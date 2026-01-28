Máy phun rửa áp lực cao K 2 Universal Edition OJ với một đầu phun thẳng sẽ giúp làm sạch nhanh chóng các vết bẩn trên xe, bậc thềm, dụng vụ làm vườn hay đồ đạc trong vườn. Thiết bị nhỏ gọn này lý tưởng cho tất cả các công việc vệ sinh không thường xuyên xung quanh nhà và sân. Đầu phun thẳng được cung cấp giúp làm sạch hiệu quả. Nhờ trọng lượng thấp và tay cầm tiện dụng, K 2 Universal Edition OJ có thể dễ dàng vận chuyển và cất trữ. Hệ thống Quick Connect tiện lợi cho phép kết nối và ngắt kết nối dây áp lực lên đến 9m với thiết bị và súng phun một cách dễ dàng. Tất cả các phụ kiện đi kèm có thể dễ dàng cất gọn trên K 2 Universal Edition OJ nhờ các giá đỡ thông minh. Ngay cả dây điện cũng có thể được xếp gọn gàng trong ngăn chứa tích hợp. Máy không đi kèm bộ dây cấp nước. Sản xuất tại Đức.