Đầu phun nhỏ giọt cho phép tưới cây trực tiếp và là một phần của "Kärcher Rain System®" cải tiến. Chúng có thể được gắn vào bất kỳ điểm nào trên ống Kärcher Rain System®. Cài đặt nhanh chóng, dễ dàng và không yêu cầu công cụ. Với đầu xoay, có thể điều chỉnh lượng nước từ 0 - 10 l / h và điều này có nghĩa là có thể tránh được việc tiêu thụ nước không cần thiết. Hệ thống tưới nước "Kärcher Rain System®" hiệu quả cao hoạt động với áp suất lên đến 4 bar, có vòi 1/2 "với vòng nhỏ giọt và vòi phun, đồng thời kết hợp các ưu điểm của tưới nhỏ giọt và tưới thông thường." Kärcher Rain System® " có thể được điều chỉnh riêng cho hầu hết mọi khu vườn và hoạt động hoàn hảo với SensoTimer để kiểm soát việc tưới nước theo nhu cầu.