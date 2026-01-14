Đồng hồ tưới tự động

Đồng hồ tưới cây WT 5

Từ việc chăm sóc ban công trong những ngày nghỉ đến giải pháp toàn diện tiết kiệm thời gian và công sức cho những khu vườn rộng lớn: Hệ thống tưới nước tự động Kärcher là lựa chọn hoàn hảo cho khu vườn và cho chính bạn.: Our ideas for automatic watering are good for your plants – and for you. Bạn muốn dành thời gian rảnh rỗi cho những hoạt động yêu thích thay vì lo lắng việc tưới cây? Bộ hẹn giờ tưới nước thông minh của Kärcher sẽ giúp bạn giải quyết vấn đề này. Kết hợp bộ hẹn giờ với Hệ thống Tưới Thông Minh Kärcher Rain System®, khu vườn của bạn sẽ luôn nhận được lượng nước chính xác cần thiết, bất kể bạn đang ở đâu.