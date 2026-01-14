Vòng cổ phun là một phần của Kärcher Rain System®. Chúng có thể được gắn vào bất cứ đâu trên ống Kärcher Rain System®. Cài đặt nhanh chóng, dễ dàng và không yêu cầu công cụ. Kim tích hợp trên cổ phun đã mở được gắn vào vòi một cách đơn giản. Bằng cách đóng, cổ phun được cố định chắc chắn vào ống mềm. Việc căn chỉnh góc phun có thể được điều chỉnh theo chiều ngang và chiều dọc nhờ đầu xoay. Trên vòi có thể điều chỉnh lượng nước từ 0 - 55 l / h tùy theo yêu cầu và nhằm bảo tồn tài nguyên. Hệ thống tưới nước Kärcher Rain System® hiệu quả cao hoạt động với áp suất 4 bar, có vòi 1/2 "với vòng nhỏ giọt và vòi phun, đồng thời kết hợp các ưu điểm của tưới nhỏ giọt và tưới thông thường." Kärcher Rain System® "có thể được điều chỉnh để hầu hết mọi khu vườn và hoạt động hoàn hảo với SensoTimer để kiểm soát việc tưới nước theo nhu cầu.