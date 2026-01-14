Máy phun rửa áp lực cao K 3 Power Control
Máy phun rửa áp lực lý tưởng để sử dụng cho những vết bẩn vừa và nhẹ. K 3 Power Control hiển thị mức áp lực trên súng phun, đảm bảo áp suất phù hợp cho mọi bề mặt.
Máy K 3 Power Control có thể điều chỉnh mức áp lực trên đầu phun và hiển thị áp lực trên súng phun, thích hợp để vệ sinh xe máy và sân vườn trong gia đình. K 3 Power Control còn gây ấn tượng với tay cầm dạng ống lồng có thể mở rộng để dễ dàng kéo và cất trữ máy sau khi sử dụng. Chân đế cũng có thể được sử dụng như một tay cầm thứ hai, giúp thiết bị được nâng lên dễ dàng. Máy không có chức năng hút nước, vui lòng cấp nước trực tiếp cho máy khi vận hành. Máy không bao gồm bộ dây cấp nước. Sản xuất tại Đức. Các lưu ý khi sử dụng máy: -Đảm bảo nguồn nước cung cấp cho máy là nước sạch, không có rong rêu, cát bẩn, v.v… -Lưu lượng nước cung cấp cho máy phải đủ. -Trước khi bật công tắc điện, phải bóp cò súng để nước lưu thông đầy đủ trong dây áp lực. -Trong quá trình sử dụng, không nhấp - nhả cò súng quá nhiều -Thời gian sử dụng tối đa là 15 phút/1 lần sử dụng. Sau đó phải cho máy nghỉ tầm 5-7 phút rồi mới cho máy hoạt động trở lại. -Tổng thời gian sử dụng của máy tối đa là 60 phút/ 1 ngày. -Sau khi sử dụng xong hoặc máy đang trạng thái nghỉ, phải tắt công tắc về OFF và bóp cò súng 1 lần nữa để xả áp lực ra bên ngoài. -Thường xuyên kiểm tra lọc nước.
Tính năng và ưu điểm
Ứng dụng Home & GardenỨng dụng Kärcher Home & Garden giúp bạn trở thành một chuyên gia làm sạch. Tận dụng kiến thức sâu rộng về Kärcher của chúng tôi để có kết quả làm sạch hoàn hảo. Dịch vụ toàn diện tiện lợi - tất cả thông tin trên thiết bị, ứng dụng và cổng Dịch vụ của chúng tôi.
Súng phun Power Control với Kết nối nhanh và đầu phunCài đặt tối ưu cho mọi bề mặt. 3 mức áp lực và 1 mức phun hóa chất. Full control: Màn hình hiển thị các cài đặt được thực hiện. Bộ chuyển đổi Quick Connect giúp dễ dàng cố định dây áp lực và các phụ kiện.
Tay cầm có thể điều chỉnh độ caoDễ dàng kéo lên cao Thu gọn để việc cất giữ được tối ưu
Giải pháp thùng chứa sạch
- Sạch sẽ và tiện lợi - ngăn chứa chất tẩy rửa có thể được tháo rời
- Ngăn chứa chất tẩy rửa đơn giản hóa quy trình sử dụng chất tẩy rửa
- Chất tẩy rửa Karcher tăng hiệu quả và bảo vệ, chăm sóc bề mặt.
Thông số kỹ thuật
|Điện áp (V)
|220 / 240
|Tần số (Hz)
|50 / 60
|Áp lực (bar/MPa)
|20 - Tối đa 120 / 2 - Tối đa 12
|Lưu lượng (l/h)
|Tối đa 380
|Diện tích làm sạch (m²/h)
|25
|Nhiệt độ nước vào tối đa (°C)
|Tối đa 40
|Công suất (kW)
|1,6
|Dây điện nguồn (m)
|5
|Màu sắc
|Vàng
|Trọng lượng chưa gắn phụ kiện (Kg)
|4,395
|Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
|6,513
|Kích thước (D x R x C) (mm)
|297 x 280 x 677
Scope of supply
- Súng phun: G 120 Q Power Control
- Đầu phun tùy chỉnh áp lực
- Đầu phun xoáy
- Dây áp lực cao: 7 m
- Chuôi nối G 3/4
Thiết bị
- Kết Nối Nhanh trên thiết bị
- Ứng dụng chất tẩy rửa thông qua: Bình chứa
- Bình phun tạo bọt có thể tháo rời
- Tích hợp bộ lọc nước
Khu vực ứng dụng
- Xe đạp
- Làm sạch dụng cụ làm vườn và dụng cụ khác
- Đồ nội thất sân vườn/sân thượng/ban công
- Khu vực xung quanh nhà và vườn
- Xe máy