Khớp nối chữ T
Khớp nối chữ T có điều chỉnh kết nối 3 ống Kärcher Rain System® hoặc ống nhỏ giọt. Các cạnh bên có thể điều chỉnh và hoàn hảo để kết nối với ống nhỏ giọt.
Khớp nối chữ T là một phần của Kärcher Rain System®. Nó kết nối ba ống Kärcher Rain System® hoặc ống nhỏ giọt với nhau và cho phép đặt hai đường ống độc lập. Điều này có nghĩa là hệ thống có thể được điều chỉnh hoàn hảo cho các yêu cầu riêng. Cạnh bên có thể điều chỉnh áp suất và hoàn hảo để kết nối ống nhỏ giọt, cực kỳ dễ lắp đặt mà không cần sử dụng công cụ. Ống được đẩy đơn giản lên miếng chữ T và cố định bằng đai ốc liên hợp. Kärcher Rain System® hiệu quả cao kết hợp các ưu điểm của hệ thống tưới nhỏ giọt và hệ thống tưới nước thông thường, hoạt động với áp suất lên đến 4 bar và có ống 1/2 "với vòng nhỏ giọt và phun. Kärcher Rain System® có thể được điều chỉnh riêng cho hầu hết mọi loại vườn và hoạt động hoàn hảo cùng với SensoTimer để kiểm soát việc tưới nước theo nhu cầu.
Tính năng và ưu điểm
T ở bên có thể điều chỉnh
- Tưới cây theo mục tiêu và nhu cầu.
- T ở bên hoàn hảo như một đầu nối ống soaker.
Khớp chữ T với 3 kết nối
- Để kết nối ống Kärcher Rain System® và ống soaker.
Kiểu dáng tiện lợi
- Dễ cầm nắm.
Thông số kỹ thuật
|Áp lực tối đa (bar)
|4
|Màu sắc
|Đen
|Trọng lượng (Kg)
|0,104
|Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
|0,139
|Kích thước (D x R x C) (mm)
|108 x 102 x 33
- Đầu chuyển T với bộ điều chỉnh dòng nước: 2 Unit
Thiết bị
- Lượng nước có thể điều chỉnh
Khu vực ứng dụng
- Tưới vườn
- Bồn hoa, mảng rau