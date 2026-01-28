Máy phun rửa áp lực cao K Silent Anniversary Edition
Máy phun rửa áp lực cao K Silent Anniversary Edition – với áp lực mạnh mẽ và cực kỳ yên tĩnh với phiên bản màu giới hạn, cùng các phụ kiện đặc biệt nhằm kỷ niệm 90 năm thành lập công ty.
Hướng đến kỷ niệm 90 năm ngày thành lập công ty, máy phun rửa áp lực cao/ máy rửa xe K Silent là phiên bản đặc biệt giới hạn với màu sắc và phụ kiện đặc biệt. Công nghệ tiếng ồn thấp cải tiến giúp giảm 50% mức độ tiếng ồn khi so sánh với các máy phun rửa áp lực khác cùng loại. Bạn có thể làm sạch bằng áp lực cao mà không sợ làm phiền gia đình hoặc hàng xóm. Ba loại đầu phun mang đến giải pháp hoàn hảo cho mọi công việc làm sạch. Đầu phun Vario Power, áp suất được điều chỉnh chính xác cho mọi bề mặt. Đầu phun eco!Booster thích hợp cho các bề mặt nhạy cảm và nhờ hiệu suất làm sạch tăng 50% so với đầu phun phẳng, sẽ giúp tiết kiệm nước, năng lượng và thời gian. Đầu phun Dirt Blaster với tia phun xoay đảm bảo kết quả làm sạch kỹ lưỡng đối với bụi bẩn cứng đầu. Trọn bộ còn bao gồm báng súng phun, dây áp lực PremiumFlex dài sáu mét, đầu phun tạo bọt, bàn chải và nước rửa xe ô tô 500 ml. Máy rửa xe K Silent Anniversary Edition nhỏ gọn có thể được cất giữ trong nhà hoặc ngoài trời mà không chiếm nhiều diện tích.
Tính năng và ưu điểm
Công nghệ giảm tiếng ồn cải tiếnGiảm 50% mức độ tiếng ồn so với các máy phun rửa áp lực cao cùng loại. Âm thanh dễ chịu hơn so với các máy phun rửa áp lực cao cùng loại.
Dây phun áp lực cao PremiumFlexCuộn và gỡ dây áp lực dễ dàng mà không bị thắt nút.
Thiết bị gọn nhẹCó thể dễ dàng cất trữ mọi khu vực. Dễ dàng vận chuyển để làm sạch một cách linh hoạt.
Tiện dụng
- Bảo quản dây phun áp lực, đầu phun, súng phun và dây cáp nguồn gọn gàng và ngăn nắp.
Ngăn chứa cáp
- Cuộn và tháo dây nguồn nhanh chóng và dễ dàng.
Hệ thống kết nối nhanh
- Dây áp lực có thể dễ dàng tháo lắp vào máy và súng phun.
Thông số kỹ thuật
|Số pha (Ph)
|1
|Điện áp (V)
|220 / 240
|Tần số (Hz)
|50 / 60
|Áp lực ( /bar)
|20 / Tối đa 130
|Lưu lượng (l/h)
|Tối đa 420
|Diện tích làm sạch (m²/h)
|30
|Nhiệt độ nước vào tối đa (°C)
|Tối đa 40
|Công suất (kW)
|1,8
|Dây điện nguồn (m)
|5
|Màu sắc
|Đen
|Trọng lượng chưa gắn phụ kiện (Kg)
|5,1
|Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
|8,937
|Kích thước (D x R x C) (mm)
|313 x 262 x 419
Scope of supply
- Bộ dụng cụ rửa xe: Nước rửa xe 0.5 lít
- Đầu phun tạo bọt: 0.3 l
- Súng phun: G 120 Q
- Đầu phun tùy chỉnh áp lực
- Đầu phun xoáy
- Đầu phun eco!Booster
- Dây áp lực cao: 6 m, PremiumFlex
- Chuôi nối G 3/4
Thiết bị
- Kết Nối Nhanh trên thiết bị
- Tích hợp bộ lọc nước
- Guồng ống lưu trữ
Videos
Khu vực ứng dụng
- Ban công
- Lưới
- Các phương tiện di chuyển nhỏ như xe máy và xe đạp
- Xe đạp