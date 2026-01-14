Máy phun rửa áp lực cao K 4 Power Control
Máy phun rửa áp lực cao K 4 Power Control với súng phun G 160 Q Power Control mạnh mẽ và hệ thống hiển thị mức độ áp lực trên báng súng - giúp người dùng lựa chọn và điều chỉnh áp lực phun phù hợp với từng bề mặt làm sạch khác nhau.
Máy phun rửa áp lực cao K 4 Power Control giúp làm sạch mọi bề mặt với áp suất phù hợp một cách dễ dàng. Người dùng có thể điều chỉnh được áp lực phù hợp với các loại bề mặt cần làm sạch khác nhau bằng cách xoay đầu phun và quan sát màn hình LED hiển thị mức áp lực. Máy bao gồm:1 súng phun,1 đầu phun thẳng thùy chỉnh áp lực,1 đầu phun xoáy,1 dây áp lực 8m. Máy không bao gồm bộ dây cấp nước. Khi dùng chức năng hút nước, vui lòng mồi nước trước cho máy hoặc đảm bảo nước luôn được lấp đầy trong ống dẫn nước có van 1 chiều. Sản xuất tại Ý. Các lưu ý khi sử dụng máy: -Đảm bảo nguồn nước cung cấp cho máy là nước sạch, không có rong rêu, cát bẩn, v.v… -Lưu lượng nước cung cấp cho máy phải đủ. -Trước khi bật công tắc điện, phải bóp cò súng để nước lưu thông đầy đủ trong dây áp lực. -Trong quá trình sử dụng, không nhấp - nhả cò súng quá nhiều -Thời gian sử dụng tối đa là 15 phút/1 lần sử dụng. Sau đó phải cho máy nghỉ tầm 5-7 phút rồi mới cho máy hoạt động trở lại. -Tổng thời gian sử dụng của máy tối đa là 60 phút/ 1 ngày. -Sau khi sử dụng xong hoặc máy đang trạng thái nghỉ, phải tắt công tắc về OFF và bóp cò súng 1 lần nữa để xả áp lực ra bên ngoài. -Thường xuyên kiểm tra lọc nước.
Thông số kỹ thuật
Thông số kỹ thuật
|Điện áp (V)
|230
|Tần số (Hz)
|50
|Áp lực (bar/MPa)
|20 - Tối đa 130 / 2 - Tối đa 13
|Lưu lượng (l/h)
|Tối đa 420
|Diện tích làm sạch (m²/h)
|30
|Nhiệt độ nước vào tối đa (°C)
|Tối đa 40
|Công suất (kW)
|1,8
|Dây điện nguồn (m)
|5
|Màu sắc
|Vàng
|Trọng lượng chưa gắn phụ kiện (Kg)
|11,48
|Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
|14,704
|Kích thước (D x R x C) (mm)
|402 x 306 x 588
Scope of supply
- Súng phun: G 160 Q Power Control
- Đầu phun tùy chỉnh áp lực
- Đầu phun xoáy
- Dây áp lực cao: 8 m
- Chuôi nối G 3/4
Thiết bị
- Tích hợp ngăn lưu trữ phụ kiện
- Kết Nối Nhanh trên thiết bị
- Ứng dụng chất tẩy rửa thông qua: Nút nhấn "Plug 'n' Clean"
- Tay cầm nối dài
- Động cơ làm mát bằng nước
- Tích hợp bộ lọc nước
Khu vực ứng dụng
- Xe đạp
- Làm sạch dụng cụ làm vườn và dụng cụ khác
- Đồ nội thất sân vườn/sân thượng/ban công
- Khu vực xung quanh nhà và vườn
- Xe máy
- Các phương tiện di chuyển nhỏ như xe máy và xe đạp