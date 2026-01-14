Vòng đệm niêm phong
Vòng đệm niêm phong có thể được gắn vào bất kỳ điểm nào trên ống Kärcher Rain System®. Chúng có thể dễ dàng lắp đặt và bịt kín các lỗ phun mà không cần thiết nữa.
Vòng đệm niêm phong là một phần của "Kärcher Rain System®". Chúng có thể nhanh chóng được gắn vào bất cứ đâu trên ống Kärcher Rain System® và được sử dụng để bịt kín các lỗ phun không còn cần thiết. Bề mặt bằng cao su và chốt tích hợp ở bên trong giúp điều này trở nên khả thi. Cài đặt nhanh chóng, dễ dàng và không yêu cầu công cụ. Ghim được cắm vào lỗ cần bịt kín và lỗ phun được đóng lại. Điều này bịt kín ống một cách an toàn, sau đó có thể tiếp tục sử dụng mà không gây lãng phí nước không cần thiết. Hệ thống tưới nước Kärcher Rain System® hiệu quả cao hoạt động với áp suất 4 bar, có vòi 1/2 "với vòng nhỏ giọt và vòi phun, đồng thời kết hợp các ưu điểm của tưới nhỏ giọt và tưới thông thường." Kärcher Rain System® "có thể được điều chỉnh riêng đến hầu hết mọi khu vườn và hoạt động hoàn hảo với SensoTimer để kiểm soát việc tưới nước theo nhu cầu.
Tính năng và ưu điểm
Vòng đai có thể thay đổi
- Vòng đai có thể linh hoạt gắn vào và tháo ra theo yêu cầu
Sự cố định trên ống Kärcher Rain System®
- Tháo lắp linh hoạt, chính xác.
Bề mặt cao su bao gồm ghim ở bên trong
- Đơn giản bịt kín các lỗ nối trong ống
- Ống Kärcher Rain System® có thể tiếp tục được sử dụng hiệu quả
Thông số kỹ thuật
|Áp lực tối đa (bar)
|4
|Màu sắc
|Đen
|Trọng lượng (Kg)
|0,01
|Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
|0,028
|Kích thước (D x R x C) (mm)
|16 x 23 x 21
Scope of supply
- Cổ khóa: 5 Unit
Videos
Khu vực ứng dụng
- Tưới vườn
- Bồn hoa, mảng rau