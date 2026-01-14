Khớp nối chữ I
Khớp nổi chữ I kết nối hai ống Kärcher Rain System® hoặc ống nhỏ giọt. Ví dụ, bằng cách sử dụng khớp nối chữ I, ống nối mềm có thể được kết nối với Kärcher Rain System®.
Khớp nổi chữ I kết nối hai ống Kärcher Rain System® hoặc ống nhỏ giọt với nhau và có thể điều chỉnh riêng. Khớp chữ I lý tưởng để kết nối ống nhỏ giọt với phần cuối của ống Kärcher Rain System® hoặc kết nối hai ống Kärcher Rain System® với nhau. Dễ lắp đặt mà không cần sử dụng công cụ. Kärcher Rain System® kết hợp các ưu điểm của tưới nhỏ giọt và tưới thông thường. Hệ thống tưới nước hiệu quả cao hoạt động với áp suất lên đến 4 bar, có vòi 1/2 " với đầu phun và vòng phun, có thể được điều chỉnh riêng cho hầu hết mọi khu vườn và hoạt động hoàn hảo với Đồng hồ hẹn giờ tưới để kiểm soát việc tưới nước theo nhu cầu.
Tính năng và ưu điểm
Khớp chữ I với hai kết nối
- Để kết nối ống Kärcher Rain System® và ống soaker.
Kiểu dáng tiện lợi
- Dễ cầm nắm.
Thông số kỹ thuật
Thông số kỹ thuật
|Áp lực tối đa (bar)
|4
|Màu sắc
|Đen
|Trọng lượng (Kg)
|0,046
|Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
|0,063
|Kích thước (D x R x C) (mm)
|101 x 26 x 26
Scope of supply
- Đầu chuyển I: 2 Unit
Videos
Khu vực ứng dụng
- Tưới vườn
- Bồn hoa, mảng rau