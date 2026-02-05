Biến những vết bẩn trên xe hơi, bậc thềm, dụng cụ làm vườn và đồ nội thất ngoài trời thành dĩ vãng! Máy phun rửa áp lực cao K 2 Premium với đầu phun thẳng và đầu phun xoáy Dirt Blaster là giải pháp hoàn hảo cho các công việc làm sạch thường xuyên xung quanh nhà bạn. Tia nước phẳng từ đầu phun thẳng và tia xoáy của đầu phun Dirt Blaster sẽ đánh bay ngay cả những vết bẩn cứng đầu nhất. Bánh xe vận hành êm ái giúp dễ dàng di chuyển máy K 2 đến bất cứ đâu cần thiết. Hệ thống Quick Connect tiện lợi với khớp nối nhanh cho phép dễ dàng tháo lắp dây phun áp lực cao 4 mét khỏi máy và súng phun. Tất cả các phụ kiện đi kèm đều có thể được lưu trữ dễ dàng trên chính máy K 2 Premium *KAP