Máy phun rửa áp lực cao K 2 Compact
Nhỏ gọn và dễ vận chuyển, máy phun rửa áp lực cao Kärcher K 2 Compact lý tưởng trong việc loại bỏ các bụi bẩn thông thường xung quanh nhà. Hiệu suất làm sạch: 20 m²/h
K 2 Compact nhỏ gọn và mạnh mẽ. Sản phẩm rất linh hoạt, dễ dàng di chuyển và cất giữ sau khi sử dụng. Đầu phun có thể được lưu trữ gọn gàng ngay trên thân máy. Sản phẩm tích hợp súng phun, dây phun áp lực 4m, đầu phun xoáy để dễ dàng loại bỏ các vết bẩn cứng đầu và bộ lọc nước giúp bảo vệ đầu bơm khỏi các tạp chất gây hại. Hiệu suất làm sạch: 20 m²/h. Máy không có chức năng hút nước, vui lòng cấp nước trực tiếp cho máy khi vận hành. Máy không bao gồm bộ dây cấp nước. Máy có đi kèm 1 đầu phun xoáy. Sản xuất tại Đức.
Tính năng và ưu điểm
Cất trữ đầu phun gọn gàng trên thân máyDây điện có thể được treo đằng trước thân máy.
Nhỏ gọn trong lòng bàn tay.Dễ dàng vận chuyển và cất trữ gọn gàng.
Kết nối dễ dàngDây áp lực có thể dễ dàng tháo lắp vào máy và súng phun.
Ngăn chứa phụ kiện ngay trên thân máy
- Mọi phụ kiện đều sẵn sàng trong tầm tay. Máy được thiết kế gọn nhẹ giúp cất trữ gọn gàng sau khi sử dụng
Thông số kỹ thuật
|Nguồn điện (V/Hz)
|220 - 240 / 50 - 60
|Áp lực (bar/MPa)
|Tối đa 110 / Tối đa 11
|Lưu lượng (l/h)
|Tối đa 360
|Diện tích làm sạch (m²/h)
|20
|Nhiệt độ nước vào tối đa (°C)
|Tối đa 40
|Công suất (kW)
|1,4
|Dây điện nguồn (m)
|5
|Màu sắc
|Vàng
|Trọng lượng chưa gắn phụ kiện (Kg)
|3,74
|Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
|4,8
|Kích thước (D x R x C) (mm)
|180 x 219 x 389
Scope of supply
- Súng phun: G 120 Q
- Đầu phun thẳng
- Đầu phun xoáy
- Dây áp lực cao: 4 m
- Chuôi nối G 3/4
Thiết bị
- Kết Nối Nhanh trên thiết bị
- Ứng dụng chất tẩy rửa thông qua: Hút
- Tay cầm nối dài
- Tích hợp bộ lọc nước
Videos
Khu vực ứng dụng
- Xe đạp
- Làm sạch dụng cụ làm vườn và dụng cụ khác
- Đồ nội thất sân vườn/sân thượng/ban công