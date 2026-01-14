Đồng hồ hẹn giờ tưới WT 5
Đồng hồ hẹn giờ tưới WT 5 giúp hẹn giờ bắt đầu và dừng tưới cây tự động. Thời gian tưới có thể được lập trình chính xác theo ý muốn.
Đồng hồ hẹn giờ tưới WT 5 có bốn chế độ có thể lựa chọn: tưới tự động, tưới thủ công, tưới đếm ngược và ngắt 24 giờ. Ở chế độ tưới tự động, WT 5 sẽ tưới chính xác như bạn muốn vào những thời điểm đã lập trình với thời lượng tưới đã đặt trước đó. Chương trình tưới nước có thể được kích hoạt cho mỗi ngày trong tuần và có thể chạy tối đa hai chu kỳ mỗi ngày (buổi sáng và buổi tối). Thời gian tưới tối đa là 120 phút. Chế độ tưới bằng tay có thể được kích hoạt bất cứ lúc nào. Ở chế độ đếm ngược, WT 5 tưới trong một khoảng thời gian xác định và tự động ngừng tưới vào cuối khoảng thời gian đó. Thời gian nghỉ 24 giờ cho phép người dùng ngắt chương trình tưới nước tự động trong tối đa 24 giờ và có thể bị hủy bất kỳ lúc nào trước khi kết thúc khoảng thời gian 24 giờ. Bao gồm bộ điều hợp vòi và bộ lọc trước. Không bao gồm pin 9V
Tính năng và ưu điểm
Lựa chọn các ngày trong tuần và quy định chính xác thời gian và khoảng thời gian của mỗi chu kỳ tưới nước (tối đa 2 lần mỗi ngày)Tưới nước chính xác - lý tưởng cho những vùng hạn chế tưới nhiều nước.
Màn hình có thể tháo rờiLập trình dễ dàng và thuận tiện
Chức năng hiển thị và lưu trữ mức pin để thay thế pinViệc kiểm soát chức năng và chương trình được duy trì sau khi thay pin.
Tự động Bật / Tắt
- Tưới nước thuận tiện và thường xuyên.
Có thể chuyển sang tưới nước bằng tay bất cứ lúc nào
- Loại bỏ nước trong thời gian ngắn.
Chức năng đếm ngược để tưới nước
- Tưới một lần linh hoạt với công tắc ngắt tự động.
Chế độ tạm dừng để tưới nước
- Gián đoạn tưới 24 giờ (ví dụ: khi diễn ra các bữa tiệc ngoài vườn).
Chức năng an toàn: khi hết pin, van và dòng nước sẽ dừng lại
- Không cần lo lắng việc không thể tưới cây khi sử dụng đồng hồ hẹn giờ tưới
Kết nối nước có thể xoay tự do
- Dễ dàng lắp đặt tại vòi
Thời gian tưới lên đến 120 phút.
Thông số kỹ thuật
|Ren kết nối
|G3/4 + G1
|Áp lực tối đa (bar)
|10
|Màu sắc
|Đen
|Trọng lượng (Kg)
|0,326
|Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
|0,556
|Kích thước (D x R x C) (mm)
|112 x 125 x 129
Khi kết nối với nguồn nước uống trực tiếp, cần tham khảo ý kiến chuyên gia.
Scope of supply
- Pin được bao gồm: không
Thiết bị
- Lập trình lượng nước tưới: 1 Unit
- Yêu cầu pin
- Số lượng pin: 1 pin 9V
Videos
Khu vực ứng dụng
- Tưới vườn