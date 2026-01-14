Ngoài kích thước nhỏ gọn để dễ vận chuyển, khả năng hiệu suất cao của "K 2 Compact Car" khiến máy trở thành một sản phẩm đặc biệt hấp dẫn. Kích thước nhỏ gọn của máy không chiếm nhiều không gian cất trữ và giúp tối ưu hóa tính di động. Bộ phụ kiện vệ sinh xe - Car Kit bao gồm một bàn chải, một đầu phun tạo bọt và một chất tẩy rửa (500 ml). Các phụ kiện khác bao gồm súng phun, dây áp lực 4 m, đầu phun thẳng không tùy chỉnh áp lực và đầu phun xoáy để loại bỏ các vết bụi bẩn cứng đầu, kèm theo bộ lọc nước giúp bảo vệ máy khỏi sự xâm nhập của các hạt bụi bẩn nhỏ. Máy không có chức năng hút nước, vui lòng cấp nước trực tiếp cho máy khi vận hành. Máy không bao gồm bộ dây cấp nước. Sản xuất tại Đức.