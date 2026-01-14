Đồng hồ hẹn giờ tưới WT 2 bao gồm đầu nối 3 ngõ, hai đầu nối vòi với bộ điều khiển độc lập và giúp tối ưu lưu lượng nước. Đồng hồ được tích hợp trong đầu nối vòi thứ ba. Thời gian tưới nước có thể được cài đặt lên đến 120 phút. Việc tưới nước sẽ tự động dừng sau khi hết thời gian cài đặt. WT 2 với đầu nối vòi G1 và bộ giảm G3 ​​/ 4 có thể được sử dụng với các vòi vườn tiêu chuẩn. Tương thích với hầu hết các click system.