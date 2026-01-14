Máy K 3 Power Control có thể điều chỉnh mức áp lực trên đầu phun và hiển thị áp lực trên súng phun, thích hợp để vệ sinh xe máy và sân vườn trong gia đình. K 3 Power Control còn gây ấn tượng với tay cầm dạng ống lồng có thể mở rộng để dễ dàng kéo và cất trữ máy sau khi sử dụng. Chân đế cũng có thể được sử dụng như một tay cầm thứ hai, giúp thiết bị được nâng lên dễ dàng. Máy không có chức năng hút nước, vui lòng cấp nước trực tiếp cho máy khi vận hành. Máy không bao gồm bộ dây cấp nước. Sản xuất tại Đức. Các lưu ý khi sử dụng máy: -Đảm bảo nguồn nước cung cấp cho máy là nước sạch, không có rong rêu, cát bẩn, v.v… -Lưu lượng nước cung cấp cho máy phải đủ. -Trước khi bật công tắc điện, phải bóp cò súng để nước lưu thông đầy đủ trong dây áp lực. -Trong quá trình sử dụng, không nhấp - nhả cò súng quá nhiều -Thời gian sử dụng tối đa là 15 phút/1 lần sử dụng. Sau đó phải cho máy nghỉ tầm 5-7 phút rồi mới cho máy hoạt động trở lại. -Tổng thời gian sử dụng của máy tối đa là 60 phút/ 1 ngày. -Sau khi sử dụng xong hoặc máy đang trạng thái nghỉ, phải tắt công tắc về OFF và bóp cò súng 1 lần nữa để xả áp lực ra bên ngoài. -Thường xuyên kiểm tra lọc nước.