K 2 Full Control được trang bị với hai bánh xe giúp di chuyển tiện lợi, dây phun áp lực dài 4 m, đầu phun xoáy và đầu phun tùy chỉnh áp lực Vario Power để loại bỏ bẩn cứng đầu một cách dễ dàng. Đi kèm với một bộ lọc nước để bảo vệ đầu bơm. Đầu phun tùy chỉnh áp lực Vario Power có các chế độ phun: SOFT, MEDIUM, HARD và MIX (phun chất tẩy rửa). Máy phun rửa áp lực cao K 2 Full Control phù hợp để tẩy rửa các chất bẩn xung quanh ngôi nhà, sân vườn, xe cộ,… Máy không có chức năng hút nước, vui lòng cấp nước trực tiếp cho máy khi vận hành. Máy không bao gồm bộ dây cấp nước. Sản xuất tại Đức.