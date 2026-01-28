Máy K 2 Power Control Car gồm 1 súng phun,1 đầu phun thẳng tùy chỉnh áp lực,1 đầu phun xoáy,1 dây áp lực dài 5m. Máy không bao gồm bộ dây cấp nước. Bộ Car Kit bao gồm: 1 bàn chải,1 đầu phun tạo bọt,1 chai chất tẩy rửa xe 0,5L. Mức áp lực có thể được điều chỉnh trên đầu phun thẳng. Tay cầm dạng ống lồng có thể điều chỉnh độ cao, dễ dàng vận chuyển và cất giữ thoải mái. Áp lực tối đa 110 bar, phù hợp để vệ sinh xe máy, sân vườn trong gia đình. Máy không có chức năng hút nước, vui lòng cấp nước trực tiếp cho máy khi vận hành. Sản xuất tại Đức. Các lưu ý khi sử dụng máy: -Đảm bảo nguồn nước cung cấp cho máy là nước sạch. -Lưu lượng nước cung cấp cho máy phải đủ. -Trước khi bật công tắc điện, phải bóp cò súng để nước lưu thông đầy đủ trong dây áp lực. -Trong quá trình sử dụng, không nhấp - nhả cò súng quá nhiều -Thời gian sử dụng tối đa là 15 phút/1 lần sử dụng. Sau đó phải cho máy nghỉ tầm 5-7 phút rồi mới cho máy hoạt động trở lại. -Tổng thời gian sử dụng của máy tối đa là 60 phút/ 1 ngày. -Sau khi sử dụng xong hoặc máy đang trạng thái nghỉ, phải tắt công tắc về OFF và bóp cò súng 1 lần nữa để xả áp lực ra bên ngoài. -Thường xuyên kiểm tra lọc nước.