Bộ giảm áp & Bộ lọc hạt
Bộ giảm áp với bộ lọc làm giảm áp suất đầu vào từ tối đa 12 bar đến 4 bar tối ưu cho Kärcher Rain System®. Bộ lọc bảo vệ Kärcher Rain System® khỏi các hạt bụi bẩn.
Bộ giảm áp có bộ lọc là một phần của Kärcher Rain System®. Nó làm giảm áp suất đầu vào từ tối đa 12 bar với áp suất đầu ra là 4 bar và được lắp đặt giữa ống nạp và Kärcher Rain System®. Bộ lọc hạt bảo vệ hệ thống khỏi các hạt bụi bẩn. Lớp phủ bộ lọc có thể dễ dàng tháo ra và làm sạch. Có một đầu nối vòi ở phía đầu vào, tương thích với tất cả các hệ thống bấm đã biết. Phía đầu ra là kết nối cho ống Kärcher Rain System® hoặc ống soaker. Các ống được gắn trực tiếp và cố định bằng đai ốc liên hợp mà không cần bất kỳ dụng cụ nào. Kärcher Rain System® hiệu quả kết hợp các ưu điểm của hệ thống tưới nhỏ giọt và hệ thống tưới nước thông thường. Nó hoạt động với áp suất lên đến 4 bar, có thể được điều chỉnh riêng cho hầu hết mọi loại vườn và hoạt động hoàn hảo với SensoTimer để kiểm soát việc tưới nước theo nhu cầu.
Tính năng và ưu điểm
Bộ lọc tích hợp
- Bảo vệ Kärcher Rain System® chống lại các hạt bụi bẩn.
Bộ giảm áp tích hợp
- Giảm áp suất đầu vào từ tối đa. Áp suất đầu ra 12 bar đến 4 bar.
Lớp phủ bộ lọc có thể tháo rời
- Bộ lọc dễ làm sạch.
Kiểu dáng tiện lợi
- Dễ cầm nắm.
Thông số kỹ thuật
|Ren kết nối
|G3/4
|Áp lực tối đa (bar)
|12
|Màu sắc
|Đen
|Trọng lượng (Kg)
|0,146
|Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
|0,176
|Kích thước (D x R x C) (mm)
|250 x 470 x 470
Scope of supply
- Bộ chuyển đổi G3 / 4
- bao gồm bộ lọc
Thiết bị
- Khớp nối cho ống nước Kärcher Rain System®
Khu vực ứng dụng
- Tưới vườn
- Bồn hoa, mảng rau