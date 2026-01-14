Đồng hồ hẹn giờ tưới WT 4 để tưới nước theo yêu cầu, đặc biệt dễ lập trình. Nhờ bộ phận vận hành có thể tháo rời, bộ điều khiển lớn và bảng điều khiển được sắp xếp rõ ràng, việc lập trình rất dễ dàng và không tốn nhiều công sức. Thời gian tưới tối đa là 120 phút. Mỗi lần tưới nước bắt đầu và dừng đúng giờ và tự động vào thời gian tương ứng được cài đặt trước. Bao gồm bộ điều hợp vòi và bộ lọc sơ bộ. Không bao gồm pin 9V. Với bộ hẹn giờ tưới nước từ Kärcher, hệ thống bắt đầu tưới cây và dừng đúng giờ theo thời gian được lập trình trước và hoàn toàn tự động. Vì vậy, nước không chảy khi không cần sử dụng - giúp tiết kiệm và bảo vệ môi trường. Bộ hẹn giờ nước Kärcher tương thích với tất cả các hệ thống hook-and-loop.