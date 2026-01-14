Bộ kết nối là một bộ mở rộng cho hệ thống tưới nước hiệu quả Kärcher Rain System® và bao gồm 4 khớp chữ T, 4 khớp chữ I và 5 phần cuối. Khớp chữ T kết nối ba ống Kärcher Rain System® hoặc ống nhỏ giọt với nhau, khớp chữ I nối hai ống. Thanh bên của khớp chữ T có thể điều chỉnh áp suất và lý tưởng để kết nối với ống mềm. Khớp chữ I thích hợp nhất để gắn ống nhỏ giọt vào cuối ống Kärcher Rain System® hoặc để kết nối hai ống Kärcher Rain System®. Với sự trợ giúp của phần cuối, các ống được đặt hoặc rút ngắn có thể được niêm phong tại bất kỳ điểm nào. Việc lắp đặt ống không cần dụng cụ và cực kỳ dễ dàng: Ống chỉ cần được đẩy vào phần kết nối hoặc phần cuối và được cố định với sự hỗ trợ của đai ốc liên hợp. Kärcher Rain System® có thể phù hợp với hầu hết mọi khu vườn và hoạt động hoàn hảo với Đồng hồ hẹn giờ tưới cây để kiểm soát việc tưới nước theo nhu cầu.