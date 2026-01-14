Máy phun rửa áp lực cao K 5 đáp ứng nhu cầu tẩy rửa các vật dụng trong gia đình và sân vườn với động cơ tự làm mát tự động. Máy bao gồm:1 súng phun,1 đầu phun thẳng tùy chỉnh áp lực,1 đầu phun xoáy, 1 dây áp lực 8m. Máy không bao gồm bộ dây cấp nước. Khi dùng chức năng hút nước, vui lòng mồi nước trước cho máy hoặc đảm bảo nước luôn được lấp đầy trong ống dẫn nước có van 1 chiều. Điều này nhằm giúp bảo vệ tuổi thọ động cơ máy về lâu dài. Sản xuất tại Ý. Các lưu ý khi sử dụng máy: -Đảm bảo nguồn nước cung cấp cho máy là nước sạch, không có rong rêu, cát bẩn, v.v… -Lưu lượng nước cung cấp cho máy phải đủ. -Trước khi bật công tắc điện, phải bóp cò súng để nước lưu thông đầy đủ trong dây áp lực. -Trong quá trình sử dụng, không nhấp - nhả cò súng quá nhiều -Thời gian sử dụng tối đa là 15 phút/1 lần sử dụng. Sau đó phải cho máy nghỉ tầm 5-7 phút rồi mới cho máy hoạt động trở lại. -Tổng thời gian sử dụng của máy tối đa là 60 phút/ 1 ngày. -Sau khi sử dụng xong hoặc máy đang trạng thái nghỉ, phải tắt công tắc về OFF và bóp cò súng 1 lần nữa để xả áp lực ra bên ngoài. -Thường xuyên kiểm tra lọc nước.