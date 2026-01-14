Bộ tưới chậu Kärcher cho sân thượng là một phần của Kärcher Rain System® và là sản phẩm hoàn hảo để tưới nước hiệu quả cho tối đa 15 cây. Các ô và chậu cây có thể được tưới nước thuận tiện bằng hệ thống vòi và ống nhỏ giọt. Khối lượng nước có thể được điều chỉnh riêng trên mỗi ống nhỏ giọt, giúp tưới cây theo nhu cầu mà không lãng phí nước. Ống mềm 10 m, 1/2 "(bao gồm Đầu nối G3/4 với bộ giảm G1/2 và đầu nối ống để kết nối với vòi) được sử dụng để cấp nước. Ống nhỏ (bao gồm 10 m) được kết nối bằng cách sử dụng vòng đai (bao gồm 10 vòng), nhờ ghim tích hợp có thể được kết nối với ống Kärcher Rain System® mà không cần dụng cụ. Việc tưới nước trong chậu được thực hiện thông qua vòi nhỏ giọt (bao gồm 15 vòi), có thể được cố định bằng cách sử dụng gai ống (bao gồm 15 gai). Các điểm dừng ống (3 nhỏ, 1 lớn) để làm kín và đầu nối chữ T (bao gồm 10 đầu nối) để kết nối các ống. Hệ thống có thể được mở rộng theo yêu cầu với các sản phẩm từ Kärcher Rain System® hoặc Bộ hẹn giờ SensoTimer eco! ogic để kiểm soát tưới nước hiệu quả.