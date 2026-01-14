Đầu phun nhỏ giọt
Có thể gắn đầu phun nhỏ giọt với kim tích hợp ở bất kỳ điểm nào trên ống Kärcher Rain System®. Đầu nhỏ giọt có thể điều chỉnh cho phép tưới cây trực tiếp.
Đầu phun nhỏ giọt cho phép tưới cây trực tiếp và là một phần của "Kärcher Rain System®" cải tiến. Chúng có thể được gắn vào bất kỳ điểm nào trên ống Kärcher Rain System®. Cài đặt nhanh chóng, dễ dàng và không yêu cầu công cụ. Với đầu xoay, có thể điều chỉnh lượng nước từ 0 - 10 l / h và điều này có nghĩa là có thể tránh được việc tiêu thụ nước không cần thiết. Hệ thống tưới nước "Kärcher Rain System®" hiệu quả cao hoạt động với áp suất lên đến 4 bar, có vòi 1/2 "với vòng nhỏ giọt và vòi phun, đồng thời kết hợp các ưu điểm của tưới nhỏ giọt và tưới thông thường." Kärcher Rain System® " có thể được điều chỉnh riêng cho hầu hết mọi khu vườn và hoạt động hoàn hảo với SensoTimer để kiểm soát việc tưới nước theo nhu cầu.
Tính năng và ưu điểm
Lượng nước có thể điều chỉnh
- Tưới cây theo nhu cầu, mục tiêu.
Ghim tích hợp trong vòng đai
- Cài đặt mà không cần sử dụng các công cụ.
Sự cố định trên ống Kärcher Rain System®
- Tháo lắp linh hoạt, chính xác.
Vòng đai có thể thay đổi
- Vòng cổ có thể được gắn linh hoạt và tháo rời tùy theo yêu cầu.
Thông số kỹ thuật
Thông số kỹ thuật
|Áp lực tối đa (bar)
|4
|Dung lượng đầu ra mức 4 bar (l/h)
|10
|Màu sắc
|Đen
|Trọng lượng (Kg)
|0,027
|Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
|0,044
|Kích thước (D x R x C) (mm)
|15 x 24 x 40
Scope of supply
- Đầu phun nhỏ giọt: 5 Unit
Thiết bị
- Lượng nước có thể điều chỉnh
Videos
Khu vực ứng dụng
- Tưới vườn
- Bồn hoa, mảng rau