Máy phun rửa áp lực cao K 2 Power Control Car & Home
Máy phun rửa áp lực cao Kärcher K 2 Power Control đi kèm bộ Car & Home Kit phù hợp để làm sạch các vết bẩn xung quanh ngôi nhà, trong sân vườn, xe máy,…
Máy phun rửa áp lực cao K 2 Power Control Car & Home gồm 1 súng phun, 1 đầu phun thẳng tùy chỉnh áp lực (Vario Power), 1 đầu phun xoáy, 1 dây áp lực cao dài 5m. Máy không bao gồm bộ dây cấp nước. Bộ Car & Home Kit bao gồm: 1 thiết bị làm sạch T1, 1 chai chất tẩy rửa Patio & Deck 0,5L, 1 bàn chải, 1 đầu phun tạo bọt, 1 chai chất tẩy rửa xe 0,5L. Mức áp lực có thể được điều chỉnh trực tiếp trên đầu phun Vario Power - để kiểm soát tối đa mọi công việc làm sạch. Tay cầm dạng ống lồng có thể điều chỉnh độ cao, dễ dàng vận chuyển và cất giữ thoải mái, vị trí lưu trữ phụ kiện trên thân máy. Áp lực tối đa 110 bar, phù hợp để vệ sinh xe máy, sân vườn trong gia đình. Máy không có chức năng hút nước, vui lòng cấp nước trực tiếp cho máy khi vận hành. Sản xuất tại Đức.
Tính năng và ưu điểm
Ứng dụng Home & GardenỨng dụng Kärcher Home & Garden giúp bạn trở thành một chuyên gia làm sạch. Tận dụng kiến thức sâu rộng về Kärcher của chúng tôi để có kết quả làm sạch hoàn hảo. Dịch vụ toàn diện tiện lợi - tất cả thông tin trên thiết bị, ứng dụng và cổng Dịch vụ của chúng tôi.
Súng phun và đầu phun Quick ConnectDễ dàng gắn và xoay - 2 đầu phun áp lực. Điều chỉnh áp lực tối ưu - có thể điều chỉnh 3 mức áp lực và một mức phun chất tẩy rửa. Điều khiển dễ dàng - các ký hiệu trên đầu phun hiển thị những cài đặt đã được thiết lập.
Tay cầm có thể điều chỉnh độ caoDễ dàng kéo lên cao Thu gọn để việc cất giữ được tối ưu
Ống hút chất tẩy rửa
- Để sử dụng chất tẩy rửa nhanh chóng, thuận tiện và thoải mái với máy phun rửa áp lực.
- Dễ dàng sử dụng, Ống hút để sử dụng chất tẩy rửa
Thông số kỹ thuật
Thông số kỹ thuật
|Điện áp (V)
|220 / 240
|Tần số (Hz)
|50 / 60
|Áp lực (bar/MPa)
|20 - Tối đa 110 / 2 - Tối đa 11
|Lưu lượng (l/h)
|Tối đa 360
|Diện tích làm sạch (m²/h)
|20
|Nhiệt độ nước vào tối đa (°C)
|Tối đa 40
|Công suất (kW)
|1,4
|Dây điện nguồn (m)
|5
|Màu sắc
|Vàng
|Trọng lượng chưa gắn phụ kiện (Kg)
|3,992
|Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
|7,8
|Kích thước (D x R x C) (mm)
|246 x 280 x 586
Scope of supply
- Bộ dụng cụ làm sạch trong gia đình: Thiết bị làm sạch T1, chất tẩy rửa Patio & Deck, 0,5 l
- Bộ dụng cụ rửa xe: Bàn chải, đầu phun tạo bọt, nước tẩy rửa xe 0.5l
- Đầu phun tùy chỉnh áp lực
- Đầu phun xoáy
- Dây áp lực cao: 5 m
- Chuôi nối G 3/4
Thiết bị
- Kết Nối Nhanh trên thiết bị
- Ứng dụng chất tẩy rửa thông qua: Hút
- Tay cầm nối dài
- Tích hợp bộ lọc nước
Khu vực ứng dụng
- Xe đạp
- Làm sạch dụng cụ làm vườn và dụng cụ khác
- Đồ nội thất sân vườn/sân thượng/ban công