Bộ giảm áp có bộ lọc là một phần của Kärcher Rain System®. Nó làm giảm áp suất đầu vào từ tối đa 12 bar với áp suất đầu ra là 4 bar và được lắp đặt giữa ống nạp và Kärcher Rain System®. Bộ lọc hạt bảo vệ hệ thống khỏi các hạt bụi bẩn. Lớp phủ bộ lọc có thể dễ dàng tháo ra và làm sạch. Có một đầu nối vòi ở phía đầu vào, tương thích với tất cả các hệ thống bấm đã biết. Phía đầu ra là kết nối cho ống Kärcher Rain System® hoặc ống soaker. Các ống được gắn trực tiếp và cố định bằng đai ốc liên hợp mà không cần bất kỳ dụng cụ nào. Kärcher Rain System® hiệu quả kết hợp các ưu điểm của hệ thống tưới nhỏ giọt và hệ thống tưới nước thông thường. Nó hoạt động với áp suất lên đến 4 bar, có thể được điều chỉnh riêng cho hầu hết mọi loại vườn và hoạt động hoàn hảo với SensoTimer để kiểm soát việc tưới nước theo nhu cầu.