Hướng đến kỷ niệm 90 năm ngày thành lập công ty, máy phun rửa áp lực cao/ máy rửa xe K Silent là phiên bản đặc biệt giới hạn với màu sắc và phụ kiện đặc biệt. Công nghệ tiếng ồn thấp cải tiến giúp giảm 50% mức độ tiếng ồn khi so sánh với các máy phun rửa áp lực khác cùng loại. Bạn có thể làm sạch bằng áp lực cao mà không sợ làm phiền gia đình hoặc hàng xóm. Ba loại đầu phun mang đến giải pháp hoàn hảo cho mọi công việc làm sạch. Đầu phun Vario Power, áp suất được điều chỉnh chính xác cho mọi bề mặt. Đầu phun eco!Booster thích hợp cho các bề mặt nhạy cảm và nhờ hiệu suất làm sạch tăng 50% so với đầu phun phẳng, sẽ giúp tiết kiệm nước, năng lượng và thời gian. Đầu phun Dirt Blaster với tia phun xoay đảm bảo kết quả làm sạch kỹ lưỡng đối với bụi bẩn cứng đầu. Trọn bộ còn bao gồm báng súng phun, dây áp lực PremiumFlex dài sáu mét, đầu phun tạo bọt, bàn chải và nước rửa xe ô tô 500 ml. Máy rửa xe K Silent Anniversary Edition nhỏ gọn có thể được cất giữ trong nhà hoặc ngoài trời mà không chiếm nhiều diện tích.