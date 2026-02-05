Máy phun rửa áp lực cao K 2 Classic phù hợp để làm sạch các loại bụi bẩn bám trên các vật dụng trong gia đình và các loại phương tiện cỡ nhỏ như: xe đạp, xe máy, dụng cụ làm vườn, đồ ngoại thất một cách hoàn hảo. Thiết kế cực kì gọn nhẹ giúp dễ dàng lưu trữ máy mà không chiếm quá nhiều không gian. Máy bao gồm: 1 súng phun, 1 đầu phun thẳng không tùy chỉnh áp lực, dây áp lực dài 3m, máy không bao gồm bộ dây cấp nước. Lưu ý: Máy không có chức năng hút nước nên cần cấp nước trực tiếp cho máy khi vận hành, tuyệt đối không cho máy hút nước. Đảm bảo nguồn nước cung cấp cho máy là nước sạch và lưu lượng nước cấp phải đủ để máy vận hành. Trước khi bật ON phải bóp cò sùng để nước lưu thông đầy đủ trong dây áp lực và bóp cò để xả áp lực sau khi chuyển công tắc về OFF. Trong quá trình sử dụng, không nhấp hoặc nhả cò súng nhiều lần. Thời gian sử dụng tối đa cho một lần sử dụng là 15 phút. Sau đó nên cho máy nghỉ tầm 5-7 phút rồi mới cho máy hoạt động trở lại để đảm bảo tuổi thọ của máy dài lâu. Tổng thời gian sử dụng tối đa của máy được khuyến cáo là 60 phút/ 1 ngày.