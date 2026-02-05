Máy phun rửa áp lực cao K 2 Winner
Được trang bị để sử dụng để loại bỏ bụi bẩn nhẹ quanh nhà: K 2 Winner. Máy phun rửa áp lực cao/ máy rửa xe hoàn hảo để rửa xe , dụng cụ làm vườn và đồ nội thất sân vườn.
Cho dù là bậc thang phủ đầy rêu, tường bị vôi hóa hay dụng cụ làm vườn bẩn – máy phun rửa áp lực cao/ máy rửa xe K 2 Winner với Dirt Blaster sẽ giúp mọi thứ sạch bóng trở lại chỉ trong chốc lát. Tia phun xoay trên Dirt Blaster có thể loại bỏ ngay cả những vết bẩn cứng đầu nhất. Nhờ kích thước nhỏ gọn, trọng lượng nhẹ và tay cầm tiện dụng, K 2 Winner có thể dễ dàng vận chuyển đến bất cứ nơi nào cần. Hệ thống Quick Connect mang đến sự thoải mái hơn nữa: Nhờ khớp nối nhanh, ống áp suất cao dài 4 m có thể dễ dàng kết nối hoặc ngắt kết nối khỏi thiết bị và súng phun. Tất cả các đầu phun có trong phạm vi cung cấp đều có thể dễ dàng cất giữ trên K 2 Winner.
Tính năng và ưu điểm
Hệ thống kết nối nhanhHệ thống Quick Connect để nhanh chóng thay đổi đầu phun
Đầu phun xoáy
Đầu phun tạo bọt
Thông số kỹ thuật
Thông số kỹ thuật
|Điện áp (V)
|220 / 240
|Tần số (Hz)
|50 / 60
|Áp lực (MPa)
|Tối đa 11
|Lưu lượng (l/h)
|Tối đa 360
|Màu sắc
|Vàng
|Trọng lượng chưa gắn phụ kiện (Kg)
|3,914
|Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
|5,168
|Kích thước (D x R x C) (mm)
|399 x 223 x 231
Scope of supply
- Đầu phun tạo bọt: 0.3 l
- Đầu phun thẳng
- Đầu phun xoáy
- Dây áp lực cao: 4 m
- Chuôi nối G 3/4
Thiết bị
- Kết Nối Nhanh trên thiết bị
- Tích hợp bộ lọc nước
Khu vực ứng dụng
- Xe đạp
- Làm sạch dụng cụ làm vườn và dụng cụ khác
- Xe máy
- Xe ô tô
- Cầu thang