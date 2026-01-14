Kärcher Rain Box là bộ khởi động lý tưởng để tưới vườn hiệu quả, tiết kiệm và theo nhu cầu. Kärcher Rain Box chứa đầu nối vòi G1 với chuôi nối G3 ​​/ 4 để kết nối với vòi phun, 2 khớp nối, 1 bộ lọc, ống Kärcher Rain System® dài 15 m (bao gồm ống đầu vào và để đính kèm vòng đệm), ống nối dài 10 m , 4 khớp chữ T có điều chỉnh, 4 khớp chữ I, 10 vòng cổ nhỏ giọt và 5 gai nối đất để cố định ống mềm. Tất cả các bộ phận có thể được cài đặt mà không cần sử dụng các công cụ. Có thể gắn vòng cổ nhỏ giọt vào ống Kärcher Rain System® và điều chỉnh (0-10 l / h) theo ý muốn. Vòi ngâm nhỏ giọt đồng đều trên toàn bộ chiều dài và có thể được điều chỉnh tối ưu bằng cách điều chỉnh trên khớp chữ T. Hệ thống chạy với áp suất lên đến 4 bar, có thể được điều chỉnh riêng cho từng khu vườn và hoạt động hoàn hảo với Đồng hồ hẹn giờ tưới cây để kiểm soát việc tưới nước theo nhu cầu.