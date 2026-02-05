Máy phun rửa áp lực cao K Mini
Máy rửa xe phiên bản nhỏ nhất của Kärcher có thể loại bỏ bụi bẩn chỉ trong tích tắc và nhờ có trọng lượng nhẹ và kích thước tiện dụng nên có thể dễ dàng vận chuyển và cất trữ.
Nhỏ gọn và nhẹ: K Mini là máy rửa xe có áp lực nhỏ nhất tại Kärcher. Nhờ kích thước nhỏ gọn và trọng lượng nhẹ, máy có thể dễ dàng vận chuyển và cất trữ. Bộ nguồn nhỏ lý tưởng để vệ sinh ban công, đồ nội thất sân vườn và hiên nhà cũng như xe đạp và ô tô nhỏ một cách nhanh chóng và hiệu quả. Phụ kiện đi kèm bao gồm: Súng phun, ống nối dài và đầu phun Vario Power dễ dàng lắp ráp chỉ trong vài bước. Lắp dây áp lực cao vào và ra khỏi thiết bị và súng phun một cách dễ dàng và nhanh chóng bằng hệ thống Kết nối nhanh. Dây áp lực PremiumFlex siêu mỏng dài năm mét có khả năng chống gập và mang lại sự linh hoạt và tự do di chuyển, tối đa được khu vực làm sạch. Giá đỡ phụ kiện có thể tháo rời cho phép cất giữ tất cả các bộ phận gọn gàng ngay trên thân máy. Khi làm sạch xong, có thể quấn dây nguồn quanh chân đế của thiết bị và giữ cố định bằng kẹp. Do kích thước nhỏ, K Mini có thể dễ dàng cất trữ ở các khu vực, kể cả không gian bị hạn hẹp.
Tính năng và ưu điểm
Thiết bị gọn nhẹCó thể dễ dàng cất trữ mọi khu vực. Dễ dàng vận chuyển để làm sạch một cách linh hoạt.
Giá đỡ phụ kiện có thể tháo rờiCất trữ gọn gàng, không chiếm nhiều diện tích.
Dây áp lực cao PremiumFlex siêu mỏngCuộn và gỡ dây áp lực dễ dàng mà không bị thắt nút. Linh hoạt tối đa khi làm sạch.
Ngăn chứa cáp
- Cuộn và tháo dây nguồn nhanh chóng và dễ dàng.
- Dây nguồn được giữ chặt quanh chân đế của thiết bị.
Hệ thống kết nối nhanh
- Dây áp lực có thể dễ dàng tháo lắp vào máy và súng phun.
Thông số kỹ thuật
Thông số kỹ thuật
|Số pha (Ph)
|1
|Điện áp (V)
|220 / 240
|Tần số (Hz)
|50 / 60
|Áp lực (bar/MPa)
|20 - Tối đa 110 / 2 - Tối đa 11
|Lưu lượng (l/h)
|Tối đa 360
|Diện tích làm sạch (m²/h)
|20
|Nhiệt độ nước vào tối đa (°C)
|Tối đa 40
|Công suất (A)
|6
|Dây điện nguồn (m)
|5
|Màu sắc
|Vàng
|Trọng lượng chưa gắn phụ kiện (Kg)
|3,93
|Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
|5,826
|Kích thước (D x R x C) (mm)
|280 x 233 x 295
Scope of supply
- Thanh nối dài
- Súng phun: G 110 Q Short
- Đầu phun tùy chỉnh áp lực
- Dây áp lực cao: 5 m, PremiumFlex
- Chuôi nối G 3/4
Thiết bị
- Kết Nối Nhanh trên thiết bị
- Tích hợp bộ lọc nước
- Guồng ống lưu trữ