Đồng hồ hẹn giờ tưới WT 2
Đồng hồ hẹn giờ tưới WT 2 bao gồm đầu nối 3 ngõ. Việc tưới nước sẽ tự động dừng sau khi hết thời gian đã chọn (tối đa 120 phút).
Đồng hồ hẹn giờ tưới WT 2 bao gồm đầu nối 3 ngõ, hai đầu nối vòi với bộ điều khiển độc lập và giúp tối ưu lưu lượng nước. Đồng hồ được tích hợp trong đầu nối vòi thứ ba. Thời gian tưới nước có thể được cài đặt lên đến 120 phút. Việc tưới nước sẽ tự động dừng sau khi hết thời gian cài đặt. WT 2 với đầu nối vòi G1 và bộ giảm G3 / 4 có thể được sử dụng với các vòi vườn tiêu chuẩn. Tương thích với hầu hết các click system.
Tính năng và ưu điểm
2 kết nối nước độc lập, có thể điều chỉnh và 1 đầu ra có đồng hồLý tưởng để kết nối ba ống với một vòi duy nhất với đầu nối G1
Khớp nối linh hoạtDễ gắn vào vòi
Dây nhựaRất mạnh mẽ.
Bao gồm bộ điều hợp vòi và bộ lọc trước
Thông số kỹ thuật
|Màu sắc
|Đen
|Trọng lượng (Kg)
|0,394
|Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
|0,527
|Kích thước (D x R x C) (mm)
|92 x 225 x 200
Khi kết nối với nguồn nước uống trực tiếp, cần tham khảo ý kiến chuyên gia.
Khu vực ứng dụng
- Tưới vườn
- Dành cho khu vườn có diện tích lớn
- Để tưới cây trong chậu
- Phù hợp để tưới các loại cây cảnh