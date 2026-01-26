Máy phun rửa áp lực cao K 2 Full Control BT
Máy phun rửa áp lực cao K 2 Full Control phù hợp để tẩy rửa các chất bẩn xung quanh ngôi nhà, sân vườn, xe cộ,…
K 2 Full Control được trang bị với hai bánh xe giúp di chuyển tiện lợi, dây phun áp lực dài 4 m, đầu phun xoáy và đầu phun tùy chỉnh áp lực Vario Power để loại bỏ bẩn cứng đầu một cách dễ dàng. Đi kèm với một bộ lọc nước để bảo vệ đầu bơm. Đầu phun tùy chỉnh áp lực Vario Power có các chế độ phun: SOFT, MEDIUM, HARD và MIX (phun chất tẩy rửa). Máy phun rửa áp lực cao K 2 Full Control phù hợp để tẩy rửa các chất bẩn xung quanh ngôi nhà, sân vườn, xe cộ,… Máy không có chức năng hút nước, vui lòng cấp nước trực tiếp cho máy khi vận hành. Máy không bao gồm bộ dây cấp nước. Sản xuất tại Đức.
Tính năng và ưu điểm
Đầu phun tùy chỉnh áp lực Vario Power và đầu phun xoáyBa chế độ phun và chế độ phun hóa chất phù hợp cho nhiều bề mặt làm sạch khác nhau Áp lực có thể được điều chỉnh bằng cách xoay thân phun Vario Power Ký hiệu chỉ dẫn chế độ phun đang được vận hành
Hỗ trợ cho phụ kiện, súng phun và dây điệnMọi phụ kiện đều sẵn sàng trong tầm tay. Máy được thiết kế gọn nhẹ giúp cất trữ gọn gàng sau khi sử dụng Móc cáp rộng cho phép xếp gọn dây cáp trực tiếp trên thiết bị.
Sử dụng chất tẩy rửaỐng hút khi dùng chất tẩy rửa Chất tẩy rửa Kärcher giúp gia tăng hiệu quả làm sạch, giúp chăm sóc và bảo vệ bề mặt
Tay cầm nối dài
- Dễ dàng kéo lên cao
- Thu gọn để việc cất giữ được tối ưu
Hệ thống kết nối nhanh
- Dây áp lực có thể dễ dàng tháo lắp vào máy và súng phun.
Thông số kỹ thuật
Thông số kỹ thuật
|Nguồn điện (V)
|230 - 240
|Áp lực (bar/MPa)
|20 - Tối đa 110 / 2 - Tối đa 11
|Lưu lượng (l/h)
|Tối đa 360
|Diện tích làm sạch (m²/h)
|20
|Nhiệt độ nước vào tối đa (°C)
|Tối đa 40
|Công suất (kW)
|1,4
|Dây điện nguồn (m)
|5
|Màu sắc
|Vàng
|Trọng lượng chưa gắn phụ kiện (Kg)
|3,98
|Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
|5,642
|Kích thước (D x R x C) (mm)
|246 x 280 x 586
Scope of supply
- Súng phun: G 120 Q
- Đầu phun tùy chỉnh áp lực
- Vòi phun tia áp lực Vario
- Đầu phun xoáy
- Dây áp lực cao: 4 m
- Chuôi nối G 3/4
Thiết bị
- Kết Nối Nhanh trên thiết bị
- Ứng dụng chất tẩy rửa thông qua: Hút
- Tích hợp bộ lọc nước
Videos
Khu vực ứng dụng
- Xe đạp
- Làm sạch dụng cụ làm vườn và dụng cụ khác
- Đồ nội thất sân vườn/sân thượng/ban công