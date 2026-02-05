Máy phun rửa áp lực cao K 4 Comfort Premium Car & Home *EU
K 4 Comfort Premium Car & Home với hiệu suất 30 m²/h, dây PremiumFlex, guồng ống và động cơ làm mát bằng nước, phù hợp cho gia đình và ô tô. Bao gồm Bộ vệ sinh xe hơi và Bộ làm sạch nhà cửa.
K 4 Comfort Premium Car & Home là máy phun rửa áp lực mạnh mẽ và tiện lợi, lý tưởng để loại bỏ các vết bẩn vừa quanh nhà và ô tô. Động cơ làm mát bằng nước bền bỉ, đảm bảo hiệu suất ổn định, và guồng thu dây tiện lợi cùng dây áp lực cao PremiumFlex đảm bảo sự linh hoạt. Súng phun G 180 Q COMFORT!Hold giúp giảm lực giữ cò lên đến 50% để làm việc không mệt mỏi. Nhờ hệ thống Quick Connect, dây áp lực cao có thể được kết nối nhanh chóng. Cần phun đa tia 4 trong 1 đổi mới kết hợp 4 chế độ phun khác nhau, có thể điều chỉnh bằng cách xoay đầu phun. Sản phẩm bao gồm Bộ dụng cụ cho nhà cửa với đầu làm sạch bề mặt T 5, 1 lít dung dịch làm sạch gạch và mặt tiền, cùng Bộ vệ sinh xe hơi với bàn chải xoay có đầu thay thế và 1 lít dung dịch rửa xe. Giải pháp chất tẩy rửa 2 trong 1 mang lại thêm sự tiện lợi và khả năng phun dung dịch hoàn hảo phù hợp với từng công việc. Các phụ kiện có thể được cất giữ gọn gàng ngay trên thiết bị, cùng tay cầm dạng ống lồng và bánh xe có bề mặt mềm giúp vận chuyển dễ dàng. Ứng dụng Kärcher Home & Garden hỗ trợ người dùng với thông tin tư vấn ứng dụng cũng như các mẹo và thủ thuật hữu ích. Phạm vi cung cấp bao gồm 1 lít chất tẩy rửa.
Tính năng và ưu điểm
Thiết kế thiết bị thông minh
- Thiết kế của thiết bị sở hữu các cổng vào và ra cho dây cáp và ống được bố trí khoa học.Điều này giúp người dùng có thêm không gian thao tác, di chuyển linh hoạt hơn và giúp việc thao tác với dây cáp và ống trở nên dễ dàng hơn.
- Việc căn chỉnh chính xác các thiết bị, các cổng kết nối ống và dây cáp hướng về phía nguồn điện và nước, giúp quá trình làm sạch trở nên thuận tiện hơn nhiều.
Súng phun Comfort với tính năng COMFORT!Hold và Quick Connect
- COMFORT!Hold giảm đáng kể lực giữ cò súng. Điều này đặc biệt hữu ích khi làm việc thời gian dài trên các khu vực có diện tích lớn.
- Khớp nối Quick Connect giúp kết nối dây áp lực cao một cách dễ dàng.
Đầu phun đa tia 4 trong 1
- Đa dạng lựa chọn làm sạch nhờ 4 đầu phun khác nhau trong một thân phun.
- Không cần thay đổi đầu phun giúp tăng tính tện lợi. Chỉ cần xoay đầu phun để thay đổi chế độ phun.
Giải pháp chất tẩy rửa 2 trong 1
- Giải pháp chất tẩy rửa cải tiến mang lại sự linh hoạt tối đa và định lượng tối ưu cho từng công việc làm sạch.
- Chất tẩy rửa có thể được phân phối qua thiết bị và đầu phun Multi Jet hoặc để tạo nhiều bọt hơn, qua đầu phun bọt kèm liều lượng chất tẩy rửa.
- Các chất tẩy rửa Kärcher (lựa chọn mua hàng mở rộng) không chỉ giúp bảo vệ và chăm sóc bề mặt mà còn giúp việc làm sạch hiệu quả hơn và duy trì kết quả làm sạch lâu dài
Dây phun áp lực cao PremiumFlex
- Ống mềm đảm bảo tính linh hoạt tối đa và do đó tự do di chuyển tối đa
- Cuộn và gỡ dây áp lực dễ dàng mà không bị thắt nút.
