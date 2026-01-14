K 2 Compact nhỏ gọn và mạnh mẽ. Sản phẩm rất linh hoạt, dễ dàng di chuyển và cất giữ sau khi sử dụng. Đầu phun có thể được lưu trữ gọn gàng ngay trên thân máy. Sản phẩm tích hợp súng phun, dây phun áp lực 4m, đầu phun xoáy để dễ dàng loại bỏ các vết bẩn cứng đầu và bộ lọc nước giúp bảo vệ đầu bơm khỏi các tạp chất gây hại. Hiệu suất làm sạch: 20 m²/h. Máy không có chức năng hút nước, vui lòng cấp nước trực tiếp cho máy khi vận hành. Máy không bao gồm bộ dây cấp nước. Máy có đi kèm 1 đầu phun xoáy. Sản xuất tại Đức.