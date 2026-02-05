Nhỏ gọn và nhẹ: K Mini là máy rửa xe có áp lực nhỏ nhất tại Kärcher. Nhờ kích thước nhỏ gọn và trọng lượng nhẹ, máy có thể dễ dàng vận chuyển và cất trữ. Bộ nguồn nhỏ lý tưởng để vệ sinh ban công, đồ nội thất sân vườn và hiên nhà cũng như xe đạp và ô tô nhỏ một cách nhanh chóng và hiệu quả. Phụ kiện đi kèm bao gồm: Súng phun, ống nối dài và đầu phun Vario Power dễ dàng lắp ráp chỉ trong vài bước. Lắp dây áp lực cao vào và ra khỏi thiết bị và súng phun một cách dễ dàng và nhanh chóng bằng hệ thống Kết nối nhanh. Dây áp lực PremiumFlex siêu mỏng dài năm mét có khả năng chống gập và mang lại sự linh hoạt và tự do di chuyển, tối đa được khu vực làm sạch. Giá đỡ phụ kiện có thể tháo rời cho phép cất giữ tất cả các bộ phận gọn gàng ngay trên thân máy. Khi làm sạch xong, có thể quấn dây nguồn quanh chân đế của thiết bị và giữ cố định bằng kẹp. Do kích thước nhỏ, K Mini có thể dễ dàng cất trữ ở các khu vực, kể cả không gian bị hạn hẹp.