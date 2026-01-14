Đồng hồ hẹn giờ tưới WT 5 có bốn chế độ có thể lựa chọn: tưới tự động, tưới thủ công, tưới đếm ngược và ngắt 24 giờ. Ở chế độ tưới tự động, WT 5 sẽ tưới chính xác như bạn muốn vào những thời điểm đã lập trình với thời lượng tưới đã đặt trước đó. Chương trình tưới nước có thể được kích hoạt cho mỗi ngày trong tuần và có thể chạy tối đa hai chu kỳ mỗi ngày (buổi sáng và buổi tối). Thời gian tưới tối đa là 120 phút. Chế độ tưới bằng tay có thể được kích hoạt bất cứ lúc nào. Ở chế độ đếm ngược, WT 5 tưới trong một khoảng thời gian xác định và tự động ngừng tưới vào cuối khoảng thời gian đó. Thời gian nghỉ 24 giờ cho phép người dùng ngắt chương trình tưới nước tự động trong tối đa 24 giờ và có thể bị hủy bất kỳ lúc nào trước khi kết thúc khoảng thời gian 24 giờ. Bao gồm bộ điều hợp vòi và bộ lọc trước. Không bao gồm pin 9V