Máy phun rửa áp lực cao K 5 Comfort Premium *EU
Máy phun rửa áp lực K 5 Comfort Premium với hiệu suất làm sạch 40 m²/h, động cơ làm mát bằng nước, dây PremiumFlex với guồng ống dây, giúp loại bỏ các vết bẩn mức độ trung bình.
Máy phun rửa áp lực K 5 Comfort Premium lý tưởng để loại bỏ các vết bẩn mức độ trung bình quanh nhà và ô tô. Được trang bị động cơ làm mát bằng nước bền bỉ, thiết bị mang lại hiệu suất làm sạch mạnh mẽ và ổn định. Guồng ống dây tích hợp cùng dây áp lực cao PremiumFlex linh hoạt giúp thao tác thuận tiện và đảm bảo khả năng di chuyển tối đa. Súng phun G 180 Q COMFORT!Hold giúp giảm đáng kể lực giữ cò súng, mang đến trải nghiệm làm sạch thoải mái và không mệt mỏi. Hệ thống Quick Connect tiện dụng cho phép tháo lắp dây áp lực cao nhanh chóng. Đầu phun đa năng 4 trong 1 cho phép chuyển đổi dễ dàng giữa 4 tia phun bằng cách xoay đầu phun, thích hợp với nhiều tác vụ làm sạch khác nhau. Bên cạnh đó, giải pháp chất tẩy rửa 2 trong 1 mang lại sự tiện lợi và khả năng phun dung dịch làm sạch theo đúng nhu cầu. Cáp nguồn và phụ kiện có thể được cất giữ gọn gàng trên thân máy. Để tối ưu hiệu quả sử dụng, ứng dụng Kärcher Home & Garden cung cấp ứng dụng tư vấn, tích hợp với các mẹo và thủ thuật hữu ích.
Tính năng và ưu điểm
Đầu phun đa tia 4 trong 1
- Đa dạng lựa chọn làm sạch nhờ 4 đầu phun khác nhau trong một thân phun.
- Không cần thay đổi đầu phun giúp tăng tính tện lợi. Chỉ cần xoay đầu phun để thay đổi chế độ phun.
Dây phun áp lực cao PremiumFlex
- Ống mềm đảm bảo tính linh hoạt tối đa và do đó tự do di chuyển tối đa
- Cuộn và gỡ dây áp lực dễ dàng mà không bị thắt nút.
Guồng ống cố định dây áp lực cao để máy luôn được sẵn sàng sử dụng.
- Ống áp lực cao được bảo vệ tối ưu và cất giữ gọn gàng mà không chiếm nhiều diện tích.
- Thuận thiện thao tác - ống dây áp lực luôn sẳn sàng kéo vào và thu lại
- Trung tâm trọng lực thấp giúp máy đứng vững ngay cả trên bề mặt nghiêng.
Hiệu suất vượt trội
- Động cơ làm mát bằng nước gây ấn tượng với tuổi thọ dài và công suất cao.
Vận chuyển công thái học
- Tay cầm dạng ống lồng với cơ chế chốt khóa cho phép di chuyển dễ dàng, thoải mái và công thái học.
- Bánh xe có cấu trúc thành phần mềm giúp thiết bị di chuyển một cách dễ dàng và nhẹ nhàng.
- Tay cầm cho phép nâng thiết bị một cách dễ dàng và thuận tiện.
Ứng dụng Home & Garden
- Ứng dụng Kärcher Home & Garden giúp bạn trở thành một chuyên gia làm sạch.
- Tận dụng kiến thức sâu rộng về Kärcher của chúng tôi để có kết quả làm sạch hoàn hảo.
- Dịch vụ toàn diện tiện lợi - tất cả thông tin trên thiết bị, ứng dụng và cổng Dịch vụ của chúng tôi.
Tính năng bền vững
- Thiết kế với 25% nhựa tái chế¹⁾
- Tiết kiệm đến 80% lượng nước so với ống vòi vườn thông thường.²⁾
- Bao bì được làm từ ít nhất 80% giấy tái chế.
Thông số kỹ thuật
|Điện áp (V)
|230
|Tần số (Hz)
|50
|Áp lực (bar/MPa)
|20 - Tối đa 145 / 2 - Tối đa 14,5
|Lưu lượng (l/h)
|Tối đa 500
|Diện tích làm sạch (m²/h)
|40
|Nhiệt độ nước vào tối đa (°C)
|Tối đa 40
|Công suất (kW)
|2,1
|Dây điện nguồn (m)
|5
|Màu sắc
|Vàng
|Trọng lượng chưa gắn phụ kiện (Kg)
|13,313
|Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
|18,8
|Kích thước (D x R x C) (mm)
|417 x 346 x 668
¹⁾ Chỉ tính sản phẩm, bao gồm tất cả các bộ phận bằng nhựa trừ phụ kiện. / ²⁾ Thử nghiệm nội bộ: Lưu lượng của máy phun rửa áp lực bằng 40% so với vòi tưới vườn, đồng thời giảm một nửa thời gian làm sạch. Lưu lượng và lượng nước, thời gian tiết kiệm thực tế thay đổi tùy thuộc vào loại thiết bị, mức độ bám bẩn và vị trí.
Scope of supply
- Chất tẩy rửa: Nước tẩy rửa Universal cleaner RM 626, 1 l
- Súng phun: Súng phun G 180 Q COMFORT!Hold
- Đầu phun đa năng 4 trong 1
- Dây áp lực cao: 10 m, PremiumFlex
- Chuôi nối G 3/4
Thiết bị
- Giảm áp lực giữ trên cò súng phun
- Cuộn ống áp lực cao tích hợp sẵn
- Kết Nối Nhanh trên thiết bị
- Ứng dụng chất tẩy rửa thông qua: Giải pháp chất tẩy rửa 2 trong 1
- Điều chỉnh chất tẩy rửa trên đầu phun bọt
- Tay cầm nối dài
- Động cơ làm mát bằng nước
- Vật liệu bơm: nhôm
- Tích hợp bộ lọc nước
- Hút nước
- Vị trí lưu trữ phụ kiện trên máy
- 2 móc treo: với chức năng tháo lắp nhanh chóng
- Bánh xe có bề mặt bằng chất liệu mềm
Khu vực ứng dụng
- Xe đạp
- Làm sạch dụng cụ làm vườn và dụng cụ khác
- Đồ nội thất sân vườn/sân thượng/ban công
- Khu vực xung quanh nhà và vườn
- Xe máy
- Các phương tiện di chuyển nhỏ như xe máy và xe đạp
- Các khu vực bên ngoài
- Làm vệ sinh xe cỡ trung và xe ô tô.
- Tường sân vườn và tường đá
- Mặt tiền