Máy phun rửa áp lực cao K 5 WCM V1 (CEM)
Hiệu suất vượt trội: Máy phun rửa áp lực cao/ máy rửa xe K 5 WCM với động cơ mạnh mẽ và làm mát bằng nước hoàn hảo để giải quyết bụi bẩn trên đường đi, sân thượng và xe cộ.
Hiệu suất gây ấn tượng: Máy rửa xe K 5 WCM với động cơ mạnh mẽ, bền bỉ và làm mát bằng nước có thể loại bỏ bụi bẩn ngay lập tức. Đường đi, sân thượng và xe cộ có thể được vệ sinh ngay lập tức bằng vòi phun. Áp suất có thể được điều chỉnh đơn giản và thoải mái trên vòi phun Vario Power bằng cách xoay - để vệ sinh đặc biệt hiệu quả và nhẹ nhàng. Các tính năng tuyệt vời khác của máy phun bụi bao gồm đầu phun xoáy mạnh mẽ và bộ lọc nước bảo vệ máy bơm khỏi các hạt bụi bẩn một cách triệt để.
Tính năng và ưu điểm
Tích hợp ống hút chất tẩy rửa
- Với thiết kế máy hỗ trợ cho việc sử dụng chất tẩy rửa một cách dễ dàng.
- Các chất tẩy rửa Kärcher (lựa chọn mua hàng mở rộng) không chỉ giúp bảo vệ và chăm sóc bề mặt mà còn giúp việc làm sạch hiệu quả hơn và duy trì kết quả làm sạch lâu dài
Ngăn lưu trữ gọn gàng
- Ống cấp nước, vòi phun, súng phun và dây cáp có thể được cất giữ trực tiếp ngay trên thân máy.
Dây phun áp lực cao PremiumFlex
- Ống mềm đảm bảo tính linh hoạt tối đa và do đó tự do di chuyển tối đa
- Cuộn và gỡ dây áp lực dễ dàng mà không bị thắt nút.
Hệ thống kết nối nhanh
- Dây phun áp lực cao cơ động, tháo lắp nhanh chóng, giúp tiết kiệm thời gian và sức lực
Thông số kỹ thuật
Thông số kỹ thuật
|Điện áp (V)
|230
|Tần số (Hz)
|50
|Áp lực (bar/MPa)
|20 - Tối đa 145 / 2 - Tối đa 14,5
|Lưu lượng (l/h)
|Tối đa 500
|Diện tích làm sạch (m²/h)
|40
|Nhiệt độ nước vào tối đa (°C)
|Tối đa 40
|Công suất (kW)
|2,1
|Dây điện nguồn (m)
|5
|Màu sắc
|Vàng
|Trọng lượng chưa gắn phụ kiện (Kg)
|12,456
|Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
|15,92
|Kích thước (D x R x C) (mm)
|369 x 329 x 901
Scope of supply
- Súng phun: G 180 Q
- Đầu phun tùy chỉnh áp lực
- Đầu phun xoáy
- Dây áp lực cao: 8 m
- Chuôi nối G 3/4
Thiết bị
- Ứng dụng chất tẩy rửa thông qua: Ống hút
- Động cơ làm mát bằng nước
- Vật liệu bơm: nhôm
- Tích hợp bộ lọc nước
- Hút nước
Videos
Khu vực ứng dụng
- Tường sân vườn và tường đá
- Các khu vực bên ngoài
- Khu vực xung quanh nhà và vườn
- Đồ nội thất sân vườn/sân thượng/ban công
- Làm sạch dụng cụ làm vườn và dụng cụ khác
- Làm vệ sinh xe cỡ trung và xe ô tô.
- Xe máy
- Xe đạp