Máy phun rửa áp lực cao K 2 Power Control gồm 1 súng phun, 1 đầu phun thẳng tùy chỉnh áp lực (Vario Power), 1 đầu phun xoáy, 1 dây áp lực cao dài 5m. Máy không bao gồm bộ dây cấp nước. Mức áp lực có thể được điều chỉnh trực tiếp trên đầu phun Vario Power - để kiểm soát tối đa công việc làm sạch. Tay cầm dạng ống lồng có thể điều chỉnh độ cao, dễ dàng vận chuyển và cất giữ thoải mái, vị trí lưu trữ phụ kiện trên thân máy. Áp lực tối đa 110 bar, phù hợp để vệ sinh xe máy, sân vườn trong gia đình. Sản xuất tại Đức. Các lưu ý khi sử dụng máy: -Đảm bảo nguồn nước cung cấp cho máy là nước sạch, không có rong rêu, cát bẩn, v.v… -Lưu lượng nước cung cấp cho máy phải đủ. -Trước khi bật công tắc điện, phải bóp cò súng để nước lưu thông đầy đủ trong dây áp lực. -Trong quá trình sử dụng, không nhấp - nhả cò súng quá nhiều -Thời gian sử dụng tối đa là 15 phút/1 lần sử dụng. Sau đó phải cho máy nghỉ tầm 5-7 phút rồi mới cho máy hoạt động trở lại. -Tổng thời gian sử dụng của máy tối đa là 60 phút/ 1 ngày. -Sau khi sử dụng xong hoặc máy đang trạng thái nghỉ, phải tắt công tắc về OFF và bóp cò súng 1 lần nữa để xả áp lực ra bên ngoài. -Thường xuyên kiểm tra lọc nước.