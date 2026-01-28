Máy phun rửa áp lực cao K 2 Power Control Car & Home gồm 1 súng phun, 1 đầu phun thẳng tùy chỉnh áp lực (Vario Power), 1 đầu phun xoáy, 1 dây áp lực cao dài 5m. Máy không bao gồm bộ dây cấp nước. Bộ Car & Home Kit bao gồm: 1 thiết bị làm sạch T1, 1 chai chất tẩy rửa Patio & Deck 0,5L, 1 bàn chải, 1 đầu phun tạo bọt, 1 chai chất tẩy rửa xe 0,5L. Mức áp lực có thể được điều chỉnh trực tiếp trên đầu phun Vario Power - để kiểm soát tối đa mọi công việc làm sạch. Tay cầm dạng ống lồng có thể điều chỉnh độ cao, dễ dàng vận chuyển và cất giữ thoải mái, vị trí lưu trữ phụ kiện trên thân máy. Áp lực tối đa 110 bar, phù hợp để vệ sinh xe máy, sân vườn trong gia đình. Máy không có chức năng hút nước, vui lòng cấp nước trực tiếp cho máy khi vận hành. Sản xuất tại Đức.