Máy phun rửa áp lực cao K 2 Premium
Nói lời tạm biệt với bụi bẩn! Giữ cho ngôi nhà, đồ nội thất sân vườn và các góc nhỏ trong vườn luôn sạch sẽ như mới với máy phun rửa áp lực cao K 2 Premium *KAP
Biến những vết bẩn trên xe hơi, bậc thềm, dụng cụ làm vườn và đồ nội thất ngoài trời thành dĩ vãng! Máy phun rửa áp lực cao K 2 Premium với đầu phun thẳng và đầu phun xoáy Dirt Blaster là giải pháp hoàn hảo cho các công việc làm sạch thường xuyên xung quanh nhà bạn. Tia nước phẳng từ đầu phun thẳng và tia xoáy của đầu phun Dirt Blaster sẽ đánh bay ngay cả những vết bẩn cứng đầu nhất. Bánh xe vận hành êm ái giúp dễ dàng di chuyển máy K 2 đến bất cứ đâu cần thiết. Hệ thống Quick Connect tiện lợi với khớp nối nhanh cho phép dễ dàng tháo lắp dây phun áp lực cao 4 mét khỏi máy và súng phun. Tất cả các phụ kiện đi kèm đều có thể được lưu trữ dễ dàng trên chính máy K 2 Premium *KAP
Tính năng và ưu điểm
Tích hợp ống hút chất tẩy rửaVới thiết kế máy hỗ trợ cho việc sử dụng chất tẩy rửa một cách dễ dàng. Các chất tẩy rửa Kärcher (lựa chọn mua hàng mở rộng) không chỉ giúp bảo vệ và chăm sóc bề mặt mà còn giúp việc làm sạch hiệu quả hơn và duy trì kết quả làm sạch lâu dài
Ngăn lưu trữ gọn gàngBảo quản dây phun áp lực, đầu phun, súng phun và dây cáp nguồn gọn gàng và ngăn nắp.
Bánh xe cỡ lớnDễ dàng vận chuyển an toàn trên mọi địa hình Dễ điều khiển.
Hệ thống kết nối nhanh
- Dây phun áp lực cao cơ động, tháo lắp nhanh chóng, giúp tiết kiệm thời gian và sức lực
Thông số kỹ thuật
|Áp lực (bar)
|20 - Tối đa 110
|Lưu lượng (l/h)
|Tối đa 360
|Diện tích làm sạch (m²/h)
|20
|Nhiệt độ nước vào tối đa (°C)
|Tối đa 40
|Công suất (W)
|1400
|Màu sắc
|Vàng
|Trọng lượng chưa gắn phụ kiện (Kg)
|4,39
|Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
|5,98
|Kích thước (D x R x C) (mm)
|242 x 285 x 790
Scope of supply
- Súng phun: G 120 Q
- Đầu phun thẳng
- Đầu phun xoáy
- Dây áp lực cao: 4 m
- Chuôi nối G 3/4
Thiết bị
- Kết Nối Nhanh trên thiết bị
- Ứng dụng chất tẩy rửa thông qua: Ống hút
- Tích hợp bộ lọc nước
Videos
Khu vực ứng dụng
- Đồ nội thất sân vườn/sân thượng/ban công
- Làm sạch dụng cụ làm vườn và dụng cụ khác
- Sân hiên
- Các phương tiện di chuyển nhỏ như xe máy và xe đạp
- Xe máy
- Xe đạp