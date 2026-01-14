Mũi nhọn trên mặt đất là một phần của Kärcher Rain System®. Nó cố định một cách đáng tin cậy ống Kärcher Rain System® và ống làm ẩm ở điểm mong muốn và tạo khoảng cách cần thiết với mặt đất. Mũi nhọn dài 17 cm có một công cụ đánh dấu để xác định thuận tiện độ sâu chèn tối ưu. Vòng cao su trên điểm gắn đảm bảo cố định ống mềm. Kärcher Rain System® kết hợp các ưu điểm của tưới nhỏ giọt và tưới thông thường. Hệ thống tưới nước Kärcher Rain System® hiệu quả cao hoạt động với áp suất lên đến 4 bar và có vòi 1/2 "với vòng nhỏ giọt và vòi phun. Kärcher Rain System® có thể được điều chỉnh riêng cho hầu hết mọi khu vườn và hoạt động hoàn hảo với Đồng hồ hẹn giờ tưới cây cho kiểm soát tưới nước dựa trên nhu cầu.