Vòi phun Micro
Có thể gắn vòi phun với kim tích hợp ở bất kỳ đâu trên ống Kärcher Rain System®. Có thể điều chỉnh theo yêu cầu.
Vòng cổ phun là một phần của Kärcher Rain System®. Chúng có thể được gắn vào bất cứ đâu trên ống Kärcher Rain System®. Cài đặt nhanh chóng, dễ dàng và không yêu cầu công cụ. Kim tích hợp trên cổ phun đã mở được gắn vào vòi một cách đơn giản. Bằng cách đóng, cổ phun được cố định chắc chắn vào ống mềm. Việc căn chỉnh góc phun có thể được điều chỉnh theo chiều ngang và chiều dọc nhờ đầu xoay. Trên vòi có thể điều chỉnh lượng nước từ 0 - 55 l / h tùy theo yêu cầu và nhằm bảo tồn tài nguyên. Hệ thống tưới nước Kärcher Rain System® hiệu quả cao hoạt động với áp suất 4 bar, có vòi 1/2 "với vòng nhỏ giọt và vòi phun, đồng thời kết hợp các ưu điểm của tưới nhỏ giọt và tưới thông thường." Kärcher Rain System® "có thể được điều chỉnh để hầu hết mọi khu vườn và hoạt động hoàn hảo với SensoTimer để kiểm soát việc tưới nước theo nhu cầu.
Tính năng và ưu điểm
Sự cố định trên ống Kärcher Rain System®
- Tháo lắp linh hoạt, chính xác.
Lượng nước có thể điều chỉnh
- Tưới cây theo mục tiêu và nhu cầu.
Ghim tích hợp trong vòng đai
- Cài đặt mà không cần sử dụng các công cụ.
Đầu phun có thể điều chỉnh
- Điều chỉnh góc phun đơn giản.
Đầu phun khác nhau
- Các góc phun khác nhau để tưới theo mục tiêu.
Vòng đai có thể thay đổi
- Vòng cổ có thể được gắn linh hoạt và tháo rời tùy theo yêu cầu.
Thông số kỹ thuật
|Áp lực tối đa (bar)
|4
|Dung lượng đầu ra mức 4 bar (l/h)
|55
|Màu sắc
|Vàng
|Trọng lượng (Kg)
|0,036
|Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
|0,054
|Kích thước (D x R x C) (mm)
|15 x 24 x 54
Scope of supply
- Đầu phun tia Micro 360°: 1 Unit
- Đầu phun tia Micro 180°: 2 Unit
- Đầu phun tia Micro 90°: 2 Unit
Thiết bị
- Lượng nước có thể điều chỉnh
Khu vực ứng dụng
- Tưới vườn
- Bồn hoa, mảng rau
- Phù hợp để tưới các loại cây cảnh