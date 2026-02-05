Máy phun rửa áp lực cao K 3 Premium Power Control Car & Home *EU
Phiên bản cao cấp của máy phun rửa áp lực K 3 Power Control được trang bị cuộn ống và bộ dụng cụ Car & Home giúp việc làm sạch bằng áp lực cao trở nên hiệu quả hơn.
Với ứng dụng hữu ích hỗ trợ người dùng Home & Garden cung cấp các mẹo hữu ích cho mọi tình huống làm sạch – nhằm mang lại kết quả làm sạch tối ưu với máy phun rửa áp lực K 3 Premium Power Control. Đồng thời cung cấp dịch vụ toàn diện bao gồm thông tin về thiết bị, ứng dụng và cổng dịch vụ Kärcher. Áp lực có thể được điều chỉnh trực tiếp trên đầu phun và kiểm tra trên màn hình của súng phun G 120 Q Power Control. Bộ dụng cụ làm sạch xe hơi đi kèm bao gồm bàn chải rửa, đầu phun bọt tạo lớp bọt bám dính tốt cho khả năng hòa tan bụi bẩn tối đa và 500 ml dung dịch rửa xe. Bộ dụng cụ làm sạch nhà bao gồm đầu phun T 1 Surface Cleaner và 500 ml dung dịch tẩy rửa “Patio & Deck”, có thể sử dụng nhanh chóng từ bình chứa dung dịch tích hợp. Thiết bị còn được trang bị cuộn ống, tay cầm kéo dài giúp vận chuyển và cất giữ dễ dàng, chân đế tăng độ ổn định, giá treo phụ kiện, súng phun áp lực và dây cáp, cùng hệ thống Kärcher Quick Connect; đặc biệt, chân đế cũng có thể được sử dụng như một tay cầm để xách.
Tính năng và ưu điểm
Ứng dụng Home & GardenỨng dụng Kärcher Home & Garden giúp bạn trở thành một chuyên gia làm sạch. Tận dụng kiến thức sâu rộng về Kärcher của chúng tôi để có kết quả làm sạch hoàn hảo. Dịch vụ toàn diện tiện lợi - tất cả thông tin trên thiết bị, ứng dụng và cổng Dịch vụ của chúng tôi.
Súng phun Power Control với Kết nối nhanh và đầu phunCài đặt tối ưu cho mọi bề mặt. 3 mức áp lực và 1 mức phun hóa chất. Full control: Màn hình hiển thị các cài đặt được thực hiện. Bộ chuyển đổi Quick Connect giúp dễ dàng cố định dây áp lực và các phụ kiện.
Guồng ống cố định dây áp lực cao để máy luôn được sẵn sàng sử dụng.Ống áp lực cao được bảo vệ tối ưu và cất giữ gọn gàng mà không chiếm nhiều diện tích. Thuận thiện thao tác - ống dây áp lực luôn sẳn sàng kéo vào và thu lại Trung tâm trọng lực thấp giúp máy đứng vững ngay cả trên bề mặt nghiêng.
Giải pháp thùng chứa sạch
- Sạch sẽ và tiện lợi - ngăn chứa chất tẩy rửa có thể được tháo rời
- Ngăn chứa chất tẩy rửa đơn giản hóa quy trình sử dụng chất tẩy rửa
- Chất tẩy rửa Kärcher giúp gia tăng hiệu quả làm sạch, giúp chăm sóc và bảo vệ bề mặt
Thông số kỹ thuật
|Điện áp (V)
|220 / 240
|Tần số (Hz)
|50 / 60
|Áp lực (bar/MPa)
|20 - Tối đa 120 / 2 - Tối đa 12
|Lưu lượng (l/h)
|Tối đa 380
|Diện tích làm sạch (m²/h)
|25
|Nhiệt độ nước vào tối đa (°C)
|Tối đa 40
|Công suất (kW)
|1,6
|Dây điện nguồn (m)
|5
|Màu sắc
|Vàng
|Trọng lượng chưa gắn phụ kiện (Kg)
|5,615
|Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
|9,995
|Kích thước (D x R x C) (mm)
|340 x 281 x 677
Scope of supply
- Bộ dụng cụ làm sạch trong gia đình: Thiết bị làm sạch T1, chất tẩy rửa Patio & Deck, 0,5 l
- Bộ dụng cụ rửa xe: Bàn chải, đầu phun tạo bọt, nước tẩy rửa xe 0.5l
- Súng phun: G 120 Q Power Control
- Đầu phun tùy chỉnh áp lực
- Đầu phun xoáy
- Dây áp lực cao: 7 m
- Chuôi nối G 3/4
Thiết bị
- Cuộn ống áp lực cao tích hợp sẵn
- Kết Nối Nhanh trên thiết bị
- Ứng dụng chất tẩy rửa thông qua: Bình chứa
- Tích hợp bộ lọc nước
Khu vực ứng dụng
- Xe đạp
- Làm sạch dụng cụ làm vườn và dụng cụ khác
- Đồ nội thất sân vườn/sân thượng/ban công
- Khu vực xung quanh nhà và vườn
- Xe máy