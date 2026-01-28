Máy phun rửa áp lực cao K 2 Premium Horizontal VPS
Nhỏ gọn và tiết kiệm không gian: K 2 Premium Horizontal là máy phun rửa áp lực cao hoàn hảo để làm sạch các vết bẩn trong giá đình như xe máy, xe đạp và dụng cụ làm vườn, cũng như đồ nội thất ngoài trời.
Nhanh chóng và tiện lợi: Máy phun rửa áp lực cao K 2 Horizontal siêu nhỏ gọn, tiết kiệm không gian, giúp loại bỏ bụi bẩn khỏi các bề mặt nhỏ, xe máy, xe đạp, dụng cụ làm vườn và đồ nội thất ngoài trời trong thời gian ngắn. Thiết bị này lý tưởng cho tất cả các công việc làm sạch quanh nhà và vườn. Với đầu phun Vario Power Spray (VPS), bạn dễ dàng điều chỉnh áp lực nước phù hợp với bề mặt chỉ bằng một động tác vặn đơn giản. Nhờ trọng lượng nhẹ và tay cầm tích hợp tiện lợi, bạn có thể dễ dàng mang theo K 2 Horizontal đến bất cứ nơi nào để làm sạch. Bên cạnh đó, hệ thống Quick Connect mang lại sự tiện lợi cho người dùng với khớp nối nhanh cho phép dây áp lực cao dài 4 mét dễ dàng tháo lắp trên thiết bị và báng súng một cách dễ dàng. Đầu phun có thể được cất giữ trực tiếp trên thiết bị tránh trường hợp lạc mất phụ kiện. Dây cáp được quấn quanh đế của thiết bị một cách tiện lợi thông minh.
Tính năng và ưu điểm
Thiết bị siêu nhỏ gọn, tiết kiệm không gianLưu trữ đơn giản, tiết kiệm không gian ngay cả trong các góc nhỏ. Thiết kế tay cầm kéo dễ dàng di chuyển
Tích hợp ống hút chất tẩy rửaVới thiết kế máy hỗ trợ cho việc sử dụng chất tẩy rửa một cách dễ dàng. Các chất tẩy rửa Kärcher (lựa chọn mua hàng mở rộng) không chỉ giúp bảo vệ và chăm sóc bề mặt mà còn giúp việc làm sạch hiệu quả hơn và duy trì kết quả làm sạch lâu dài
Ngăn lưu trữ gọn gàngBảo quản dây phun áp lực, đầu phun, súng phun và dây cáp nguồn gọn gàng và ngăn nắp.
Hệ thống kết nối nhanh
- Dây phun áp lực cao cơ động, tháo lắp nhanh chóng, giúp tiết kiệm thời gian và sức lực
Thông số kỹ thuật
|Số pha (Ph)
|1
|Điện áp (V)
|220 / 240
|Tần số (Hz)
|50 / 60
|Áp lực ( /bar)
|20 / Tối đa 110
|Lưu lượng (l/h)
|Tối đa 360
|Diện tích làm sạch (m²/h)
|20
|Nhiệt độ nước vào tối đa (°C)
|Tối đa 40
|Màu sắc
|Vàng
|Trọng lượng chưa gắn phụ kiện (Kg)
|3,505
|Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
|5,152
|Kích thước (D x R x C) (mm)
|380 x 197 x 264
Scope of supply
- Súng phun: G 120 Q
- Đầu phun tùy chỉnh áp lực
- Đầu phun xoáy
- Dây áp lực cao: 4 m
- Chuôi nối G 3/4
Thiết bị
- Kết Nối Nhanh trên thiết bị
- Ứng dụng chất tẩy rửa thông qua: Ống hút
- Tích hợp bộ lọc nước
- Guồng ống lưu trữ