Bộ hẹn giờ tưới nước thông minh SensoTimer ST6 Duo eco!ogic
Bộ hẹn giờ tưới nước thông minh SensoTimer ST 6 Duo eco! Ogic dựa trên nhu cầu tưới nước của cây trồng với sự hỗ trợ của 2 cảm biến vô tuyến riêng biệt để kiếm soát độ ẩm của nước.
Bộ hẹn giờ tưới nước thông minh SensoTimer ST 6 Duo eco! Ogic với hai đầu ra độc lập, giúp cung cấp nước cho cây theo cách kiểm soát độ ẩm và theo yêu cầu tùy thích. Đi kèm hai cảm biến, một cảm biến trên mỗi ra, giúp đo độ ẩm của đất và chuyển giá trị đo lường bằng sóng vô tuyến đến SensoTimer. Các giá trị độ ẩm có thể được thiết lập với 5 giai đoạn. Nếu không đạt đến giá trị đã chọn, việc tưới nước sẽ tự động bắt đầu vào thời gian cài đặt tiếp theo. Bảng điều khiển có thể tháo rời với 5 nút nhấn giúp cho việc cài đặt trở nên đơn giản. Có thể cài đặt tối đa hai lần tưới nước mỗi ngày (thời gian tưới tối đa: 90 phút). Nhờ chức năng eco! Ogic, việc tưới nước cũng có thể được trì hoãn từ 1 đến 7 ngày. Có thể chuyển sang tưới nước bằng tay bất cứ lúc nào. Chỉ với một nút bấm, chương trình tưới nước có thể được gián đoạn trong 24 giờ. SensoTimer ST 6 Duo eco! Ogic tương thích với tất cả hệ thống tưới tiêu chuẩn. Đi kèm bộ chuyển đổi và bộ lọc nước, không đi kèm ba pin 9 V (một cho bảng điều khiển, một cho mỗi cảm biến).
Tính năng và ưu điểm
Tưới nước có kiểm soát độ ẩmTưới hiệu quả, tiết kiệm nước và theo nhu cầu của cây trồng.
Hai cửa xả độc lậpTưới nước dựa trên nhu cầu tại theo các cảm biến vô tuyến.
Tự động Bật / TắtTưới nước có mục tiêu.
Màn hình có thể tháo rời
- Dễ dàng cài đặt
Cài đặt riêng tần suất tưới nước
- Tưới nước theo nhu cầu.
Nút tắt tưới nước trong 24 giờ
- Ngưng tưới nước trong 24 giờ.
Có thể chuyển sang tưới nước bằng tay bất cứ lúc nào
- Loại bỏ nước trong thời gian ngắn.
Thông số kỹ thuật
Thông số kỹ thuật
|Ren kết nối
|G3/4 + G1
|Áp lực tối đa (bar)
|10
|Màu sắc
|Đen
|Trọng lượng (Kg)
|1,048
|Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
|1,26
|Kích thước (D x R x C) (mm)
|119 x 234 x 148
Khi kết nối các sản phẩm này với mạng lưới nước uống, bạn phải tuân thủ các yêu cầu của EN 1717. Nếu cần, hãy liên hệ các chuyên gia trước khi sử dụng. Chứa vật liệu nhân tạo.
Scope of supply
- Cảm ứng độ ẩm: 2 Unit
- Pin được bao gồm: không
Thiết bị
- Lập trình lượng nước tưới: 2 Unit
- Yêu cầu pin
- Số lượng pin: 3 pin 9 V
Khu vực ứng dụng
- Tưới vườn