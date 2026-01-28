Nhanh chóng và tiện lợi: Máy phun rửa áp lực cao K 2 Horizontal siêu nhỏ gọn, tiết kiệm không gian, giúp loại bỏ bụi bẩn khỏi các bề mặt nhỏ, xe máy, xe đạp, dụng cụ làm vườn và đồ nội thất ngoài trời trong thời gian ngắn. Thiết bị này lý tưởng cho tất cả các công việc làm sạch quanh nhà và vườn. Với đầu phun Vario Power Spray (VPS), bạn dễ dàng điều chỉnh áp lực nước phù hợp với bề mặt chỉ bằng một động tác vặn đơn giản. Nhờ trọng lượng nhẹ và tay cầm tích hợp tiện lợi, bạn có thể dễ dàng mang theo K 2 Horizontal đến bất cứ nơi nào để làm sạch. Bên cạnh đó, hệ thống Quick Connect mang lại sự tiện lợi cho người dùng với khớp nối nhanh cho phép dây áp lực cao dài 4 mét dễ dàng tháo lắp trên thiết bị và báng súng một cách dễ dàng. Đầu phun có thể được cất giữ trực tiếp trên thiết bị tránh trường hợp lạc mất phụ kiện. Dây cáp được quấn quanh đế của thiết bị một cách tiện lợi thông minh.