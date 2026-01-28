Dù bạn đang làm sạch sàn dính bùn, chiếc xe lấm bẩn hay bàn ghế sân vườn bám bụi – K Silent eco!Booster từ Kärcher loại bỏ bụi bẩn gia đình nhanh chóng. Công nghệ yên tĩnh cải tiến giúp giảm mức độ ồn cảm nhận tới 50% so với các máy phun rửa áp lực cùng phân khúc. Nhờ đó, bạn có thể làm sạch bằng áp lực cao mà không làm phiền gia đình hoặc hàng xóm. Ba đầu phun đi kèm máy mang lại giải pháp hoàn hảo cho mọi công việc làm sạch. Với đầu phun tùy chỉnh Vario Power, áp lực có thể được điều chỉnh chính xác để phù hợp với mọi bề mặt. Đầu phun eco!Booster lý tưởng cho các bề mặt nhạy cảm, nhờ hiệu suất làm sạch tăng 50% so với đầu phun phẳng giúp tiết kiệm nước, năng lượng và thời gian. Đầu phun xoáy với tia điểm xoay đảm bảo kết quả làm sạch kỹ lưỡng đối với các vết bẩn cứng đầu. Đi kèm máy còn bao gồm súng phun, dây áp lực cao PremiumFlex dài 6 mét và đầu phun tạo bọt. Nhờ kích thước nhỏ gọn, K Silent eco!Booster có thể được cất trữ trong nhà hoặc ngoài trời mà không chiếm nhiều diện tích.