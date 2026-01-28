Máy phun rửa áp lực cao K 3 Horizontal Plus
Giải pháp nhỏ gọn tiết kiệm không gian thích hợp để làm sạch bụi bẩn trên các bề mặt sân vườn nhỏ, đồ ngoại thất sân vườn và ô tô.
Với máy rửa áp lực K 3 nhỏ gọn và tiết kiệm không gian, bụi bẩn chỉ còn là chuyện nhỏ. Nhờ dây áp lực cao dài đến bốn mét, máy phun rửa áp lực hoàn hảo để sử dụng làm sạch quanh nhà và mang lại độ sáng bóng cho các bề mặt sân vườn nhỏ và hiên nhà, cũng như đồ ngoại thất sân vườn và thậm chí là cả xe cộ. Nhờ đầu phun Vario Power Spray Lance (VPS), áp suất nước có thể dễ dàng điều chỉnh để phù hợp với bề mặt chỉ bằng một động tác xoay đơn giản. Dirt Blaster với tia phun điểm xoay có thể làm bong ngay cả bụi bẩn cứng đầu nhất, bên cạnh đó, máy bơm được bảo vệ bằng bộ lọc nước - giúp tăng tuổi thọ máy. Nhờ trọng lượng nhẹ và tay cầm tích hợp tiện dụng, bạn có thể dễ dàng vận chuyển K 3 Horizontal đến bất cứ nơi nào cần. Để thuận tiện hơn, hệ thống Quick Connect cho phép lắp và tháo ống áp lực cao ra khỏi thiết bị và súng phun cực kì dễ dàng. Tất cả các phụ kiện đi kèm có thể dễ dàng cất giữ trên các móc treo trên chính thân máy.
Tính năng và ưu điểm
Thiết bị siêu nhỏ gọn, tiết kiệm không gianLưu trữ đơn giản, tiết kiệm không gian ngay cả trong các góc nhỏ. Thiết kế tay cầm kéo dễ dàng di chuyển
Tích hợp ống hút chất tẩy rửaVới thiết kế máy hỗ trợ cho việc sử dụng chất tẩy rửa một cách dễ dàng. Các chất tẩy rửa Kärcher (lựa chọn mua hàng mở rộng) không chỉ giúp bảo vệ và chăm sóc bề mặt mà còn giúp việc làm sạch hiệu quả hơn và duy trì kết quả làm sạch lâu dài
Ngăn lưu trữ gọn gàngBảo quản dây phun áp lực, đầu phun, súng phun và dây cáp nguồn gọn gàng và ngăn nắp.
Hệ thống kết nối nhanh
- Dây phun áp lực cao cơ động, tháo lắp nhanh chóng, giúp tiết kiệm thời gian và sức lực
Phụ kiện kết hợp hoàn hảo
Thông số kỹ thuật
|Số pha (Ph)
|1
|Điện áp (V)
|220 / 240
|Tần số (Hz)
|50 / 60
|Áp lực (bar)
|20 - Tối đa 120
|Lưu lượng (l/h)
|Tối đa 380
|Diện tích làm sạch (m²/h)
|25
|Nhiệt độ nước vào tối đa (°C)
|Tối đa 40
|Công suất (W)
|1600
|Dây điện nguồn (m)
|5
|Màu sắc
|Vàng
|Trọng lượng chưa gắn phụ kiện (Kg)
|3,623
|Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
|5,48
|Kích thước (D x R x C) (mm)
|380 x 197 x 264
Scope of supply
- Súng phun: G 120 Q
- Đầu phun tùy chỉnh áp lực
- Đầu phun xoáy
- Dây áp lực cao: 5 m
- Chuôi nối G 3/4
Thiết bị
- Kết Nối Nhanh trên thiết bị
- Ứng dụng chất tẩy rửa thông qua: Ống hút
- Tích hợp bộ lọc nước
- Guồng ống lưu trữ