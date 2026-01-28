Với máy phun rửa áp lực cao K 5 Power Control Flex, mọi bề mặt đều có thể được làm sạch ở mức áp lực phù hợp nhất. Trợ lý tư vấn được tích hợp trong ứng dụng Kärcher Home & Garden giúp người dùng dễ dàng tìm được áp lực thích hợp bằng cách cung cấp các mẹo thực tế cho từng tình huống và nhiệm vụ làm sạch – mang lại kết quả làm sạch hoàn hảo. Máy còn gây ấn tượng với hệ thống chất tẩy rửa Kärcher Plug 'n' Clean giúp thay dung dịch dễ dàng, dây phun áp lực cao PremiumFlex mang lại sự tiện lợi, tay cầm kéo dài bằng nhôm cao cấp giúp di chuyển linh hoạt, hệ thống Quick Connect giúp tiết kiệm thời gian khi lắp và tháo ống cao áp khỏi thiết bị và súng phun, cùng vị trí cất giữ tiện lợi giúp phụ kiện luôn sẵn sàng trong tầm tay.