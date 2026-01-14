Bộ hẹn giờ tưới nước thông minh SensoTimer ST 6 Duo eco! Ogic với hai đầu ra độc lập, giúp cung cấp nước cho cây theo cách kiểm soát độ ẩm và theo yêu cầu tùy thích. Đi kèm hai cảm biến, một cảm biến trên mỗi ra, giúp đo độ ẩm của đất và chuyển giá trị đo lường bằng sóng vô tuyến đến SensoTimer. Các giá trị độ ẩm có thể được thiết lập với 5 giai đoạn. Nếu không đạt đến giá trị đã chọn, việc tưới nước sẽ tự động bắt đầu vào thời gian cài đặt tiếp theo. Bảng điều khiển có thể tháo rời với 5 nút nhấn giúp cho việc cài đặt trở nên đơn giản. Có thể cài đặt tối đa hai lần tưới nước mỗi ngày (thời gian tưới tối đa: 90 phút). Nhờ chức năng eco! Ogic, việc tưới nước cũng có thể được trì hoãn từ 1 đến 7 ngày. Có thể chuyển sang tưới nước bằng tay bất cứ lúc nào. Chỉ với một nút bấm, chương trình tưới nước có thể được gián đoạn trong 24 giờ. SensoTimer ST 6 Duo eco! Ogic tương thích với tất cả hệ thống tưới tiêu chuẩn. Đi kèm bộ chuyển đổi và bộ lọc nước, không đi kèm ba pin 9 V (một cho bảng điều khiển, một cho mỗi cảm biến).