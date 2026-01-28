Máy phun rửa áp lực K 4 Power Control Flex giúp việc làm sạch mọi bề mặt ở đúng mức áp lực trở nên vô cùng dễ dàng. Và nhờ ứng dụng Kärcher Home & Garden, việc tìm ra áp lực phù hợp cũng trở nên đơn giản hơn bao giờ hết. Trợ lý tư vấn được tích hợp trong ứng dụng Kärcher Home & Garden hỗ trợ người dùng với những mẹo thực tế cho từng tình huống và nhiệm vụ làm sạch – mang lại kết quả làm sạch hoàn hảo. Để kiểm soát tối đa, mức áp lực có thể được điều chỉnh dễ dàng bằng cách xoay đầu phun hoặc kiểm tra trên súng phun G 160 Q Power Control. K 4 Power Control Flex còn gây ấn tượng với hệ thống chất tẩy rửa Kärcher Plug 'n' Clean giúp thay dung dịch tẩy rửa dễ dàng, dây phun áp lực cao PremiumFlex mang lại sự tiện lợi, tay cầm kéo dài giúp di chuyển dễ dàng, hệ thống Quick Connect giúp tiết kiệm thời gian khi lắp hoặc tháo ống cao áp ra khỏi thiết bị và súng phun, cùng với vị trí cất giữ tiện lợi giúp phụ kiện luôn trong tầm tay.