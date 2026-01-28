Máy phun rửa áp lực cao K 4 Power Control Flex eco!Booster
Cho khả năng kiểm soát vượt trội: K 4 Power Control Go!Further với ống PremiumFlex và súng phun G 160 Q Power Control phù hợp với vết bẩn vừa phải trên sân hiên, bàn ghế vườn và ô tô.
Máy phun rửa áp lực K 4 Power Control Go!Further giúp làm sạch mọi bề mặt với mức áp lực phù hợp một cách cực kỳ dễ dàng. Và nhờ có ứng dụng Kärcher Home & Garden, việc tìm kiếm mức áp lực phù hợp cũng rất dễ dàng. Các mẹo làm sạch được tích hợp trong ứng dụng sẽ hỗ trợ người dùng bằng các hướng dẫn thực tiễn cho mọi tình huống và việc dọn dẹp – để đạt kết quả làm sạch hoàn hảo. Để kiểm soát tối đa, mức áp lực có thể điều chỉnh dễ dàng bằng cách xoay thân phun hoặc kiểm tra trên súng phun G 160 Q Power Control. K 4 Power Control Go!Further cũng gây ấn tượng với hệ thống hóa chất Kärcher Plug 'n' Clean giúp thay đổi dung dịch làm sạch dễ dàng, dây phun áp lực cao PremiumFlex tăng thêm sự tiện lợi, tay cầm dạng ống lồng hỗ trợ vận chuyển dễ dàng, hệ thống Quick Connect giúp tiết kiệm thời gian và công sức khi tháo lắp dây áp lực cao ra vào thiết bị, cùng với súng phun và vị trí gài phụ kiện để đảm bảo các phụ kiện luôn sẵn sàng trong tầm tay.
Tính năng và ưu điểm
Súng phun Power Control với Kết nối nhanh và đầu phunCài đặt tối ưu cho mọi bề mặt. 3 mức áp lực và 1 mức phun hóa chất. Full control: Màn hình hiển thị các cài đặt được thực hiện. Bộ chuyển đổi Quick Connect giúp dễ dàng cố định dây áp lực và các phụ kiện.
Dây phun áp lực cao PremiumFlexỐng mềm đảm bảo tính linh hoạt tối đa và do đó tự do di chuyển tối đa Cuộn và gỡ dây áp lực dễ dàng mà không bị thắt nút.
Tính năng bền vữngThiết kế bao bì với 35% nhựa tái chế¹⁾ Hiệu suất sử dụng nước và năng lượng cao hơn 50%²⁾ cùng với hiệu quả làm sạch tăng 50%³⁾ Có thể sử dụng ông hút nước chuyên dụng dùng cho các nguồn nước thay thế như thùng chứa nước
Hệ thống Plug 'n' Clean
- Nhờ vào Nút nhấn "Plug 'n' Clean", chất tẩy rửa có thể được thay thế nhanh chóng và dễ dàng chỉ với một thao tác đơn giản
Hiệu suất vượt trội
- Động cơ làm mát bằng nước gây ấn tượng với tuổi thọ dài và công suất cao.
Thông số kỹ thuật
Thông số kỹ thuật
|Điện áp (V)
|230
|Tần số (Hz)
|50
|Áp lực (bar/MPa)
|20 - Tối đa 130 / 2 - Tối đa 13
|Lưu lượng (l/h)
|Tối đa 420
|Diện tích làm sạch (m²/h)
|30
|Nhiệt độ nước vào tối đa (°C)
|Tối đa 40
|Công suất (kW)
|1,8
|Dây điện nguồn (m)
|5
|Màu sắc
|Vàng
|Trọng lượng chưa gắn phụ kiện (Kg)
|11,9
|Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
|16,6
|Kích thước (D x R x C) (mm)
|405 x 306 x 584
¹⁾ Chỉ tính sản phẩm, bao gồm tất cả các bộ phận bằng nhựa trừ phụ kiện. / ²⁾ Với đầu phun Kärcher eco!Booster, dựa trên việc làm sạch được nhiều hơn 50% diện tích với cùng một lượng năng lượng và nước so với đầu phun phẳng tiêu chuẩn của Kärcher. Kết quả đã được xác nhận bởi viện kiểm định độc lập. / ³⁾ So với hiệu suất làm sạch của đầu phun phẳng tiêu chuẩn Kärcher. Kết quả đã được xác nhận bởi viện kiểm định độc lập.
Scope of supply
- Súng phun: G 160 Q Power Control
- Đầu phun tùy chỉnh áp lực
- Đầu phun xoáy
- Đầu phun eco!Booster
- Dây áp lực cao: 8 m, PremiumFlex
- Chuôi nối G 3/4
Thiết bị
- Ống hút nước
- Tích hợp ngăn lưu trữ phụ kiện
- Kết Nối Nhanh trên thiết bị
- Ứng dụng chất tẩy rửa thông qua: Nút nhấn "Plug 'n' Clean"
- Tay cầm nối dài
- Động cơ làm mát bằng nước
- Tích hợp bộ lọc nước
Khu vực ứng dụng
- Xe đạp
- Làm sạch dụng cụ làm vườn và dụng cụ khác
- Đồ nội thất sân vườn/sân thượng/ban công
- Khu vực xung quanh nhà và vườn
- Xe máy
- Các phương tiện di chuyển nhỏ như xe máy và xe đạp