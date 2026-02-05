K 4 Comfort Premium Car & Home là máy phun rửa áp lực mạnh mẽ và tiện lợi, lý tưởng để loại bỏ các vết bẩn vừa quanh nhà và ô tô. Động cơ làm mát bằng nước bền bỉ, đảm bảo hiệu suất ổn định, và guồng thu dây tiện lợi cùng dây áp lực cao PremiumFlex đảm bảo sự linh hoạt. Súng phun G 180 Q COMFORT!Hold giúp giảm lực giữ cò lên đến 50% để làm việc không mệt mỏi. Nhờ hệ thống Quick Connect, dây áp lực cao có thể được kết nối nhanh chóng. Cần phun đa tia 4 trong 1 đổi mới kết hợp 4 chế độ phun khác nhau, có thể điều chỉnh bằng cách xoay đầu phun. Sản phẩm bao gồm Bộ dụng cụ cho nhà cửa với đầu làm sạch bề mặt T 5, 1 lít dung dịch làm sạch gạch và mặt tiền, cùng Bộ vệ sinh xe hơi với bàn chải xoay có đầu thay thế và 1 lít dung dịch rửa xe. Giải pháp chất tẩy rửa 2 trong 1 mang lại thêm sự tiện lợi và khả năng phun dung dịch hoàn hảo phù hợp với từng công việc. Các phụ kiện có thể được cất giữ gọn gàng ngay trên thiết bị, cùng tay cầm dạng ống lồng và bánh xe có bề mặt mềm giúp vận chuyển dễ dàng. Ứng dụng Kärcher Home & Garden hỗ trợ người dùng với thông tin tư vấn ứng dụng cũng như các mẹo và thủ thuật hữu ích. Phạm vi cung cấp bao gồm 1 lít chất tẩy rửa.