Đồng hồ tưới tự động
Water timers - thiết bị tưới hoàn hảo cho vườn hoa của bạn. Cho dù bạn phải vắng nhà trong một khoảng thời gian, cũng không cần phải lo lắng cho khu vườn của bạn. Với thiết bị Water timers của Kärcher, cây trồng sẽ luôn được tưới nước đầy đủ.
Đồng hồ tưới cây WT 5
Từ việc chăm sóc ban công trong những ngày nghỉ đến giải pháp toàn diện tiết kiệm thời gian và công sức cho những khu vườn rộng lớn: Hệ thống tưới nước tự động Kärcher là lựa chọn hoàn hảo cho khu vườn và cho chính bạn.: Our ideas for automatic watering are good for your plants – and for you. Bạn muốn dành thời gian rảnh rỗi cho những hoạt động yêu thích thay vì lo lắng việc tưới cây? Bộ hẹn giờ tưới nước thông minh của Kärcher sẽ giúp bạn giải quyết vấn đề này. Kết hợp bộ hẹn giờ với Hệ thống Tưới Thông Minh Kärcher Rain System®, khu vườn của bạn sẽ luôn nhận được lượng nước chính xác cần thiết, bất kể bạn đang ở đâu.
Đồng hồ tưới cây WT 2
WT 2 tích hợp những ưu điểm của bộ chia nước 3 hướng và đồng hồ hẹn giờ tưới nước trong cùng một sản phẩm. Hai đầu ra nước bên ngoài có thể điều chỉnh lưu lượng liên tục, đầu ra nước thứ ba có thể cài đặt thời gian tưới bằng bộ hẹn giờ.
Bộ hẹn giờ tưới nước WT 4
WT 4 giúp bạn tưới nước cho khu vườn một cách thường xuyên và được kiểm soát theo thời gian. Màn hình hiển thị rời dễ dàng tháo lắp, giúp việc điều khiển và lập trình bộ hẹn giờ trở nên đơn giản.
WT 5 cho phép lập trình chi tiết lịch tưới nước cho từng ngày, đảm bảo cây trồng nhận được lượng nước cần thiết đúng thời điểm. Tính năng này đặc biệt hữu ích cho những khu vực có hạn chế về việc sử dụng nước. Màn hình hiển thị rời và menu điều hướng trực quan giúp việc cài đặt và sử dụng trở nên dễ dàng.