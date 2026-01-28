Máy phun rửa áp lực cao K 5 Power Control Flex
Khả năng kiểm soát tốt hơn: K 5 Power Control Flex với ống PremiumFlex và súng phun G 160 Q Power Control, thích hợp để làm sạch bụi bẩn bám lâu ngày trên sân hiên, ngoại thất và xe cộ.
Với máy phun rửa áp lực cao K 5 Power Control Flex, mọi bề mặt đều có thể được làm sạch ở mức áp lực phù hợp nhất. Trợ lý tư vấn được tích hợp trong ứng dụng Kärcher Home & Garden giúp người dùng dễ dàng tìm được áp lực thích hợp bằng cách cung cấp các mẹo thực tế cho từng tình huống và nhiệm vụ làm sạch – mang lại kết quả làm sạch hoàn hảo. Máy còn gây ấn tượng với hệ thống chất tẩy rửa Kärcher Plug 'n' Clean giúp thay dung dịch dễ dàng, dây phun áp lực cao PremiumFlex mang lại sự tiện lợi, tay cầm kéo dài bằng nhôm cao cấp giúp di chuyển linh hoạt, hệ thống Quick Connect giúp tiết kiệm thời gian khi lắp và tháo ống cao áp khỏi thiết bị và súng phun, cùng vị trí cất giữ tiện lợi giúp phụ kiện luôn sẵn sàng trong tầm tay.
Tính năng và ưu điểm
Súng phun Power Control với Kết nối nhanh và đầu phunCài đặt tối ưu cho mọi bề mặt. 3 mức áp lực và 1 mức phun hóa chất. Full control: Màn hình hiển thị các cài đặt được thực hiện. Bộ chuyển đổi Quick Connect giúp dễ dàng cố định dây áp lực và các phụ kiện.
Dây phun áp lực cao PremiumFlexỐng mềm đảm bảo tính linh hoạt tối đa và do đó tự do di chuyển tối đa Cuộn và gỡ dây áp lực dễ dàng mà không bị thắt nút.
Ứng dụng Home & GardenỨng dụng Kärcher Home & Garden giúp bạn trở thành một chuyên gia làm sạch. Tận dụng kiến thức sâu rộng về Kärcher của chúng tôi để có kết quả làm sạch hoàn hảo. Dịch vụ toàn diện tiện lợi - tất cả thông tin trên thiết bị, ứng dụng và cổng Dịch vụ của chúng tôi.
Hệ thống Plug 'n' Clean
- Nhờ vào Nút nhấn "Plug 'n' Clean", chất tẩy rửa có thể được thay thế nhanh chóng và dễ dàng chỉ với một thao tác đơn giản
Hiệu suất vượt trội
- Động cơ làm mát bằng nước gây ấn tượng với tuổi thọ dài và công suất cao.
Thông số kỹ thuật
|Điện áp (V)
|230
|Tần số (Hz)
|50
|Áp lực (bar/MPa)
|20 - Tối đa 145 / 2 - Tối đa 14,5
|Lưu lượng (l/h)
|Tối đa 500
|Diện tích làm sạch (m²/h)
|40
|Nhiệt độ nước vào tối đa (°C)
|Tối đa 40
|Công suất (kW)
|2,1
|Dây điện nguồn (m)
|5
|Màu sắc
|Vàng
|Trọng lượng chưa gắn phụ kiện (Kg)
|12,2
|Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
|15,876
|Kích thước (D x R x C) (mm)
|405 x 306 x 584
Scope of supply
- Súng phun: G 160 Q Power Control
- Đầu phun tùy chỉnh áp lực
- Đầu phun xoáy
- Dây áp lực cao: 10 m, PremiumFlex
- Chuôi nối G 3/4
Thiết bị
- Tích hợp ngăn lưu trữ phụ kiện
- Kết Nối Nhanh trên thiết bị
- Ứng dụng chất tẩy rửa thông qua: Nút nhấn "Plug 'n' Clean"
- Tay cầm nối dài
- Động cơ làm mát bằng nước
- Tích hợp bộ lọc nước
- Hút nước
Khu vực ứng dụng
- Xe đạp
- Làm sạch dụng cụ làm vườn và dụng cụ khác
- Đồ nội thất sân vườn/sân thượng/ban công
- Khu vực xung quanh nhà và vườn
- Xe máy
- Các phương tiện di chuyển nhỏ như xe máy và xe đạp
- Các khu vực bên ngoài
- Làm vệ sinh xe cỡ trung và xe ô tô.
- Tường sân vườn và tường đá
- Mặt tiền