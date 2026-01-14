Bộ kết nối ống
Bộ kết nối bao gồm nhiều khớp chữ T, I và đầu cuối khác nhau, giúp mở rộng Kärcher Rain System® và cung cấp cơ hội kết nối cho các ống Kärcher Rain System® bổ sung.
Bộ kết nối là một bộ mở rộng cho hệ thống tưới nước hiệu quả Kärcher Rain System® và bao gồm 4 khớp chữ T, 4 khớp chữ I và 5 phần cuối. Khớp chữ T kết nối ba ống Kärcher Rain System® hoặc ống nhỏ giọt với nhau, khớp chữ I nối hai ống. Thanh bên của khớp chữ T có thể điều chỉnh áp suất và lý tưởng để kết nối với ống mềm. Khớp chữ I thích hợp nhất để gắn ống nhỏ giọt vào cuối ống Kärcher Rain System® hoặc để kết nối hai ống Kärcher Rain System®. Với sự trợ giúp của phần cuối, các ống được đặt hoặc rút ngắn có thể được niêm phong tại bất kỳ điểm nào. Việc lắp đặt ống không cần dụng cụ và cực kỳ dễ dàng: Ống chỉ cần được đẩy vào phần kết nối hoặc phần cuối và được cố định với sự hỗ trợ của đai ốc liên hợp. Kärcher Rain System® có thể phù hợp với hầu hết mọi khu vườn và hoạt động hoàn hảo với Đồng hồ hẹn giờ tưới cây để kiểm soát việc tưới nước theo nhu cầu.
Tính năng và ưu điểm
Bộ mở rộng cho Kärcher Rain System®
- Mở rộng hệ thống Kärcher Rain System®.
Khớp chữ T có thể điều chỉnh
- Tưới cây theo mục tiêu và nhu cầu.
- T ở bên như một đầu nối ống nhỏ giọt lý tưởng.
Khớp chữ T với 3 kết nối
- Dễ dàng kết nối ống Kärcher Rain System® và ống nhỏ giọt.
Ống dừng
- Bịt kín thuận tiện ống Kärcher Rain System® hoặc ống nhỏ giọt.
Khớp chữ I với hai kết nối
- Dễ dàng kết nối ống Kärcher Rain System® và ống nhỏ giọt.
Kiểu dáng tiện lợi
- Dễ cầm nắm.
Thông số kỹ thuật
Thông số kỹ thuật
|Áp lực tối đa (bar)
|4
|Màu sắc
|Đen
|Trọng lượng (Kg)
|0,373
|Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
|0,446
|Kích thước (D x R x C) (mm)
|103 x 101 x 33
Scope of supply
- Đầu chuyển T với bộ điều chỉnh dòng nước: 4 Unit
- Đầu chuyển I: 4 Unit
- Ống dừng nước, lớn: 5 Unit
Thiết bị
- Lượng nước có thể điều chỉnh
Videos
Khu vực ứng dụng
- Tưới vườn
- Bồn hoa, mảng rau