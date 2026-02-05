Với ứng dụng hữu ích hỗ trợ người dùng Home & Garden cung cấp các mẹo hữu ích cho mọi tình huống làm sạch – nhằm mang lại kết quả làm sạch tối ưu với máy phun rửa áp lực K 3 Premium Power Control. Đồng thời cung cấp dịch vụ toàn diện bao gồm thông tin về thiết bị, ứng dụng và cổng dịch vụ Kärcher. Áp lực có thể được điều chỉnh trực tiếp trên đầu phun và kiểm tra trên màn hình của súng phun G 120 Q Power Control. Bộ dụng cụ làm sạch xe hơi đi kèm bao gồm bàn chải rửa, đầu phun bọt tạo lớp bọt bám dính tốt cho khả năng hòa tan bụi bẩn tối đa và 500 ml dung dịch rửa xe. Bộ dụng cụ làm sạch nhà bao gồm đầu phun T 1 Surface Cleaner và 500 ml dung dịch tẩy rửa “Patio & Deck”, có thể sử dụng nhanh chóng từ bình chứa dung dịch tích hợp. Thiết bị còn được trang bị cuộn ống, tay cầm kéo dài giúp vận chuyển và cất giữ dễ dàng, chân đế tăng độ ổn định, giá treo phụ kiện, súng phun áp lực và dây cáp, cùng hệ thống Kärcher Quick Connect; đặc biệt, chân đế cũng có thể được sử dụng như một tay cầm để xách.