Máy phun rửa áp lực / máy rửa xe K 2 Premium với thiết kế nằm ngang, nhỏ gọn và tiết kiệm không gian với đầu phun đơn và đầu phun Dirt Blaster với tia phun xoay giúp loại bỏ bụi bẩn khỏi các bề mặt nhỏ và xe cộ, dụng cụ làm vườn và đồ nội thất ngoài trời một cách nhanh chóng và hiệu quả. Thiết bị này lý tưởng cho mọi công việc vệ sinh thông thường quanh nhà và vườn. Tia phun phẳng trên đầu phun đơn được cung cấp tạo ra kết quả vệ sinh có mục tiêu trên các bề mặt có đường viền. Tia phun xoáy trên đầu phun Dirt Blaster có thể loại bỏ ngay cả những bụi bẩn cứng đầu nhất. Nhờ trọng lượng nhẹ và tay cầm tích hợp tiện dụng, bạn có thể dễ dàng vận chuyển K 2 Premium Horizontal đến bất cứ nơi nào cần. Hệ thống Quick Connect mang đến sự tiện lợi bổ sung vì khớp nối nhanh cho phép lắp vào và tháo ra khỏi thiết bị và súng phun một cách dễ dàng. Tất cả các phụ kiện đi kèm có thể dễ dàng cất giữ trên chính K 2 Premium Horizontal.