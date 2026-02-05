Máy phun rửa áp lực cao K 3 nhỏ gọn và mạnh mẽ. Thiết bị rất linh hoạt, dễ dàng di chuyển và cất giữ sau khi sử dụng. Sản phẩm tích hợp súng phun, dây phun áp lực 6m, đầu phun điều chỉnh áp lực Vario Power và đầu phun xoáy để dễ dàng loại bỏ các vết bẩn cứng đầu. Bộ lọc nước giúp bảo vệ đầu bơm khỏi các tạp chất gây hại. Máy không có chức năng hút nước, vui lòng cấp nước trực tiếp cho máy khi vận hành. Máy không bao gồm bộ dây cấp nước. Sản xuất tại Đức.