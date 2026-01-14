Máy phun rửa áp lực cao K 5
Máy phun rửa áp lực cao K 5 với động cơ tự làm mát thích hợp sử dụng để vệ sinh xe ô tô, xe máy và sân vườn rong rêu trong gia đình
Máy phun rửa áp lực cao K 5 đáp ứng nhu cầu tẩy rửa các vật dụng trong gia đình và sân vườn với động cơ tự làm mát tự động. Máy bao gồm:1 súng phun,1 đầu phun thẳng tùy chỉnh áp lực,1 đầu phun xoáy, 1 dây áp lực 8m. Máy không bao gồm bộ dây cấp nước. Khi dùng chức năng hút nước, vui lòng mồi nước trước cho máy hoặc đảm bảo nước luôn được lấp đầy trong ống dẫn nước có van 1 chiều. Điều này nhằm giúp bảo vệ tuổi thọ động cơ máy về lâu dài. Sản xuất tại Ý. Các lưu ý khi sử dụng máy: -Đảm bảo nguồn nước cung cấp cho máy là nước sạch, không có rong rêu, cát bẩn, v.v… -Lưu lượng nước cung cấp cho máy phải đủ. -Trước khi bật công tắc điện, phải bóp cò súng để nước lưu thông đầy đủ trong dây áp lực. -Trong quá trình sử dụng, không nhấp - nhả cò súng quá nhiều -Thời gian sử dụng tối đa là 15 phút/1 lần sử dụng. Sau đó phải cho máy nghỉ tầm 5-7 phút rồi mới cho máy hoạt động trở lại. -Tổng thời gian sử dụng của máy tối đa là 60 phút/ 1 ngày. -Sau khi sử dụng xong hoặc máy đang trạng thái nghỉ, phải tắt công tắc về OFF và bóp cò súng 1 lần nữa để xả áp lực ra bên ngoài. -Thường xuyên kiểm tra lọc nước.
Tính năng và ưu điểm
Hiệu suất vượt trộiĐộng cơ tự làm mát tối tân giúp sản phẩm bền bỉ và hiệu suất cao
Nút nhấn "Plug 'n' Clean"Nhờ vào Nút nhấn "Plug 'n' Clean", chất tẩy rửa có thể được thay thế nhanh chóng và dễ dàng chỉ với một thao tác đơn giản
Xếp gọn gàng trên móc.Móc cáp rộng cho phép xếp gọn dây cáp trực tiếp trên thiết bị.
Thông số kỹ thuật
|Điện áp (V)
|230
|Tần số (Hz)
|50
|Áp lực (bar/MPa)
|20 - Tối đa 145 / 2 - Tối đa 14,5
|Lưu lượng (l/h)
|Tối đa 500
|Diện tích làm sạch (m²/h)
|40
|Nhiệt độ nước vào tối đa (°C)
|Tối đa 40
|Công suất (kW)
|2,1
|Màu sắc
|Vàng
|Trọng lượng chưa gắn phụ kiện (Kg)
|12,8
|Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
|15,695
|Kích thước (D x R x C) (mm)
|344 x 396 x 875
Scope of supply
- Chất tẩy rửa: Nước tẩy rửa Universal cleaner RM 626, 1 l
- Súng phun: Kết nối nhanh tiêu chuẩn
- Đầu phun tùy chỉnh áp lực
- Đầu phun xoáy
- Dây áp lực cao: 8 m
- Chuôi nối G 3/4
Thiết bị
- Kết Nối Nhanh trên thiết bị
- Ứng dụng chất tẩy rửa thông qua: Nút nhấn "Plug 'n' Clean"
- Động cơ làm mát bằng nước
- Tích hợp bộ lọc nước
- Hút nước
Khu vực ứng dụng
- Xe đạp
- Làm sạch dụng cụ làm vườn và dụng cụ khác
- Đồ nội thất sân vườn/sân thượng/ban công
- Khu vực xung quanh nhà và vườn
- Xe máy
- Các phương tiện di chuyển nhỏ như xe máy và xe đạp
- Các khu vực bên ngoài
- Làm vệ sinh xe cỡ trung và xe ô tô.
- Tường sân vườn và tường đá