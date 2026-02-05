Cho dù là bậc thang phủ đầy rêu, tường bị vôi hóa hay dụng cụ làm vườn bẩn – máy phun rửa áp lực cao/ máy rửa xe K 2 Winner với Dirt Blaster sẽ giúp mọi thứ sạch bóng trở lại chỉ trong chốc lát. Tia phun xoay trên Dirt Blaster có thể loại bỏ ngay cả những vết bẩn cứng đầu nhất. Nhờ kích thước nhỏ gọn, trọng lượng nhẹ và tay cầm tiện dụng, K 2 Winner có thể dễ dàng vận chuyển đến bất cứ nơi nào cần. Hệ thống Quick Connect mang đến sự thoải mái hơn nữa: Nhờ khớp nối nhanh, ống áp suất cao dài 4 m có thể dễ dàng kết nối hoặc ngắt kết nối khỏi thiết bị và súng phun. Tất cả các đầu phun có trong phạm vi cung cấp đều có thể dễ dàng cất giữ trên K 2 Winner.