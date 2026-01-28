Máy phun rửa áp lực cao K 4 Power Control Flex
Để kiểm soát tốt hơn: K 4 Power Control Flex với dây áp lực PremiumFlex và súng phun G 160 Q Power Control phù hợp để làm sạch bụi bẩn vừa phải trên sân hiên, đồ nội thất ngoài trời và ô tô.
Máy phun rửa áp lực K 4 Power Control Flex giúp việc làm sạch mọi bề mặt ở đúng mức áp lực trở nên vô cùng dễ dàng. Và nhờ ứng dụng Kärcher Home & Garden, việc tìm ra áp lực phù hợp cũng trở nên đơn giản hơn bao giờ hết. Trợ lý tư vấn được tích hợp trong ứng dụng Kärcher Home & Garden hỗ trợ người dùng với những mẹo thực tế cho từng tình huống và nhiệm vụ làm sạch – mang lại kết quả làm sạch hoàn hảo. Để kiểm soát tối đa, mức áp lực có thể được điều chỉnh dễ dàng bằng cách xoay đầu phun hoặc kiểm tra trên súng phun G 160 Q Power Control. K 4 Power Control Flex còn gây ấn tượng với hệ thống chất tẩy rửa Kärcher Plug 'n' Clean giúp thay dung dịch tẩy rửa dễ dàng, dây phun áp lực cao PremiumFlex mang lại sự tiện lợi, tay cầm kéo dài giúp di chuyển dễ dàng, hệ thống Quick Connect giúp tiết kiệm thời gian khi lắp hoặc tháo ống cao áp ra khỏi thiết bị và súng phun, cùng với vị trí cất giữ tiện lợi giúp phụ kiện luôn trong tầm tay.
Tính năng và ưu điểm
Súng phun Power Control với Kết nối nhanh và đầu phunCài đặt tối ưu cho mọi bề mặt. 3 mức áp lực và 1 mức phun hóa chất. Full control: Màn hình hiển thị các cài đặt được thực hiện. Bộ chuyển đổi Quick Connect giúp dễ dàng cố định dây áp lực và các phụ kiện.
Dây phun áp lực cao PremiumFlexỐng mềm đảm bảo tính linh hoạt tối đa và do đó tự do di chuyển tối đa Cuộn và gỡ dây áp lực dễ dàng mà không bị thắt nút.
Ứng dụng Home & GardenỨng dụng Kärcher Home & Garden giúp bạn trở thành một chuyên gia làm sạch. Tận dụng kiến thức sâu rộng về Kärcher của chúng tôi để có kết quả làm sạch hoàn hảo. Dịch vụ toàn diện tiện lợi - tất cả thông tin trên thiết bị, ứng dụng và cổng Dịch vụ của chúng tôi.
Hệ thống Plug 'n' Clean
- Nhờ vào Nút nhấn "Plug 'n' Clean", chất tẩy rửa có thể được thay thế nhanh chóng và dễ dàng chỉ với một thao tác đơn giản
Hiệu suất vượt trội
- Động cơ làm mát bằng nước gây ấn tượng với tuổi thọ dài và công suất cao.
Thông số kỹ thuật
|Điện áp (V)
|230
|Tần số (Hz)
|50
|Áp lực (bar/MPa)
|20 - Tối đa 130 / 2 - Tối đa 13
|Lưu lượng (l/h)
|Tối đa 420
|Diện tích làm sạch (m²/h)
|30
|Nhiệt độ nước vào tối đa (°C)
|Tối đa 40
|Công suất (kW)
|1,8
|Dây điện nguồn (m)
|5
|Màu sắc
|Vàng
|Trọng lượng chưa gắn phụ kiện (Kg)
|11,9
|Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
|14,8
|Kích thước (D x R x C) (mm)
|405 x 306 x 584
Scope of supply
- Súng phun: G 160 Q Power Control
- Đầu phun tùy chỉnh áp lực
- Đầu phun xoáy
- Dây áp lực cao: 8 m, PremiumFlex
- Chuôi nối G 3/4
Thiết bị
- Tích hợp ngăn lưu trữ phụ kiện
- Kết Nối Nhanh trên thiết bị
- Ứng dụng chất tẩy rửa thông qua: Nút nhấn "Plug 'n' Clean"
- Tay cầm nối dài
- Động cơ làm mát bằng nước
- Tích hợp bộ lọc nước
Khu vực ứng dụng
- Xe đạp
- Làm sạch dụng cụ làm vườn và dụng cụ khác
- Đồ nội thất sân vườn/sân thượng/ban công
- Khu vực xung quanh nhà và vườn
- Xe máy
- Các phương tiện di chuyển nhỏ như xe máy và xe đạp