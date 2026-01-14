Bộ vòi phun Micro
Bộ vòi phun bao gồm các vòng phun, vòng đệm và vòng nhỏ giọt khác nhau để gắn vào Kärcher Rain System® nhằm mở rộng từng hệ thống tưới nước hiệu quả.
Bộ vòi phun là một bộ mở rộng cho Kärcher Rain System® và chứa 5 vòng đệm nhỏ giọt, 10 vòng đệm và vòng đệm phun (4x 90 °, 4x 180 °, 2x 360 °) và 5 gai nối đất. Các vòng nhỏ giọt và vòi phun có thể được dán ở bất kỳ điểm nào trên ống Kärcher Rain System®. Việc lắp đặt nhanh chóng, dễ dàng và không yêu cầu bất kỳ công cụ nào. Có thể điều chỉnh lượng nước của ống nhỏ giọt theo yêu cầu (0-10 l / h). Việc căn chỉnh góc phun có thể được điều chỉnh theo chiều ngang và chiều dọc nhờ đầu cổ phun có thể xoay. Trên vòi có thể điều chỉnh lượng nước từ 0 - 55 l / h để tiết kiệm tiền và tài nguyên. Các lỗ ống không cần thiết có thể được hàn lại một cách an toàn bằng vòng đệm làm kín. Kärcher Rain System® hoạt động với nhiệt độ tối đa. 4 thanh, kết hợp các ưu điểm của phương pháp ngâm vi sinh và tưới nước thông thường và có thể được điều chỉnh riêng cho hầu hết mọi khu vườn.
Tính năng và ưu điểm
Bộ mở rộng cho Kärcher Rain System®
- Mở rộng hệ thống Kärcher Rain System®.
Có thể điều chỉnh lượng nước của vòi phun và vòng cổ nhỏ giọt
- Tưới cây theo mục tiêu và nhu cầu.
Sự cố định trên ống Kärcher Rain System®
- Gắn kết linh hoạt và chính xác.
Vòng cổ có kim tích hợp
- Cài đặt mà không cần sử dụng các công cụ.
Đầu phun có thể điều chỉnh với vòng cổ phun
- Góc phun có thể được điều chỉnh dễ dàng và tối ưu.
Vòng cổ phun với các đầu vòi khác nhau
- Các góc phun khác nhau để tưới theo mục tiêu.
Vòng cổ có thể thay đổi được
- Vòng cổ có thể được gắn linh hoạt và tháo rời tùy theo yêu cầu.
Mũi đất với công cụ đánh dấu
- Xác định độ sâu chèn tối ưu.
Mũi đất với vòng cao su để cố định
- Ống Kärcher Rain System® và ống nối có thể được cố định tối ưu.
Bề mặt được tráng cao su ở bên trong vòng đệm làm kín
- Đậy kín các lỗ trong ống mềm.
Thông số kỹ thuật
|Áp lực tối đa (bar)
|4
|Màu sắc
|Đen
|Trọng lượng (Kg)
|0,201
|Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
|0,274
|Kích thước (D x R x C) (mm)
|15 x 24 x 54
Scope of supply
- Đầu phun nhỏ giọt: 5 Unit
- Cổ khóa: 10 Unit
- Hose spikes: 5 Unit
- Đầu phun tia Micro 360°: 2 Unit
- Đầu phun tia Micro 180°: 4 Unit
- Đầu phun tia Micro 90°: 4 Unit
Thiết bị
- Lượng nước có thể điều chỉnh
Videos
Khu vực ứng dụng
- Tưới vườn
- Bồn hoa, mảng rau
- Để tưới cây trong chậu
- Phù hợp để tưới các loại cây cảnh