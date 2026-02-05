Máy phun rửa áp lực cao K 2 Horizontal
Nhỏ gọn và tiện lợi, máy phun rửa áp lực cao K 2 Horizontal là thiết bị lý tưởng để phun xịt rửa xe máy, sân vườn và xung quanh ngôi nhà của bạn.
Nhỏ gọn và tiện lợi, máy phun rửa áp lực cao K 2 Horizontal là thiết bị lý tưởng để phun xịt rửa xe máy, sân vườn và xung quanh ngôi nhà của bạn. Khi dùng chức năng hút nước, vui lòng mồi nước trước cho máy hoặc đảm bảo nước luôn được lấp đầy trong ống dẫn nước có van 1 chiều. Điều này nhằm giúp bảo vệ tuổi thọ động cơ máy về lâu dài. Máy bao gồm: 1 súng phun, 1 đầu phun thẳng không tùy chính áp lực, 1 đầu phun xoáy, 1 dây áp lực dài 6m và 1 dây cấp nước dài 6m. Sản xuất tại Trung Quốc. Các lưu ý khi sử dụng máy: -Đảm bảo nguồn nước cung cấp cho máy là nước sạch, không có rong rêu, cát bẩn, v.v… -Lưu lượng nước cung cấp cho máy phải đủ. -Trước khi bật công tắc điện, phải bóp cò súng để nước lưu thông đầy đủ trong dây áp lực. -Trong quá trình sử dụng, không nhấp - nhả cò súng quá nhiều -Thời gian sử dụng tối đa là 15 phút/1 lần sử dụng. Sau đó phải cho máy nghỉ tầm 5-7 phút rồi mới cho máy hoạt động trở lại. -Tổng thời gian sử dụng của máy tối đa là 60 phút/ 1 ngày. -Sau khi sử dụng xong hoặc máy đang trạng thái nghỉ, phải tắt công tắc về OFF và bóp cò súng 1 lần nữa để xả áp lực ra bên ngoài. -Thường xuyên kiểm tra lọc nước.
Tính năng và ưu điểm
Thiết kế nằm ngang để lưu trữ dễ dàng và dễ vận chuyển
- Lưu trữ đơn giản trong cốp xe ô tô hoặc nơi không gian lưu trữ bị hạn chế.
- Kích thước nhỏ gọn, dễ dàng mang theo.
Ngăn phụ kiện tích hợp
- Tất cả các phụ kiện có thể được lưu trữ trực tiếp trên thiết bị.
- Có thể được mang chỉ bằng một tay.
Kết nối nhanh chóng với súng phun
Loại bỏ rong rêu, xịt sân và xịt rửa xe nhanh, tiết kiệm thời gian
Dây áp lực dài 6m
- Ống dây dài hơn cho phạm vi ứng dụng rộng hơn.
Thông số kỹ thuật
|Điện áp (V)
|220 / 240
|Tần số (Hz)
|50 / 60
|Áp lực (bar)
|Tối đa 110
|Lưu lượng (l/h)
|300 - 360
|Nhiệt độ nước vào tối đa (°C)
|Tối đa 40
|Công suất (kW)
|1,4
|Màu sắc
|Vàng
|Trọng lượng chưa gắn phụ kiện (Kg)
|4,7
|Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
|6,579
|Kích thước (D x R x C) (mm)
|500 x 174 x 306
Scope of supply
- Đầu phun thẳng
- Đầu phun xoáy
- Dây áp lực cao: 6 m
- Chuôi nối G 3/4
Thiết bị
- Vật liệu bơm: nhôm
- Tích hợp bộ lọc nước
Khu vực ứng dụng
- Xe ô tô
- Xe máy
- Xe đạp
- Cầu thang
- Lều/ thiết bị cắm trại
- Lối đi
- Đồ nội thất sân vườn/sân thượng/ban công
- Thuyền
- Bếp nướng