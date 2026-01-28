Máy phun rửa áp lực cao K 2 Power Control Car
Máy phun rửa áp lực cao K 2 Power Control Car phù hợp để tẩy rửa các chất bẩn xung quanh ngôi nhà, sân vườn, xe cộ,…Máy đi kèm với bộ Car Kit dành cho việc làm sạch xe.
Máy K 2 Power Control Car gồm 1 súng phun,1 đầu phun thẳng tùy chỉnh áp lực,1 đầu phun xoáy,1 dây áp lực dài 5m. Máy không bao gồm bộ dây cấp nước. Bộ Car Kit bao gồm: 1 bàn chải,1 đầu phun tạo bọt,1 chai chất tẩy rửa xe 0,5L. Mức áp lực có thể được điều chỉnh trên đầu phun thẳng. Tay cầm dạng ống lồng có thể điều chỉnh độ cao, dễ dàng vận chuyển và cất giữ thoải mái. Áp lực tối đa 110 bar, phù hợp để vệ sinh xe máy, sân vườn trong gia đình. Máy không có chức năng hút nước, vui lòng cấp nước trực tiếp cho máy khi vận hành. Sản xuất tại Đức. Các lưu ý khi sử dụng máy: -Đảm bảo nguồn nước cung cấp cho máy là nước sạch. -Lưu lượng nước cung cấp cho máy phải đủ. -Trước khi bật công tắc điện, phải bóp cò súng để nước lưu thông đầy đủ trong dây áp lực. -Trong quá trình sử dụng, không nhấp - nhả cò súng quá nhiều -Thời gian sử dụng tối đa là 15 phút/1 lần sử dụng. Sau đó phải cho máy nghỉ tầm 5-7 phút rồi mới cho máy hoạt động trở lại. -Tổng thời gian sử dụng của máy tối đa là 60 phút/ 1 ngày. -Sau khi sử dụng xong hoặc máy đang trạng thái nghỉ, phải tắt công tắc về OFF và bóp cò súng 1 lần nữa để xả áp lực ra bên ngoài. -Thường xuyên kiểm tra lọc nước.
Tính năng và ưu điểm
Ứng dụng Home & GardenỨng dụng Kärcher Home & Garden giúp bạn trở thành một chuyên gia làm sạch. Tận dụng kiến thức sâu rộng về Kärcher của chúng tôi để có kết quả làm sạch hoàn hảo. Dịch vụ toàn diện tiện lợi - tất cả thông tin trên thiết bị, ứng dụng và cổng Dịch vụ của chúng tôi.
Súng phun và đầu phun Quick ConnectDễ dàng gắn và xoay - 2 đầu phun áp lực. Điều chỉnh áp lực tối ưu - có thể điều chỉnh 3 mức áp lực và một mức phun chất tẩy rửa. Điều khiển dễ dàng - các ký hiệu trên đầu phun hiển thị những cài đặt đã được thiết lập.
Tay cầm có thể điều chỉnh độ caoDễ dàng kéo lên cao Thu gọn để việc cất giữ được tối ưu
Ống hút chất tẩy rửa
- Để sử dụng chất tẩy rửa nhanh chóng, thuận tiện và thoải mái với máy phun rửa áp lực.
- Dễ dàng sử dụng, Ống hút để sử dụng chất tẩy rửa
Thông số kỹ thuật
Thông số kỹ thuật
|Nguồn điện (V/Hz)
|220 - 240 / 50 - 60
|Áp lực (bar/MPa)
|20 - Tối đa 110 / 2 - Tối đa 11
|Lưu lượng (l/h)
|Tối đa 360
|Diện tích làm sạch (m²/h)
|20
|Nhiệt độ nước vào tối đa (°C)
|Tối đa 40
|Công suất (kW)
|1,4
|Dây điện nguồn (m)
|5
|Màu sắc
|Vàng
|Trọng lượng chưa gắn phụ kiện (Kg)
|3,992
|Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
|6,6
|Kích thước (D x R x C) (mm)
|246 x 280 x 586
Scope of supply
- Bộ dụng cụ rửa xe: Bàn chải, đầu phun tạo bọt, nước tẩy rửa xe 0.5l
- Súng phun: G 120 Q
- Đầu phun tùy chỉnh áp lực
- Vòi phun tia áp lực Vario
- Đầu phun xoáy
- Dây áp lực cao: 5 m
- Chuôi nối G 3/4
Thiết bị
- Kết Nối Nhanh trên thiết bị
- Ứng dụng chất tẩy rửa thông qua: Hút
- Tay cầm nối dài
- Tích hợp bộ lọc nước
Khu vực ứng dụng
- Xe đạp
- Làm sạch dụng cụ làm vườn và dụng cụ khác
- Đồ nội thất sân vườn/sân thượng/ban công