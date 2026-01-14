Đồng hồ hẹn giờ tưới WT 4
Đồng hồ hẹn giờ tưới WT 4 để tưới theo yêu cầu. Việc tưới nước bắt đầu và dừng lại theo thời gian đặt trước. Với màn hình có thể tháo rời cùng bộ điều hợp vòi và bộ lọc trước.
Đồng hồ hẹn giờ tưới WT 4 để tưới nước theo yêu cầu, đặc biệt dễ lập trình. Nhờ bộ phận vận hành có thể tháo rời, bộ điều khiển lớn và bảng điều khiển được sắp xếp rõ ràng, việc lập trình rất dễ dàng và không tốn nhiều công sức. Thời gian tưới tối đa là 120 phút. Mỗi lần tưới nước bắt đầu và dừng đúng giờ và tự động vào thời gian tương ứng được cài đặt trước. Bao gồm bộ điều hợp vòi và bộ lọc sơ bộ. Không bao gồm pin 9V. Với bộ hẹn giờ tưới nước từ Kärcher, hệ thống bắt đầu tưới cây và dừng đúng giờ theo thời gian được lập trình trước và hoàn toàn tự động. Vì vậy, nước không chảy khi không cần sử dụng - giúp tiết kiệm và bảo vệ môi trường. Bộ hẹn giờ nước Kärcher tương thích với tất cả các hệ thống hook-and-loop.
Tính năng và ưu điểm
Cài đặt riêng tần suất tưới nướcTưới nước theo yêu cầu.
Tự động bắt đầu và dừng tướiTưới nước chính xác.
Màn hình có thể tháo rờiLập trình thuận tiện.
Bao gồm bộ điều hợp vòi và bộ lọc trước
Đèn báo lập trình và trạng thái pin
Có thể chuyển sang tưới nước bằng tay bất cứ lúc nào
Thời gian tưới lên đến 120 phút.
Lựa chọn linh hoạt về thời gian bắt đầu
Thông số kỹ thuật
|Màu sắc
|Đen
|Trọng lượng (Kg)
|0,337
|Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
|0,474
|Kích thước (D x R x C) (mm)
|115 x 120 x 125
Khi kết nối với nguồn nước uống trực tiếp, cần tham khảo ý kiến chuyên gia.
Scope of supply
- Pin được bao gồm: không
Thiết bị
- Yêu cầu pin
- Số lượng pin: 1 pin 9V
Khu vực ứng dụng
- Tưới vườn
- Dành cho khu vườn có diện tích lớn
- Để tưới cây trong chậu
- Phù hợp để tưới các loại cây cảnh