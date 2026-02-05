Máy phun rửa áp lực cao K 2 Premium horizontal
Máy phun rửa áp lực / máy rửa xe K 2 Premium với thiết kế ngang nhỏ gọn, làm sạch bụi bẩn nhẹ nhàng như bụi bẩn xe, dụng cụ làm vườn và đồ nội thất ngoài trời.
Máy phun rửa áp lực / máy rửa xe K 2 Premium với thiết kế nằm ngang, nhỏ gọn và tiết kiệm không gian với đầu phun đơn và đầu phun Dirt Blaster với tia phun xoay giúp loại bỏ bụi bẩn khỏi các bề mặt nhỏ và xe cộ, dụng cụ làm vườn và đồ nội thất ngoài trời một cách nhanh chóng và hiệu quả. Thiết bị này lý tưởng cho mọi công việc vệ sinh thông thường quanh nhà và vườn. Tia phun phẳng trên đầu phun đơn được cung cấp tạo ra kết quả vệ sinh có mục tiêu trên các bề mặt có đường viền. Tia phun xoáy trên đầu phun Dirt Blaster có thể loại bỏ ngay cả những bụi bẩn cứng đầu nhất. Nhờ trọng lượng nhẹ và tay cầm tích hợp tiện dụng, bạn có thể dễ dàng vận chuyển K 2 Premium Horizontal đến bất cứ nơi nào cần. Hệ thống Quick Connect mang đến sự tiện lợi bổ sung vì khớp nối nhanh cho phép lắp vào và tháo ra khỏi thiết bị và súng phun một cách dễ dàng. Tất cả các phụ kiện đi kèm có thể dễ dàng cất giữ trên chính K 2 Premium Horizontal.
Tính năng và ưu điểm
Thiết bị siêu nhỏ gọn, tiết kiệm không gianLưu trữ đơn giản, tiết kiệm không gian ngay cả trong các góc nhỏ. Thiết kế tay cầm kéo dễ dàng di chuyển
Tích hợp ống hút chất tẩy rửaVới thiết kế máy hỗ trợ cho việc sử dụng chất tẩy rửa một cách dễ dàng. Các chất tẩy rửa Kärcher (lựa chọn mua hàng mở rộng) không chỉ giúp bảo vệ và chăm sóc bề mặt mà còn giúp việc làm sạch hiệu quả hơn và duy trì kết quả làm sạch lâu dài
Ngăn lưu trữ gọn gàngBảo quản dây phun áp lực, đầu phun, súng phun và dây cáp nguồn gọn gàng và ngăn nắp.
Hệ thống kết nối nhanh
- Dây phun áp lực cao cơ động, tháo lắp nhanh chóng, giúp tiết kiệm thời gian và sức lực
Thông số kỹ thuật
Thông số kỹ thuật
|Số pha (Ph)
|1
|Điện áp (V)
|220 / 240
|Tần số (Hz)
|50 / 60
|Áp lực ( /bar)
|20 / Tối đa 110
|Lưu lượng (l/h)
|Tối đa 360
|Diện tích làm sạch (m²/h)
|20
|Nhiệt độ nước vào tối đa (°C)
|Tối đa 40
|Màu sắc
|Vàng
|Trọng lượng chưa gắn phụ kiện (Kg)
|3,505
|Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
|5,112
|Kích thước (D x R x C) (mm)
|380 x 197 x 264
Scope of supply
- Súng phun: G 120 Q
- Đầu phun thẳng
- Đầu phun xoáy
- Dây áp lực cao: 4 m
- Chuôi nối G 3/4
Thiết bị
- Kết Nối Nhanh trên thiết bị
- Ứng dụng chất tẩy rửa thông qua: Ống hút
- Tích hợp bộ lọc nước
- Guồng ống lưu trữ