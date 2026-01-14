Bộ tưới chậu KRS
Bộ tưới chậu KRS® cho sân thượng: lý tưởng để cấp nước hiệu quả cho tối đa 15 cây. Các ô và chậu cây có thể tưới nước tiện lợi với hệ thống vòi và ống nhỏ giọt.
Bộ tưới chậu Kärcher cho sân thượng là một phần của Kärcher Rain System® và là sản phẩm hoàn hảo để tưới nước hiệu quả cho tối đa 15 cây. Các ô và chậu cây có thể được tưới nước thuận tiện bằng hệ thống vòi và ống nhỏ giọt. Khối lượng nước có thể được điều chỉnh riêng trên mỗi ống nhỏ giọt, giúp tưới cây theo nhu cầu mà không lãng phí nước. Ống mềm 10 m, 1/2 "(bao gồm Đầu nối G3/4 với bộ giảm G1/2 và đầu nối ống để kết nối với vòi) được sử dụng để cấp nước. Ống nhỏ (bao gồm 10 m) được kết nối bằng cách sử dụng vòng đai (bao gồm 10 vòng), nhờ ghim tích hợp có thể được kết nối với ống Kärcher Rain System® mà không cần dụng cụ. Việc tưới nước trong chậu được thực hiện thông qua vòi nhỏ giọt (bao gồm 15 vòi), có thể được cố định bằng cách sử dụng gai ống (bao gồm 15 gai). Các điểm dừng ống (3 nhỏ, 1 lớn) để làm kín và đầu nối chữ T (bao gồm 10 đầu nối) để kết nối các ống. Hệ thống có thể được mở rộng theo yêu cầu với các sản phẩm từ Kärcher Rain System® hoặc Bộ hẹn giờ SensoTimer eco! ogic để kiểm soát tưới nước hiệu quả.
Tính năng và ưu điểm
Bộ tưới cho tối đa 15 cây
- Tưới nước vào ô và chậu cây tiện lợi và hiệu quả.
Vòi nhỏ giọt có thể điều chỉnh lưu lượng nước
- Tưới cây theo mục tiêu và nhu cầu.
Khả năng mở rộng
- Có thể kết hợp với các thành phần của Kärcher Rain System®, cũng như với Bộ hẹn giờ SensoTimer để kiểm soát hiệu quả.
Có thể được kết hợp riêng lẻ
- Cực kỳ linh hoạt để đặt.
Ống mềm và vòng đai có ghim tích hợp
- Cài đặt mà không cần sử dụng các công cụ.
Thông số kỹ thuật
|Màu sắc
|Đen
|Trọng lượng (Kg)
|1,71
|Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
|1,97
|Kích thước (D x R x C) (mm)
|270 x 270 x 95
Scope of supply
- Đầu chuyển T dành cho việc tưới chậu cây: 10 Unit
- Ống dừng nước,nhỏ: 3 Unit
- Ống dừng nước, lớn: 1 Unit
- Ống nhỏ giọt để tưới chậu: 15 Unit
- Cổ nối: 10 Unit
- Hose spikes để tưới chậu: 15 Unit
Thiết bị
- Lượng nước có thể điều chỉnh
- Không cần dụng cụ lắp ráp
Khu vực ứng dụng
- Để tưới cây trong chậu