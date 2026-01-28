Với máy rửa áp lực K 3 nhỏ gọn và tiết kiệm không gian, bụi bẩn chỉ còn là chuyện nhỏ. Nhờ dây áp lực cao dài đến bốn mét, máy phun rửa áp lực hoàn hảo để sử dụng làm sạch quanh nhà và mang lại độ sáng bóng cho các bề mặt sân vườn nhỏ và hiên nhà, cũng như đồ ngoại thất sân vườn và thậm chí là cả xe cộ. Nhờ đầu phun Vario Power Spray Lance (VPS), áp suất nước có thể dễ dàng điều chỉnh để phù hợp với bề mặt chỉ bằng một động tác xoay đơn giản. Dirt Blaster với tia phun điểm xoay có thể làm bong ngay cả bụi bẩn cứng đầu nhất, bên cạnh đó, máy bơm được bảo vệ bằng bộ lọc nước - giúp tăng tuổi thọ máy. Nhờ trọng lượng nhẹ và tay cầm tích hợp tiện dụng, bạn có thể dễ dàng vận chuyển K 3 Horizontal đến bất cứ nơi nào cần. Để thuận tiện hơn, hệ thống Quick Connect cho phép lắp và tháo ống áp lực cao ra khỏi thiết bị và súng phun cực kì dễ dàng. Tất cả các phụ kiện đi kèm có thể dễ dàng cất giữ trên các móc treo trên chính thân máy.