Máy phun rửa áp lực cao K 4 WCM
Làm sạch mạnh mẽ: Máy phun rửa áp lực cao K 4 WCM với động cơ làm mát bằng nước hoàn hảo để làm sạch bụi bẩn vừa phải trên xe cộ, hàng rào và sân vườn.
Máy phun rửa áp lực cao/ máy rửa xe K 4 WCM ấn tượng với động cơ làm mát bằng nước mạnh mẽ, có tuổi thọ cao. Máy rửa áp lực với dây phun áp lực cao dài 6 mét kèm đầu phun Vario Power (VPS) giúp làm sạch bụi bẩn, sân thượng, đồ nội thất sân vườn và xe cộ một cách nhanh chóng và dễ dàng. Áp lực phun có thể được điều chỉnh chính xác cho từng bề mặt cụ thể cần làm sạch bằng cách xoay phần điều chỉnh trên đầu phun VPS. Hơn nữa, máy còn đi kèm theo đầu phun xoáy đảm bảo làm sạch triệt để các vết bẩn cứng đầu trên các bề mặt cứng. Tất cả các phụ kiện có thể được lưu giữ trực tiếp tại thiết bị, giảm nguy cơ thất thoát. Bộ lọc nước tích hợp bảo vệ máy khỏi các loại bụi bẩn thô một cách an toàn.
Tính năng và ưu điểm
Hiệu suất vượt trộiĐộng cơ làm mát bằng nước gây ấn tượng với tuổi thọ dài và công suất cao.
Tích hợp ống hút chất tẩy rửaVới thiết kế máy hỗ trợ cho việc sử dụng chất tẩy rửa một cách dễ dàng. Các chất tẩy rửa Kärcher (lựa chọn mua hàng mở rộng) không chỉ giúp bảo vệ và chăm sóc bề mặt mà còn giúp việc làm sạch hiệu quả hơn và duy trì kết quả làm sạch lâu dài
Ngăn lưu trữ gọn gàngỐng cấp nước, vòi phun, súng phun và dây cáp có thể được cất giữ trực tiếp ngay trên thân máy.
Hệ thống kết nối nhanh
- Dây phun áp lực cao cơ động, tháo lắp nhanh chóng, giúp tiết kiệm thời gian và sức lực
Thông số kỹ thuật
|Điện áp (V)
|230
|Tần số (Hz)
|50
|Áp lực (bar/MPa)
|20 - Tối đa 130 / 2 - Tối đa 13
|Lưu lượng (l/h)
|Tối đa 420
|Diện tích làm sạch (m²/h)
|30
|Nhiệt độ nước vào tối đa (°C)
|Tối đa 40
|Công suất (kW)
|1,8
|Dây điện nguồn (m)
|5
|Màu sắc
|Vàng
|Trọng lượng chưa gắn phụ kiện (Kg)
|11,456
|Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
|14,814
|Kích thước (D x R x C) (mm)
|369 x 329 x 901
Scope of supply
- Súng phun: G 180 Q
- Đầu phun tùy chỉnh áp lực
- Đầu phun xoáy
- Dây áp lực cao: 6 m
- Chuôi nối G 3/4
Thiết bị
- Kết Nối Nhanh trên thiết bị
- Ứng dụng chất tẩy rửa thông qua: Ống hút
- Động cơ làm mát bằng nước
- Tích hợp bộ lọc nước
Videos
Khu vực ứng dụng
- Các khu vực bên ngoài
- Khu vực xung quanh nhà và vườn
- Đồ nội thất sân vườn/sân thượng/ban công
- Làm sạch dụng cụ làm vườn và dụng cụ khác
- Làm vệ sinh xe cỡ trung và xe ô tô.
- Xe máy
- Xe đạp