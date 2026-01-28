Máy phun rửa áp lực K 4 Power Control Go!Further giúp làm sạch mọi bề mặt với mức áp lực phù hợp một cách cực kỳ dễ dàng. Và nhờ có ứng dụng Kärcher Home & Garden, việc tìm kiếm mức áp lực phù hợp cũng rất dễ dàng. Các mẹo làm sạch được tích hợp trong ứng dụng sẽ hỗ trợ người dùng bằng các hướng dẫn thực tiễn cho mọi tình huống và việc dọn dẹp – để đạt kết quả làm sạch hoàn hảo. Để kiểm soát tối đa, mức áp lực có thể điều chỉnh dễ dàng bằng cách xoay thân phun hoặc kiểm tra trên súng phun G 160 Q Power Control. K 4 Power Control Go!Further cũng gây ấn tượng với hệ thống hóa chất Kärcher Plug 'n' Clean giúp thay đổi dung dịch làm sạch dễ dàng, dây phun áp lực cao PremiumFlex tăng thêm sự tiện lợi, tay cầm dạng ống lồng hỗ trợ vận chuyển dễ dàng, hệ thống Quick Connect giúp tiết kiệm thời gian và công sức khi tháo lắp dây áp lực cao ra vào thiết bị, cùng với súng phun và vị trí gài phụ kiện để đảm bảo các phụ kiện luôn sẵn sàng trong tầm tay.