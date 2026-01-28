Luôn được cất giữ một cách lý tưởng: Hộp cuộn ống mềm được gắn trên tường để tiết kiệm không gian và kết nối với vòi nước bằng một ống nối. Nhờ giá treo tường, hộp cuộn ống có thể xoay hơn 180°, giúp ống dễ dàng vươn tới mọi góc của khu vườn. Ống tưới có thể dễ dàng kéo dài đến độ dài tối đa 20 mét. Có các nấc khóa tương ứng: ống sẽ tự động khóa ở các khoảng ngắn. Việc kéo nhẹ đầu ống sẽ giải phóng cơ chế khóa, để ống tự động thu lại một cách có kiểm soát, không bị gập hoặc rối. Với hệ thống lắp ráp FlexChange cải tiến, hộp cuộn ống có thể được tháo rời khỏi giá treo tường mà không cần bất kỳ dụng cụ nào. Điều này lý tưởng cho việc cất giữ vào mùa đông hoặc sử dụng linh hoạt giữa giá treo tường và cọc gắn ống, phụ kiện tùy chọn có sẵn. Hộp cuộn ống cũng có khả năng chống tia UV và chống sương giá, do đó có thể gắn trên tường nhà quanh năm. Để chống trộm, có thể gắn thêm khóa cáp. Kärcher cung cấp bảo hành 5 năm cho sản phẩm này.