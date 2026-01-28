Máy phun rửa áp lực cao/ máy rửa xe K 4 WCM ấn tượng với động cơ làm mát bằng nước mạnh mẽ, có tuổi thọ cao. Máy rửa áp lực với dây phun áp lực cao dài 6 mét kèm đầu phun Vario Power (VPS) giúp làm sạch bụi bẩn, sân thượng, đồ nội thất sân vườn và xe cộ một cách nhanh chóng và dễ dàng. Áp lực phun có thể được điều chỉnh chính xác cho từng bề mặt cụ thể cần làm sạch bằng cách xoay phần điều chỉnh trên đầu phun VPS. Hơn nữa, máy còn đi kèm theo đầu phun xoáy đảm bảo làm sạch triệt để các vết bẩn cứng đầu trên các bề mặt cứng. Tất cả các phụ kiện có thể được lưu giữ trực tiếp tại thiết bị, giảm nguy cơ thất thoát. Bộ lọc nước tích hợp bảo vệ máy khỏi các loại bụi bẩn thô một cách an toàn.