Guồng ống cuốn tự động HBX 4.20
Luôn sẵn sàng để sử dụng: Hộp cuộn ống tiện lợi và linh hoạt. Với ống dài 20 m và chức năng tự thu ống – không cần phải cúi người, vặn vòi hay làm bẩn tay nữa.
Luôn được cất giữ một cách lý tưởng: Hộp cuộn ống mềm được gắn trên tường để tiết kiệm không gian và kết nối với vòi nước bằng một ống nối. Nhờ giá treo tường, hộp cuộn ống có thể xoay hơn 180°, giúp ống dễ dàng vươn tới mọi góc của khu vườn. Ống tưới có thể dễ dàng kéo dài đến độ dài tối đa 20 mét. Có các nấc khóa tương ứng: ống sẽ tự động khóa ở các khoảng ngắn. Việc kéo nhẹ đầu ống sẽ giải phóng cơ chế khóa, để ống tự động thu lại một cách có kiểm soát, không bị gập hoặc rối. Với hệ thống lắp ráp FlexChange cải tiến, hộp cuộn ống có thể được tháo rời khỏi giá treo tường mà không cần bất kỳ dụng cụ nào. Điều này lý tưởng cho việc cất giữ vào mùa đông hoặc sử dụng linh hoạt giữa giá treo tường và cọc gắn ống, phụ kiện tùy chọn có sẵn. Hộp cuộn ống cũng có khả năng chống tia UV và chống sương giá, do đó có thể gắn trên tường nhà quanh năm. Để chống trộm, có thể gắn thêm khóa cáp. Kärcher cung cấp bảo hành 5 năm cho sản phẩm này.
Tính năng và ưu điểm
Hệ thống lắp ráp linh hoạtKhông cần vít, dụng cụ, lo lắng: với hệ thống FlexChange độc quyền của Kärcher, hộp cuộn ống có thể được tháo rời khỏi giá treo tường hoặc cọc gắn ống chỉ trong vài giây (ví dụ vào mùa đông).
Giá đỡ vòi tưới tiện lợiVòi phun và cần phun có thể được treo trên giá treo tường để cất giữ thuận tiện.
Lưu trữ ống nướcKéo nhẹ đầu ống, cơ chế tự thu sẽ tự động thu ống lại hoàn toàn. Thoải mái tối đa mà không bị rối, vặn xoắn hay làm bẩn tay.
Ống thoát nước ở mặt dưới của hộp
- Để bảo vệ tốt hơn trước thời tiết và kéo dài tuổi thọ sử dụng.
Hộp cuộn ống nước gắn tường với khả năng xoay 180°
- Được gắn trên giá treo tường, hộp cuộn ống có thể xoay hơn 180°. Điều này cho phép di chuyển linh hoạt tối đa khi tưới vườn mà không làm gập ống.
Giá treo tường chắc chắn và có thể tháo rời
- Việc sử dụng vật liệu chắc chắn với lõi kim loại đảm bảo độ bền và ổn định lâu dài. Đặc biệt tiện lợi: giá treo tường có thể tháo rời giúp bạn không bị kẹt khi sử dụng.
Phanh ống tích hợp
- Chức năng thu ống tự động được kết hợp với phanh ống, giúp ống được cuộn lại vào hộp một cách chậm rãi và có kiểm soát.
Bộ dẫn hướng ống tích hợp
- Không bị gập hoặc rối: ống được kéo vào đều và điều hướng.
Tay đẩy công thái học
- Tay cầm tiện dụng giúp dễ dàng mang hộp cuộn ống bằng một tay.
Sẵn sàng sử dụng ngay
- Phụ kiện tưới nước được bao gồm trong phạm vi cung cấp.
Thông số kỹ thuật
Thông số kỹ thuật
|Chiều dài ống nước (m)
|20
|Đường kính ống (mm)
|11
|Ống nối (m)
|1,5 (1/2")
|Áp suất nổ (bar)
|24
|Khoảng cách bu lông để lắp tường (mm)
|79
|Màu sắc
|Đen
|Trọng lượng (Kg)
|8,68
|Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
|12,35
|Kích thước (D x R x C) (mm)
|781 x 220 x 541
Scope of supply
- Khớp nối ống nước: 2 Unit
- Khớp nối ống nước van một chiều: 1 Unit
- Đầu nước vào: 1 Unit
- Đâù phun Plus 2.645-177.0: 1 Unit
Thiết bị
- Bộ phụ kiện
- Tự động thu ống
- Bộ dẫn hướng ống
- Giá đỡ đầu phun
- Kiểu phun: tia hình nón
- Kiểu phun: tia nước tập trung
- Móc treo tường kèm ốc vít và tắc kê
- Ống nối PrimoFlex: 1.5 m
Videos
Các máy tương thích
Sản phẩm hiện có
Khu vực ứng dụng
- Tưới vườn
- Các khu vực có diện tích từ nhỏ đến trung bình.