Máy phun rửa áp lực cao K 2 Universal Edition OJ
Được thiết kế để sử dụng thường xuyên và loại bỏ bụi bẩn nhẹ xung quanh nhà một cách đáng tin cậy. Giúp tối đa hóa tác vụ làm sạch hàng ngày!
Máy phun rửa áp lực cao K 2 Universal Edition OJ với một đầu phun thẳng sẽ giúp làm sạch nhanh chóng các vết bẩn trên xe, bậc thềm, dụng vụ làm vườn hay đồ đạc trong vườn. Thiết bị nhỏ gọn này lý tưởng cho tất cả các công việc vệ sinh không thường xuyên xung quanh nhà và sân. Đầu phun thẳng được cung cấp giúp làm sạch hiệu quả. Nhờ trọng lượng thấp và tay cầm tiện dụng, K 2 Universal Edition OJ có thể dễ dàng vận chuyển và cất trữ. Hệ thống Quick Connect tiện lợi cho phép kết nối và ngắt kết nối dây áp lực lên đến 9m với thiết bị và súng phun một cách dễ dàng. Tất cả các phụ kiện đi kèm có thể dễ dàng cất gọn trên K 2 Universal Edition OJ nhờ các giá đỡ thông minh. Ngay cả dây điện cũng có thể được xếp gọn gàng trong ngăn chứa tích hợp. Máy không đi kèm bộ dây cấp nước. Sản xuất tại Đức.
Tính năng và ưu điểm
Khe cắm cáp tích hợpCáp nguồn có thể được xếp gọn gàng và tiết kiệm không gian.
Tiện dụngCó thể dễ dàng cất gọn ống áp lực, ống phun và súng phun bằng cách gắn chúng vào thiết bị.
Hệ thống kết nối nhanhỐng áp lực có thể được kết nối/ngắt kết nối với/từ thiết bị và súng phun một cách đơn giản và nhanh chóng.
Kích thước nhỏ gọn và trọng lượng nhẹ
- Thiết bị có thể dễ dàng mang theo và vận chuyển.
Thông số kỹ thuật
|Điện áp (V)
|220 / 240
|Tần số (Hz)
|50 / 60
|Áp lực (bar/MPa)
|110 / 11
|Lưu lượng (l/h)
|Tối đa 360
|Diện tích làm sạch (m²/h)
|20
|Nhiệt độ nước vào tối đa (°C)
|Tối đa 40
|Công suất (kW)
|1,4
|Màu sắc
|Vàng
|Trọng lượng chưa gắn phụ kiện (Kg)
|3,77
|Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
|4,971
|Kích thước (D x R x C) (mm)
|182 x 280 x 390
Scope of supply
- Súng phun: G 120 Q
- Đầu phun thẳng
- Dây áp lực cao: 3 m
- Chuôi nối G 3/4
Thiết bị
- Tích hợp bộ lọc nước
Videos
Khu vực ứng dụng
- Xe đạp
- Làm sạch dụng cụ làm vườn và dụng cụ khác
- Đồ nội thất sân vườn/sân thượng/ban công