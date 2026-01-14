Ống dây
Kärcher ống vườn gây ấn tượng với độ bền, tính linh hoạt của họ và xoắn kháng, cũng như chức năng nổi bật và dễ dàng xử lý. Bằng cách: nhiều ống của chúng tôi là có sẵn như là bộ thực tế và có thể được sử dụng ngay lập tức.
Tưới nước an toàn - Không chứa phthalate
Ống dẫn Kärcher
Ống dẫn nước chất lượng của Kärcher không chứa chất làm dẻo, có hại cho sức khỏe. Chúng gây ấn tượng bởi độ bền, tính linh hoạt và khả năng chống gập, cũng như chức năng và khả năng xử lý vượt trội.
Lựa chọn vật liệu có trách nhiệm
Kärcher đặt trọng tâm rất lớn vào việc lựa chọn vật liệu cẩn thận và tránh các chất như phthalate và kim loại nặng có hại cho môi trường và sức khỏe. Ngoài ra: Các ống nước được tối ưu hóa về chức năng và khả năng xử lý, rất bền, linh hoạt và chống gập.