Guồng ống cố định dây áp lực cao để máy luôn được sẵn sàng sử dụng.
- Ống áp lực cao được bảo vệ tối ưu và cất giữ gọn gàng mà không chiếm nhiều diện tích.
- Thuận thiện thao tác - ống dây áp lực luôn sẳn sàng kéo vào và thu lại
- Trung tâm trọng lực thấp giúp máy đứng vững ngay cả trên bề mặt nghiêng.
Hiệu suất vượt trội
- Động cơ làm mát bằng nước gây ấn tượng với tuổi thọ dài và công suất cao.
Vận chuyển công thái học
- Tay cầm dạng ống lồng với cơ chế chốt khóa cho phép di chuyển dễ dàng, thoải mái và công thái học.
- Bánh xe có cấu trúc thành phần mềm giúp thiết bị di chuyển một cách dễ dàng và nhẹ nhàng.
- Tay cầm cho phép nâng thiết bị một cách dễ dàng và thuận tiện.
Ứng dụng Home & Garden
- Ứng dụng Kärcher Home & Garden giúp bạn trở thành một chuyên gia làm sạch.
- Tận dụng kiến thức sâu rộng về Kärcher của chúng tôi để có kết quả làm sạch hoàn hảo.
- Dịch vụ toàn diện tiện lợi - tất cả thông tin trên thiết bị, ứng dụng và cổng Dịch vụ của chúng tôi.
Tính năng bền vững
- Thiết kế với 20% nhựa tái chế¹⁾
- Tiết kiệm đến 80% lượng nước so với ống vòi vườn thông thường.²⁾
- Bao bì được làm từ ít nhất 80% giấy tái chế.
Thông số kỹ thuật
|Điện áp (V)
|230
|Tần số (Hz)
|50
|Áp lực ( /bar/MPa)
|20 / Tối đa 130 / 2 - 13
|Lưu lượng (l/h)
|Tối đa 420
|Diện tích làm sạch (m²/h)
|30
|Nhiệt độ nước vào tối đa (°C)
|40
|Công suất (kW)
|1,8
|Dây điện nguồn (m)
|5
|Màu sắc
|Vàng
|Trọng lượng chưa gắn phụ kiện (Kg)
|12,355
|Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
|21,683
|Kích thước (D x R x C) (mm)
|417 x 346 x 668
¹⁾ Chỉ tính sản phẩm, bao gồm tất cả các bộ phận bằng nhựa trừ phụ kiện. / ²⁾ Thử nghiệm nội bộ: Lưu lượng của máy phun rửa áp lực bằng 40% so với vòi tưới vườn, đồng thời giảm một nửa thời gian làm sạch. Lưu lượng và lượng nước, thời gian tiết kiệm thực tế thay đổi tùy thuộc vào loại thiết bị, mức độ bám bẩn và vị trí.
Scope of supply
- Bộ dụng cụ làm sạch trong gia đình: Đầu chà làm sạch bề mặt T 5, chất làm sạch đá và mặt tiền, 3in1, 1 l
- Chất tẩy rửa: Nước tẩy rửa Universal cleaner RM 626, 1 l
- Súng phun: Súng phun G 180 Q COMFORT!Hold
- Đầu phun đa năng 4 trong 1
- Dây áp lực cao: 8 m, PremiumFlex
- Chuôi nối G 3/4
Thiết bị
- Giảm áp lực giữ trên cò súng phun
- Cuộn ống áp lực cao tích hợp sẵn
- Kết Nối Nhanh trên thiết bị
- Ứng dụng chất tẩy rửa thông qua: Giải pháp chất tẩy rửa 2 trong 1
- Điều chỉnh chất tẩy rửa trên đầu phun bọt
- Tay cầm nối dài
- Động cơ làm mát bằng nước
- Tích hợp bộ lọc nước
- Móc dây
- Vị trí lưu trữ phụ kiện trên máy
- Bánh xe có bề mặt bằng chất liệu mềm
Videos
Khu vực ứng dụng
- Khu vực xung quanh nhà và vườn
- Xe máy
- Các phương tiện di chuyển nhỏ như xe máy và xe đạp