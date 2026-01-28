Máy phun rửa áp lực K 5 Comfort Premium lý tưởng để loại bỏ các vết bẩn mức độ trung bình quanh nhà và ô tô. Được trang bị động cơ làm mát bằng nước bền bỉ, thiết bị mang lại hiệu suất làm sạch mạnh mẽ và ổn định. Guồng ống dây tích hợp cùng dây áp lực cao PremiumFlex linh hoạt giúp thao tác thuận tiện và đảm bảo khả năng di chuyển tối đa. Súng phun G 180 Q COMFORT!Hold giúp giảm đáng kể lực giữ cò súng, mang đến trải nghiệm làm sạch thoải mái và không mệt mỏi. Hệ thống Quick Connect tiện dụng cho phép tháo lắp dây áp lực cao nhanh chóng. Đầu phun đa năng 4 trong 1 cho phép chuyển đổi dễ dàng giữa 4 tia phun bằng cách xoay đầu phun, thích hợp với nhiều tác vụ làm sạch khác nhau. Bên cạnh đó, giải pháp chất tẩy rửa 2 trong 1 mang lại sự tiện lợi và khả năng phun dung dịch làm sạch theo đúng nhu cầu. Cáp nguồn và phụ kiện có thể được cất giữ gọn gàng trên thân máy. Để tối ưu hiệu quả sử dụng, ứng dụng Kärcher Home & Garden cung cấp ứng dụng tư vấn, tích hợp với các mẹo và thủ thuật hữu ích.