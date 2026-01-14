Máy phun rửa áp lực cao K 2 Compact Car
Máy phun rửa áp lực "K2 Compact Car" dành cho làm sạch các khu vực nhỏ & những vết bẩn nhẹ. Với kích thước nhỏ gọn, máy có thể dễ dàng cất giữ và vận chuyển. Sản phẩm đi kèm với Bộ phụ kiện vệ sinh xe với bàn chải, đầu phun tạo bọt & chất tẩy rửa 500ml.
Ngoài kích thước nhỏ gọn để dễ vận chuyển, khả năng hiệu suất cao của "K 2 Compact Car" khiến máy trở thành một sản phẩm đặc biệt hấp dẫn. Kích thước nhỏ gọn của máy không chiếm nhiều không gian cất trữ và giúp tối ưu hóa tính di động. Bộ phụ kiện vệ sinh xe - Car Kit bao gồm một bàn chải, một đầu phun tạo bọt và một chất tẩy rửa (500 ml). Các phụ kiện khác bao gồm súng phun, dây áp lực 4 m, đầu phun thẳng không tùy chỉnh áp lực và đầu phun xoáy để loại bỏ các vết bụi bẩn cứng đầu, kèm theo bộ lọc nước giúp bảo vệ máy khỏi sự xâm nhập của các hạt bụi bẩn nhỏ. Máy không có chức năng hút nước, vui lòng cấp nước trực tiếp cho máy khi vận hành. Máy không bao gồm bộ dây cấp nước. Sản xuất tại Đức.
Tính năng và ưu điểm
Cất trữ đầu phun gọn gàng trên thân máyDây điện có thể được treo đằng trước thân máy.
Nhỏ gọn trong lòng bàn tay.Dễ dàng vận chuyển và cất trữ gọn gàng.
Kết nối dễ dàngDây áp lực có thể dễ dàng tháo lắp vào máy và súng phun.
Ngăn chứa phụ kiện ngay trên thân máy
- Mọi phụ kiện đều sẵn sàng trong tầm tay. Máy được thiết kế gọn nhẹ giúp cất trữ gọn gàng sau khi sử dụng
Thông số kỹ thuật
|Nguồn điện (V/Hz)
|220 - 240 / 50 - 60
|Áp lực (bar/MPa)
|Tối đa 110 / Tối đa 11
|Lưu lượng (l/h)
|Tối đa 360
|Diện tích làm sạch (m²/h)
|20
|Nhiệt độ nước vào tối đa (°C)
|Tối đa 40
|Công suất (kW)
|1,4
|Dây điện nguồn (m)
|5
|Màu sắc
|Vàng
|Trọng lượng chưa gắn phụ kiện (Kg)
|3,74
|Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
|6,003
|Kích thước (D x R x C) (mm)
|180 x 219 x 389
Scope of supply
- Bộ dụng cụ rửa xe: Bàn chải, đầu phun tạo bọt, nước tẩy rửa xe 0.5l
- Súng phun: G 120 Q
- Đầu phun thẳng
- Đầu phun xoáy
- Dây áp lực cao: 4 m
- Chuôi nối G 3/4
Thiết bị
- Kết Nối Nhanh trên thiết bị
- Ứng dụng chất tẩy rửa thông qua: Đầu phun tạo bọt
- Tay cầm nối dài
- Tích hợp bộ lọc nước
Videos
Khu vực ứng dụng
- Xe đạp
- Làm sạch dụng cụ làm vườn và dụng cụ khác
- Đồ nội thất sân vườn/sân thượng/ban công
- Các phương tiện di chuyển nhỏ như xe máy và xe đạp