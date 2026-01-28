Máy phun rửa áp lực cao K Silent eco!Booster
K Silent eco!Booster – máy phun rửa áp lực cực kỳ yên tĩnh, nhỏ gọn và mạnh mẽ. Bao gồm dây áp lực cao linh hoạt, đầu phun tạo bọt, đầu phun tùy chỉnh, đầu phun xoáy và đầu phun eco!Booster.
Dù bạn đang làm sạch sàn dính bùn, chiếc xe lấm bẩn hay bàn ghế sân vườn bám bụi – K Silent eco!Booster từ Kärcher loại bỏ bụi bẩn gia đình nhanh chóng. Công nghệ yên tĩnh cải tiến giúp giảm mức độ ồn cảm nhận tới 50% so với các máy phun rửa áp lực cùng phân khúc. Nhờ đó, bạn có thể làm sạch bằng áp lực cao mà không làm phiền gia đình hoặc hàng xóm. Ba đầu phun đi kèm máy mang lại giải pháp hoàn hảo cho mọi công việc làm sạch. Với đầu phun tùy chỉnh Vario Power, áp lực có thể được điều chỉnh chính xác để phù hợp với mọi bề mặt. Đầu phun eco!Booster lý tưởng cho các bề mặt nhạy cảm, nhờ hiệu suất làm sạch tăng 50% so với đầu phun phẳng giúp tiết kiệm nước, năng lượng và thời gian. Đầu phun xoáy với tia điểm xoay đảm bảo kết quả làm sạch kỹ lưỡng đối với các vết bẩn cứng đầu. Đi kèm máy còn bao gồm súng phun, dây áp lực cao PremiumFlex dài 6 mét và đầu phun tạo bọt. Nhờ kích thước nhỏ gọn, K Silent eco!Booster có thể được cất trữ trong nhà hoặc ngoài trời mà không chiếm nhiều diện tích.
Tính năng và ưu điểm
Công nghệ giảm tiếng ồn cải tiếnGiảm 50% mức độ tiếng ồn so với các máy phun rửa áp lực cao cùng loại. Âm thanh dễ chịu hơn so với các máy phun rửa áp lực cao cùng loại.
Dây phun áp lực cao PremiumFlexCuộn và gỡ dây áp lực dễ dàng mà không bị thắt nút.
Thiết bị gọn nhẹCó thể dễ dàng cất trữ mọi khu vực. Dễ dàng vận chuyển để làm sạch một cách linh hoạt.
Tiện dụng
- Bảo quản dây phun áp lực, đầu phun, súng phun và dây cáp nguồn gọn gàng và ngăn nắp.
Ngăn chứa cáp
- Cuộn và tháo dây nguồn nhanh chóng và dễ dàng.
Hệ thống kết nối nhanh
- Dây áp lực có thể dễ dàng tháo lắp vào máy và súng phun.
Thông số kỹ thuật
Thông số kỹ thuật
|Số pha (Ph)
|1
|Điện áp (V)
|220 / 240
|Tần số (Hz)
|50 / 60
|Áp lực ( /bar)
|20 / Tối đa 130
|Lưu lượng (l/h)
|Tối đa 420
|Diện tích làm sạch (m²/h)
|30
|Nhiệt độ nước vào tối đa (°C)
|Tối đa 40
|Công suất (kW)
|1,8
|Dây điện nguồn (m)
|5
|Màu sắc
|Vàng
|Trọng lượng chưa gắn phụ kiện (Kg)
|5,1
|Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
|8,182
|Kích thước (D x R x C) (mm)
|313 x 262 x 419
Scope of supply
- Đầu phun tạo bọt: 0.3 l
- Súng phun: G 120 Q
- Đầu phun tùy chỉnh áp lực
- Đầu phun xoáy
- Đầu phun eco!Booster
- Dây áp lực cao: 6 m, PremiumFlex
- Chuôi nối G 3/4
Thiết bị
- Kết Nối Nhanh trên thiết bị
- Tích hợp bộ lọc nước
- Guồng ống lưu trữ
Videos
Khu vực ứng dụng
- Ban công
- Lưới
- Các phương tiện di chuyển nhỏ như xe máy và xe đạp
- Xe đạp