|0,931
|Kích thước (D x R x C) (mm)
|546 x 160 x 88
Videos
Khu vực ứng dụng
- Tưới vườn