Máy phun rửa áp lực cao K 3
Máy phun rửa áp lực cao K 3 lý tưởng cho việc loại bỏ các loại bụi bẩn trong sân vườn, xung quanh nhà, xe cộ,…
Máy phun rửa áp lực cao K 3 nhỏ gọn và mạnh mẽ. Thiết bị rất linh hoạt, dễ dàng di chuyển và cất giữ sau khi sử dụng. Sản phẩm tích hợp súng phun, dây phun áp lực 6m, đầu phun điều chỉnh áp lực Vario Power và đầu phun xoáy để dễ dàng loại bỏ các vết bẩn cứng đầu. Bộ lọc nước giúp bảo vệ đầu bơm khỏi các tạp chất gây hại. Máy không có chức năng hút nước, vui lòng cấp nước trực tiếp cho máy khi vận hành. Máy không bao gồm bộ dây cấp nước. Sản xuất tại Đức.
Tính năng và ưu điểm
Kết nối Nhanh
- Dây phun áp lực cao cơ động, tháo lắp nhanh chóng, giúp tiết kiệm thời gian và sức lực
Giải pháp thùng chứa sạch
- Ngăn chứa chất tẩy rửa đơn giản hóa quy trình sử dụng chất tẩy rửa
Xếp gọn gàng trên móc.
- Móc cáp rộng cho phép xếp gọn dây cáp trực tiếp trên thiết bị.
Thông số kỹ thuật
|Điện áp (V)
|220 / 240
|Tần số (Hz)
|50 / 60
|Áp lực (bar/MPa)
|20 - Tối đa 120 / 2 - Tối đa 12
|Lưu lượng (l/h)
|Tối đa 380
|Diện tích làm sạch (m²/h)
|25
|Nhiệt độ nước vào tối đa (°C)
|Tối đa 40
|Công suất (kW)
|1,6
|Màu sắc
|Vàng
|Trọng lượng chưa gắn phụ kiện (Kg)
|5,12
|Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
|7,486
|Kích thước (D x R x C) (mm)
|275 x 280 x 803
Scope of supply
- Súng phun: Kết nối nhanh tiêu chuẩn
- Đầu phun tùy chỉnh áp lực
- Đầu phun xoáy
- Dây áp lực cao: 6 m
- Chuôi nối G 3/4
Thiết bị
- Kết Nối Nhanh trên thiết bị
- Ứng dụng chất tẩy rửa thông qua: Bình chứa
- Tích hợp bộ lọc nước
Khu vực ứng dụng
- Xe đạp
- Làm sạch dụng cụ làm vườn và dụng cụ khác
- Đồ nội thất sân vườn/sân thượng/ban công
- Khu vực xung quanh nhà và vườn
- Xe máy