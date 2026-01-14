Khớp nổi chữ I kết nối hai ống Kärcher Rain System® hoặc ống nhỏ giọt với nhau và có thể điều chỉnh riêng. Khớp chữ I lý tưởng để kết nối ống nhỏ giọt với phần cuối của ống Kärcher Rain System® hoặc kết nối hai ống Kärcher Rain System® với nhau. Dễ lắp đặt mà không cần sử dụng công cụ. Kärcher Rain System® kết hợp các ưu điểm của tưới nhỏ giọt và tưới thông thường. Hệ thống tưới nước hiệu quả cao hoạt động với áp suất lên đến 4 bar, có vòi 1/2 " với đầu phun và vòng phun, có thể được điều chỉnh riêng cho hầu hết mọi khu vườn và hoạt động hoàn hảo với Đồng hồ hẹn giờ tưới để kiểm soát việc tưới nước theo nhu cầu.