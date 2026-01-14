Ống dây Kärcher Rain System® là thành phần chính của Kärcher Rain System®. Ống dây phân phối nước đồng đều trong hệ thống. Đầu phun nhỏ giọt, vòng đệm và vòi phun siêu nhỏ có thể được bảo vệ tối ưu tại ống. Ống có thể được rút ngắn khi cần thiết và mở rộng bằng cách sử dụng đầu nối chữ I hoặc phân nhánh bằng đầu nối chữ T. Ví dụ, ống nhỏ giọt có thể được kết nối ở cuối ống. Vòi dài 10 m. Lưới gia cường chịu áp lực không chứa cadimi, bari và chì, nghĩa là hoàn toàn không chứa các chất gây hại cho sức khỏe con người. Lớp ngoài chống tia cực tím và lớp ở giữa ngăn rong rêu tích tụ bên trong ống. Việc lắp ráp ống rất dễ dàng và không cần sử dụng bất kỳ dụng cụ nào. Kärcher Rain System® kết hợp các ưu điểm của tưới nhỏ giọt và tưới truyền thống, hoạt động ở áp suất lên đến 4 bar và có vòi 1/2 "với đầu phun nhỏ giọt và đầu phun siêu nhỏ. Kärcher Rain System® có thể được điều chỉnh riêng cho hầu hết mọi loại máy và hoạt động hoàn hảo với SensoTimer cho hệ thống kiểm soát tưới nước theo nhu cầu.