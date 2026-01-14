Bộ vòi phun là một bộ mở rộng cho Kärcher Rain System® và chứa 5 vòng đệm nhỏ giọt, 10 vòng đệm và vòng đệm phun (4x 90 °, 4x 180 °, 2x 360 °) và 5 gai nối đất. Các vòng nhỏ giọt và vòi phun có thể được dán ở bất kỳ điểm nào trên ống Kärcher Rain System®. Việc lắp đặt nhanh chóng, dễ dàng và không yêu cầu bất kỳ công cụ nào. Có thể điều chỉnh lượng nước của ống nhỏ giọt theo yêu cầu (0-10 l / h). Việc căn chỉnh góc phun có thể được điều chỉnh theo chiều ngang và chiều dọc nhờ đầu cổ phun có thể xoay. Trên vòi có thể điều chỉnh lượng nước từ 0 - 55 l / h để tiết kiệm tiền và tài nguyên. Các lỗ ống không cần thiết có thể được hàn lại một cách an toàn bằng vòng đệm làm kín. Kärcher Rain System® hoạt động với nhiệt độ tối đa. 4 thanh, kết hợp các ưu điểm của phương pháp ngâm vi sinh và tưới nước thông thường và có thể được điều chỉnh riêng cho hầu hết mọi khu vườn.