Khớp nối chữ T là một phần của Kärcher Rain System®. Nó kết nối ba ống Kärcher Rain System® hoặc ống nhỏ giọt với nhau và cho phép đặt hai đường ống độc lập. Điều này có nghĩa là hệ thống có thể được điều chỉnh hoàn hảo cho các yêu cầu riêng. Cạnh bên có thể điều chỉnh áp suất và hoàn hảo để kết nối ống nhỏ giọt, cực kỳ dễ lắp đặt mà không cần sử dụng công cụ. Ống được đẩy đơn giản lên miếng chữ T và cố định bằng đai ốc liên hợp. Kärcher Rain System® hiệu quả cao kết hợp các ưu điểm của hệ thống tưới nhỏ giọt và hệ thống tưới nước thông thường, hoạt động với áp suất lên đến 4 bar và có ống 1/2 "với vòng nhỏ giọt và phun. Kärcher Rain System® có thể được điều chỉnh riêng cho hầu hết mọi loại vườn và hoạt động hoàn hảo cùng với SensoTimer để kiểm soát việc tưới nước theo nhu cầu.