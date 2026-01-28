Hiệu suất gây ấn tượng: Máy rửa xe K 5 WCM với động cơ mạnh mẽ, bền bỉ và làm mát bằng nước có thể loại bỏ bụi bẩn ngay lập tức. Đường đi, sân thượng và xe cộ có thể được vệ sinh ngay lập tức bằng vòi phun. Áp suất có thể được điều chỉnh đơn giản và thoải mái trên vòi phun Vario Power bằng cách xoay - để vệ sinh đặc biệt hiệu quả và nhẹ nhàng. Các tính năng tuyệt vời khác của máy phun bụi bao gồm đầu phun xoáy mạnh mẽ và bộ lọc nước bảo vệ máy bơm khỏi các hạt bụi bẩn một cách triệt để.