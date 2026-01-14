Phụ kiện niêm phong ống là một phần của Kärcher Rain System®. Nó bịt kín ống Kärcher Rain System® hoặc ống nhỏ giọt, có nghĩa là hệ thống có thể được điều chỉnh riêng lẻ và linh hoạt cho phù hợp với hoàn cảnh vườn tương ứng. Các ống được đặt hoặc rút ngắn có thể được kết nối tại bất kỳ điểm nào. Việc lắp đặt ống rất dễ dàng và có thể được thực hiện mà không cần sử dụng dụng cụ. Ống chỉ được đẩy vào phần cuối và cố định với sự trợ giúp của đai ốc liên hợp. Kärcher Rain System® kết hợp các ưu điểm của tưới nhỏ giọt và tưới thông thường. Hệ thống hoạt động với áp suất lên đến 4 bar và có vòi 1/2 "với vòng nhỏ giọt và phun. Kärcher Rain System® có thể được điều chỉnh riêng cho hầu hết mọi khu vườn và hoạt động hoàn hảo với SensoTimer để kiểm soát tưới nước tiết kiệm và dựa trên nhu cầu .