Vòng đệm niêm phong là một phần của "Kärcher Rain System®". Chúng có thể nhanh chóng được gắn vào bất cứ đâu trên ống Kärcher Rain System® và được sử dụng để bịt kín các lỗ phun không còn cần thiết. Bề mặt bằng cao su và chốt tích hợp ở bên trong giúp điều này trở nên khả thi. Cài đặt nhanh chóng, dễ dàng và không yêu cầu công cụ. Ghim được cắm vào lỗ cần bịt kín và lỗ phun được đóng lại. Điều này bịt kín ống một cách an toàn, sau đó có thể tiếp tục sử dụng mà không gây lãng phí nước không cần thiết. Hệ thống tưới nước Kärcher Rain System® hiệu quả cao hoạt động với áp suất 4 bar, có vòi 1/2 "với vòng nhỏ giọt và vòi phun, đồng thời kết hợp các ưu điểm của tưới nhỏ giọt và tưới thông thường." Kärcher Rain System® "có thể được điều chỉnh riêng đến hầu hết mọi khu vườn và hoạt động hoàn hảo với SensoTimer để kiểm soát việc tưới nước theo nhu cầu.